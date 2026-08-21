Megszólalt a lengyel turistabusz sofőrje az M3-ason történt tragédia után

A férfit két nappal a baleset után letartóztatták, miután az ügyészség szerint fennállt a szökés, illetve a bizonyítékok befolyásolásának veszélye. A hatóságok szerint a sofőr a fáradtsága miatt nem volt biztonságos vezetésre képes állapotban, elaludt a volánnál, ezért a busz letért az útról és felborult.

Az ügyvéd most azt közölte, hogy az eljárás még nagyon korai szakaszban jár, ezért a nyomozás érdekeire tekintettel további részleteket egyelőre nem kívánnak megosztani. A letartóztatás idején arról lehetett tudni, hogy a sofőr még nem tett vallomást.

A lengyel zarándokokat szállító autóbusz augusztus 16-án hajnalban szenvedett balesetet az M3-as autópályán. A járművön összesen 59-en utaztak. A busz az oldalára borult, a balesetben 12 ember életét vesztette, többen pedig súlyosan megsérültek.