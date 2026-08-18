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fehér ház hamász izrael gázai övezet

Messze még a megállapodás a Hamász és Izrael között

2026. augusztus 18. 18:20

A Hamász leszerelése az Izrael általi tágabb értelmezése felé halad, ami ellentmondásban áll a Hamász szűkebb értelmezésével.

2026. augusztus 18. 18:20
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Jared Kushner, a Fehér Ház különmegbízottja hétfőn több órás találkozót tartott Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, és megállapodás született két, a Gázai övezet leszerelésével és közegészségügyével foglalkozó munkacsoport létrehozásáról – közölte a Béketanács és az izraeli vezető hivatala. Egy héttel korábban Netanjahu nyilvánosan elutasította az Egyesült Államok és a Hamász között tárgyalt 15 pontos tervet.

„Sok előrelépést tettünk, hogy idáig eljussunk” – mondta Kushner hétfőn a Fox News amerikai televíziós hálózatnak. „Úgy gondoljuk, hogy ez egy mindenki számára előnyös helyzet, mert ha a Hamász valóban önként átadja a fegyvereket és az alagutakat a következő 60-90 napban, az nyilvánvalóan egy hatalmas biztonsági fenyegetés megszüntetését jelentené Izrael számára, ami szinte elképzelhetetlen eredmény” – fogalmazott. 

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A nyilatkozat alapján a Hamász leszerelése az Izrael általi tágabb értelmezése felé halad, ami ellentmondásban áll a Hamász szűkebb értelmezésével. Ez a különbség rávilágít arra, hogy milyen nehéz egy olyan végső megállapodást elérni, amelyben mindhárom fél egyetérthet, a munkacsoportok létrehozásában elért előrelépés ellenére – írja a Politico brüsszeli lap. 

Megállapodás született arról, hogy [az izraeli védelmi erők] nem vonhatók ki Gázából, amíg a Hamászt teljesen le nem fegyverezik, és Gáza egész területe demilitarizált nem lesz, minden fegyver, könnyű és nehéz, valamint minden alagút

– áll a Béketanács közleményében.

Kushner egy nappal azután látogatott Jeruzsálembe, hogy Kairóban találkozott a Hamász vezetőjével, Khalil al-Hayyával. A Béketanács ütemterve, amelyet ebben a hónapban tettek közzé, felszólította a Hamászt, hogy fegyverezze le magát és adja át a Gázai övezet feletti ellenőrzést a Gázai övezet Igazgatásáért Felelős Nemzeti Bizottságnak, amelyet a Béketanács felügyel. Cserébe az izraeli hadsereg kivonja csapatait Gázából – írta a Magyar Nemzet. 

Egy névtelenséget kérő Hamász-tisztviselő a Politicónak elmondta, hogy különbséget lát a leszerelés feltételeiben a Hamász által aláírt ütemterv és a Béketanács hétfői nyilatkozata között. 

Míg a Hamász nehézfegyverek tárolásáról beszélt, a Béketanács nyilatkozata az összes fegyver, mind a könnyű, mind a nehézfegyverek, valamint az alagutak leszerelését irányozta elő. 

A Hamász kedden kijelentette, hogy továbbra is elkötelezett az Egyesült Államok által támogatott gázai békemegállapodás mellett, miután Jared Kushner, a Fehér Ház megbízottja Izraellel tárgyalt a szervezet leszereléséhez szükséges lépésekről.

„A Hamász elkötelezett a megállapodás szerinti folyamat mellett. Egyértelmű, hogy az izraeli fél eddig nem adta egyértelmű jóváhagyását a közvetítőknek az ütemtervhez” – mondta Hazem Kasszem, a Hamász szóvivője az AFP-nek. „Vannak olyan határidők és eljárási lépések, amelyeket részletesen ki kell dolgozni, de először Izraelnek jóvá kell hagynia az ütemtervet” – tette hozzá az Asharq Al-Awsat nemzetközi lap tudósítása szerint.

Nyitókép: ARTUR PLAWGO / SCIENCE PHOTO LIBRARY

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Összesen 1 komment

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buzizsido2-2
2026. augusztus 18. 19:06
Jelentősen csökkent a zsidóbuzik száma Magyarországon miután a kormány bejelentette a ZSIDÓADÓT, valamit azt, hogy az adó- és egyéb kedvezményeket a fityma felmutatásával lehet érvényesíteni. Akinek ez nem tetszik, az meg mehet szépen a levágottfaszú buzik országába. Minek nektek ide CSOK zsidóbuzik, mikor lefitymált fasszal úgyse tudtok itt gyereket csinálni??? Legfeljebb a jó kurva anyátoknak A Bëlga együttes "Buzi-e vagy?" című száma is új értelmet nyer: "Vágott a faszod? Buzi-e vagy? "Nem eszel disznót? Buzi-e vagy?"
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