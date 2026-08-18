Letartóztatta a bíróság a lengyel busz vezetőjét

Azt írták, a férfi cselekménye, bizonyítottság esetén, halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozása vétségének megállapítására alkalmas, amely kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

A bíróság szerint a kiszabható szankció súlyosságára és a férfi külföldi állampolgárságára figyelemmel fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye. Közölték, tartani kell attól is, hogy szabadlábon hagyása esetén a sofőr veszélyeztetné a bizonyítást a büntetőeljárás más résztvevői, különösen váltótársa és az utasok befolyásolásával.