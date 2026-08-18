Messze még a megállapodás a Hamász és Izrael között

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A Hamász leszerelése az Izrael általi tágabb értelmezése felé halad, ami ellentmondásban áll a Hamász szűkebb értelmezésével.
Jared Kushner, a Fehér Ház különmegbízottja hétfőn több órás találkozót tartott Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, és megállapodás született két, a Gázai övezet leszerelésével és közegészségügyével foglalkozó munkacsoport létrehozásáról – közölte a Béketanács és az izraeli vezető hivatala. Egy héttel korábban Netanjahu nyilvánosan elutasította az Egyesült Államok és a Hamász között tárgyalt 15 pontos tervet.
„Sok előrelépést tettünk, hogy idáig eljussunk” – mondta Kushner hétfőn a Fox News amerikai televíziós hálózatnak. „Úgy gondoljuk, hogy ez egy mindenki számára előnyös helyzet, mert ha a Hamász valóban önként átadja a fegyvereket és az alagutakat a következő 60-90 napban, az nyilvánvalóan egy hatalmas biztonsági fenyegetés megszüntetését jelentené Izrael számára, ami szinte elképzelhetetlen eredmény” – fogalmazott.
A nyilatkozat alapján a Hamász leszerelése az Izrael általi tágabb értelmezése felé halad, ami ellentmondásban áll a Hamász szűkebb értelmezésével. Ez a különbség rávilágít arra, hogy milyen nehéz egy olyan végső megállapodást elérni, amelyben mindhárom fél egyetérthet, a munkacsoportok létrehozásában elért előrelépés ellenére – írja a Politico brüsszeli lap.
Megállapodás született arról, hogy [az izraeli védelmi erők] nem vonhatók ki Gázából, amíg a Hamászt teljesen le nem fegyverezik, és Gáza egész területe demilitarizált nem lesz, minden fegyver, könnyű és nehéz, valamint minden alagút
– áll a Béketanács közleményében.
Kushner egy nappal azután látogatott Jeruzsálembe, hogy Kairóban találkozott a Hamász vezetőjével, Khalil al-Hayyával. A Béketanács ütemterve, amelyet ebben a hónapban tettek közzé, felszólította a Hamászt, hogy fegyverezze le magát és adja át a Gázai övezet feletti ellenőrzést a Gázai övezet Igazgatásáért Felelős Nemzeti Bizottságnak, amelyet a Béketanács felügyel. Cserébe az izraeli hadsereg kivonja csapatait Gázából – írta a Magyar Nemzet.
Egy névtelenséget kérő Hamász-tisztviselő a Politicónak elmondta, hogy különbséget lát a leszerelés feltételeiben a Hamász által aláírt ütemterv és a Béketanács hétfői nyilatkozata között.
Míg a Hamász nehézfegyverek tárolásáról beszélt, a Béketanács nyilatkozata az összes fegyver, mind a könnyű, mind a nehézfegyverek, valamint az alagutak leszerelését irányozta elő.
A Hamász kedden kijelentette, hogy továbbra is elkötelezett az Egyesült Államok által támogatott gázai békemegállapodás mellett, miután Jared Kushner, a Fehér Ház megbízottja Izraellel tárgyalt a szervezet leszereléséhez szükséges lépésekről.
„A Hamász elkötelezett a megállapodás szerinti folyamat mellett. Egyértelmű, hogy az izraeli fél eddig nem adta egyértelmű jóváhagyását a közvetítőknek az ütemtervhez” – mondta Hazem Kasszem, a Hamász szóvivője az AFP-nek. „Vannak olyan határidők és eljárási lépések, amelyeket részletesen ki kell dolgozni, de először Izraelnek jóvá kell hagynia az ütemtervet” – tette hozzá az Asharq Al-Awsat nemzetközi lap tudósítása szerint.
Nyitókép: ARTUR PLAWGO / SCIENCE PHOTO LIBRARY