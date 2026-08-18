Minden a tervek szerint halad: történelmi csúcson a csődbe ment vállalkozások száma az Európai Unióban

Az Európai Unió történetének legmagasabb szintjére emelkedett a fizetésképtelenné vált vállalkozások száma 2026 második negyedévében. Az Eurostat, az unió statisztikai hivatala által vezetett vonatkozó idősorok 2015. első negyedéves indítása óta még soha nem regisztráltak annyi vállalkozói csődeljárást az EU-ban, mint az idei év április és június közötti időszakában, miközben az újonnan alapított cégek száma mérséklődött.

Az esetről amúgy egy Facebook-posztban is megemlékezett az Eurostat. A közzétett adatok szerint 2026 második negyedévében az EU-ban bejegyzett csődeljárások száma 5,7 százalékkal emelkedett az előző negyedévhez képest. Ezzel párhuzamosan a frissen regisztrált vállalkozások száma 0,5 százalékkal csökkent. Az Eurostat grafikonjaiból jól látszik, hogy