Ft
Ft
28°C
18°C
Ft
Ft
28°C
18°C
08. 18.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 18.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
sziget fesztivál magyar máltai szeretetszolgálat máltai szeretetszolgálat

Egy kimondottan jó hír érkezett a Sziget Fesztiválról

2026. augusztus 18. 19:32

Ezt még azok is értékelni fogják, akik nem rajonganak a Budapest szomszédos területein lakók számára gyakran zavaró zenei rendezvényért.

2026. augusztus 18. 19:32
null

A Sziget Fesztivál zárása után a Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei 1400 darab, a fesztiválozók által hátrahagyott vagy adományként felajánlott felszerelést gyűjtöttek össze – ismertette a szervezet. 

A máltaiak közlése szerint a korábbi évekhez képest kevesebb széthagyott felszerelést találtak a rendezvény helyszínén, miközben a hazavinni nem kívánt sátrak nagyobb részét a tulajdonosok személyesen vitték el a Szeretetszolgálat gyűjtőpontjára.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Az önkéntesek a Sziget zárása után hat óra alatt járták végig a fesztivál területét, írják, s emlékeztetnek: a Szeretetszolgálat a szervezőkkel együttműködve 2018 óta minden évben összegyűjti a helyszínen maradt, jó állapotú sátrakat és más hasznosítható felszereléseket.

Idén

  • 190 sátrat
  • 140 széket
  • 200 matracot
  • 80 hálózsákot
  • és 50 ponyvát, 

valamint hőszigetelő polifoam alátéteket, törölközőket, párnákat és asztalokat szállítottak el a Hajógyári-szigetről.

A Szeretetszolgálat közlése szerint az összegyűjtött felszereléseket országszerte rászoruló embereknek juttatják el. Budapesten a szervezet három nagy hajléktalanellátó központja hasznosítja az eszközöket. A sátrak egy részét a szervezet saját táboraiban állítják fel. A hajléktalan emberek számára szervezett idei nyári lelkigyakorlatos táborban például az előző évi Sziget Fesztivál után összegyűjtött sátrakat használták.

Ezt is ajánljuk a témában

A máltaiak szerint a fesztiválozók egyre kevesebb felszerelést hagynak hátra, ami részben a sátorral érkezőktől megkövetelt 30 eurós letétnek köszönhető. A résztvevők akkor kapják vissza az érkezéskor levont összeget, ha távozáskor magukkal viszik a sátrukat, vagy adományként felajánlják azt – a letéttel kapcsolatos ügyintézésre kijelölt ellenőrző pontok egyike a Máltai Szeretetszolgálat gyűjtőpontja volt.

Nyitókép: Sziget Fesztivál Facebook

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
johannluipigus
2026. augusztus 18. 19:56
Lányos zavaromban már kezdtem azt gondolni, hogy csoda történt, és végre nyereséges lett a Sziget.
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. augusztus 18. 19:44
És vizet, áramot nem találtak?!🤣 A sziget termelte mindkettőt! 🤣
Válasz erre
0
0
20260412
2026. augusztus 18. 19:35
"Egy kimondottan jó hír érkezett a Sziget Fesztiválról" Ez volt az utolsó?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!