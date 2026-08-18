Egy kimondottan jó hír érkezett a Sziget Fesztiválról

Íme a Sziget mérlege: 29 elfogás, 14 előállítás, 1489 taxi ellenőrizve
A Budapesti Rendőr-főkapitányság kiadta a hétvégén véget ért fesztivál rendőrségi statisztikáit.
Ezt még azok is értékelni fogják, akik nem rajonganak a Budapest szomszédos területein lakók számára gyakran zavaró zenei rendezvényért.
A Sziget Fesztivál zárása után a Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei 1400 darab, a fesztiválozók által hátrahagyott vagy adományként felajánlott felszerelést gyűjtöttek össze – ismertette a szervezet.
A máltaiak közlése szerint a korábbi évekhez képest kevesebb széthagyott felszerelést találtak a rendezvény helyszínén, miközben a hazavinni nem kívánt sátrak nagyobb részét a tulajdonosok személyesen vitték el a Szeretetszolgálat gyűjtőpontjára.
Az önkéntesek a Sziget zárása után hat óra alatt járták végig a fesztivál területét, írják, s emlékeztetnek: a Szeretetszolgálat a szervezőkkel együttműködve 2018 óta minden évben összegyűjti a helyszínen maradt, jó állapotú sátrakat és más hasznosítható felszereléseket.
Idén
valamint hőszigetelő polifoam alátéteket, törölközőket, párnákat és asztalokat szállítottak el a Hajógyári-szigetről.
A Szeretetszolgálat közlése szerint az összegyűjtött felszereléseket országszerte rászoruló embereknek juttatják el. Budapesten a szervezet három nagy hajléktalanellátó központja hasznosítja az eszközöket. A sátrak egy részét a szervezet saját táboraiban állítják fel. A hajléktalan emberek számára szervezett idei nyári lelkigyakorlatos táborban például az előző évi Sziget Fesztivál után összegyűjtött sátrakat használták.
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A Budapesti Rendőr-főkapitányság kiadta a hétvégén véget ért fesztivál rendőrségi statisztikáit.
A máltaiak szerint a fesztiválozók egyre kevesebb felszerelést hagynak hátra, ami részben a sátorral érkezőktől megkövetelt 30 eurós letétnek köszönhető. A résztvevők akkor kapják vissza az érkezéskor levont összeget, ha távozáskor magukkal viszik a sátrukat, vagy adományként felajánlják azt – a letéttel kapcsolatos ügyintézésre kijelölt ellenőrző pontok egyike a Máltai Szeretetszolgálat gyűjtőpontja volt.
Nyitókép: Sziget Fesztivál Facebook