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csődeljárások száma európai unió vállalkozás eurostat szektor

Minden a tervek szerint halad: történelmi csúcson a csődbe ment vállalkozások száma az Európai Unióban

2026. augusztus 18. 13:40

A csődeljárások száma a vizsgált nyolc gazdasági szektorból ötben emelkedett. A vállalkozásalapítási kedv ezzel párhuzamosan szintén öt szektorban esett vissza.

2026. augusztus 18. 13:40
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Az Európai Unió történetének legmagasabb szintjére emelkedett a fizetésképtelenné vált vállalkozások száma 2026 második negyedévében. Az Eurostat, az unió statisztikai hivatala által vezetett vonatkozó idősorok 2015. első negyedéves indítása óta még soha nem regisztráltak annyi vállalkozói csődeljárást az EU-ban, mint az idei év április és június közötti időszakában, miközben az újonnan alapított cégek száma mérséklődött.

Az esetről amúgy egy Facebook-posztban is megemlékezett az Eurostat. A közzétett adatok szerint 2026 második negyedévében az EU-ban bejegyzett csődeljárások száma 5,7 százalékkal emelkedett az előző negyedévhez képest. Ezzel párhuzamosan a frissen regisztrált vállalkozások száma 0,5 százalékkal csökkent. Az Eurostat grafikonjaiból jól látszik, hogy 

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a koronavírus-járvány idején tapasztalt 2020-as mélypont óta a csődhullám mutatói 2022 elejétől kezdve folyamatosan és meredeken emelkednek, mára pedig elérték a történelmi csúcsot, megközelítve a 2021-es bázisév szintjének csaknem a dupláját.

A csődeljárások száma a vizsgált nyolc gazdasági szektorból ötben emelkedett. A legdrasztikusabb növekedést az oktatás és szociális tevékenységek területén regisztrálták, ahol 21,1 százalékkal ugrott meg a csődbe ment vállalkozások száma az előző negyedévhez képest. A szállítás-szállítmányozás ágazat szintén jelentős, 11,4 százalékos növekedést mutatott, míg a pénzügyi szolgáltatások területén 6,8 százalékos volt az emelkedés. Ezzel szemben néhány szektorban csökkent a csődök száma: a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás területén 2,6 százalékkal, az építőiparban 1,7 százalékkal, a kereskedelemben pedig 1,2 százalékkal kevesebb eljárás indult.

A vállalkozásalapítási kedv ezzel párhuzamosan szintén öt szektorban esett vissza. 

A legnagyobb csökkenést az iparban mérték, ahol 3,6 százalékkal kevesebb új céget regisztráltak, ezt követte a vendéglátás 3,4 százalékos, valamint az oktatási és szociális szolgáltatások 3,2 százalékos visszaesése. Pozitív fejleményként az információ és kommunikáció ágazat kifejezetten erős, 8,8 százalékos növekedést produkált az új regisztrációk terén, míg az építőiparban 1,0 százalékos bővülést mértek, a pénzügyi szolgáltatások területe pedig teljesen stabil maradt.

Nyitókép: Ursula von der Leyen Mario Draghival, miután megvitatták az Európai Unió versenyképességi programját. A nyitókép forrása Ursula von der Leyen X-oldala

 

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Összesen 49 komment

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Majdmegmondom
2026. augusztus 18. 19:45
Ebbe peti bohóc óta itthon mi is egyre jobban belemerülünk...
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Robi54
2026. augusztus 18. 19:41
Csak,csak sikerül tönkretenni az EU-t. Az összes EU vezetőnek már régren sitten lenne a helye!!!!!
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hátakkor
2026. augusztus 18. 19:12
Schwartz Gyurinak erre is volt publikált terve: örök kötvény!
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lucasko
2026. augusztus 18. 19:02
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