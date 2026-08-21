Megszólalt a lengyel turistabusz sofőrje az M3-ason történt tragédia után

„Másodpercek alatt történt” – megszólalt a busztragédia egyik túlélője
A siedliskai Szent József-plébánia plébánosa szerint egyelőre nem minden információt sikerült hivatalosan megerősíteni.
A tragikus baleset körülményeit továbbra is vizsgálják.
Együttérzését fejezte ki a lengyel turistabusz sofőrje a balesetben elhunytak hozzátartozóinak és a sérülteknek – tájékoztatta a férfi ügyvédje az MTI-t.
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A siedliskai Szent József-plébánia plébánosa szerint egyelőre nem minden információt sikerült hivatalosan megerősíteni.
Gerván Dániel közlése szerint a sofőrt rendkívül megviselték a történtek. Tudatában van annak, hogy az elszenvedett veszteséget és a hozzátartozók fájdalmát semmilyen szó nem enyhítheti, és tisztában van a baleset súlyos következményeivel is.
A férfit két nappal a baleset után letartóztatták, miután az ügyészség szerint fennállt a szökés, illetve a bizonyítékok befolyásolásának veszélye. A hatóságok szerint a sofőr a fáradtsága miatt nem volt biztonságos vezetésre képes állapotban, elaludt a volánnál, ezért a busz letért az útról és felborult.
Az ügyvéd most azt közölte, hogy az eljárás még nagyon korai szakaszban jár, ezért a nyomozás érdekeire tekintettel további részleteket egyelőre nem kívánnak megosztani. A letartóztatás idején arról lehetett tudni, hogy a sofőr még nem tett vallomást.
A lengyel zarándokokat szállító autóbusz augusztus 16-án hajnalban szenvedett balesetet az M3-as autópályán. A járművön összesen 59-en utaztak. A busz az oldalára borult, a balesetben 12 ember életét vesztette, többen pedig súlyosan megsérültek.
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Egy lengyel rendszámú busz vasárnap 1 óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után.
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