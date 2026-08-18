Messze még a megállapodás a Hamász és Izrael között

Jared Kushner, a Fehér Ház különmegbízottja hétfőn több órás találkozót tartott Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, és megállapodás született két, a Gázai övezet leszerelésével és közegészségügyével foglalkozó munkacsoport létrehozásáról – közölte a Béketanács és az izraeli vezető hivatala. Egy héttel korábban Netanjahu nyilvánosan elutasította az Egyesült Államok és a Hamász között tárgyalt 15 pontos tervet.

„Sok előrelépést tettünk, hogy idáig eljussunk” – mondta Kushner hétfőn a Fox News amerikai televíziós hálózatnak. „Úgy gondoljuk, hogy ez egy mindenki számára előnyös helyzet, mert ha a Hamász valóban önként átadja a fegyvereket és az alagutakat a következő 60-90 napban, az nyilvánvalóan egy hatalmas biztonsági fenyegetés megszüntetését jelentené Izrael számára, ami szinte elképzelhetetlen eredmény” – fogalmazott.