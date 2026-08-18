Letartóztatta a bíróság a lengyel busz vezetőjét

Hétfő éjszaka megkezdik a lengyel buszbaleset sérültjeinek hazaszállítását
A 22 sérültet egy speciális állami repülőgéppel viszik Lengyelországba.
Elrendelte a Miskolci Járásbíróság az M3 autópályán balesetet szenvedő lengyel busz sofőrjének letartóztatását – közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya az MTI-vel kedden.
Azt írták, a férfi cselekménye, bizonyítottság esetén, halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozása vétségének megállapítására alkalmas, amely kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.
A bíróság szerint a kiszabható szankció súlyosságára és a férfi külföldi állampolgárságára figyelemmel fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye. Közölték, tartani kell attól is, hogy szabadlábon hagyása esetén a sofőr veszélyeztetné a bizonyítást a büntetőeljárás más résztvevői, különösen váltótársa és az utasok befolyásolásával.
A letartóztatást egy hónapra rendelték el, az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett, így az nem jogerős.
A lengyel zarándokokat szállító busz vasárnap hajnalban szenvedett balesetet az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. A buszon 57 utas és két járművezető volt, a baleset következtében tizenketten meghaltak, hárman súlyos, életveszélyes, 20-an pedig súlyos, 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek. A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt.
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A 22 sérültet egy speciális állami repülőgéppel viszik Lengyelországba.
(MTI)
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