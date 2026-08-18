Egy kimondottan jó hír érkezett a Sziget Fesztiválról

A Sziget Fesztivál zárása után a Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei 1400 darab, a fesztiválozók által hátrahagyott vagy adományként felajánlott felszerelést gyűjtöttek össze – ismertette a szervezet.

A máltaiak közlése szerint a korábbi évekhez képest kevesebb széthagyott felszerelést találtak a rendezvény helyszínén, miközben a hazavinni nem kívánt sátrak nagyobb részét a tulajdonosok személyesen vitték el a Szeretetszolgálat gyűjtőpontjára.