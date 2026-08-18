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sofőr baleset ügyészség

Letartóztatta a bíróság a lengyel busz vezetőjét

2026. augusztus 18. 13:22

Elrendelte a Miskolci Járásbíróság az M3 autópályán balesetet szenvedő lengyel busz sofőrjének letartóztatását – közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya az MTI-vel kedden.

2026. augusztus 18. 13:22
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Azt írták, a férfi cselekménye, bizonyítottság esetén, halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozása vétségének megállapítására alkalmas, amely kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

A bíróság szerint a kiszabható szankció súlyosságára és a férfi külföldi állampolgárságára figyelemmel fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye. Közölték, tartani kell attól is, hogy szabadlábon hagyása esetén a sofőr veszélyeztetné a bizonyítást a büntetőeljárás más résztvevői, különösen váltótársa és az utasok befolyásolásával.

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A letartóztatást egy hónapra rendelték el, az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett, így az nem jogerős.

A lengyel zarándokokat szállító busz vasárnap hajnalban szenvedett balesetet az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. A buszon 57 utas és két járművezető volt, a baleset következtében tizenketten meghaltak, hárman súlyos, életveszélyes, 20-an pedig súlyos, 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek. A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt.

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(MTI) 

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Összesen 2 komment

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buzizsido2-2
2026. augusztus 18. 18:55
Jelentősen csökkent a zsidóbuzik száma Magyarországon miután a kormány bejelentette a ZSIDÓADÓT, valamit azt, hogy az adó- és egyéb kedvezményeket a fityma felmutatásával lehet érvényesíteni. Akinek ez nem tetszik, az meg mehet szépen a levágottfaszú buzik országába. Minek nektek ide CSOK zsidóbuzik, mikor lefitymált fasszal úgyse tudtok itt gyereket csinálni??? Legfeljebb a jó kurva anyátoknak A Bëlga együttes "Buzi-e vagy?" című száma is új értelmet nyer: "Vágott a faszod? Buzi-e vagy? "Nem eszel disznót? Buzi-e vagy?"
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nemmondom-3
2026. augusztus 18. 15:36
Nem a mi dolgunk.
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