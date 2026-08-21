Ft
Ft
33°C
20°C
Ft
Ft
33°C
20°C
08. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
lengyel turistabusz gerván dániel turistabusz sofőr busz baleset

Megszólalt a lengyel turistabusz sofőrje az M3-ason történt tragédia után

2026. augusztus 21. 11:19

A tragikus baleset körülményeit továbbra is vizsgálják.

2026. augusztus 21. 11:19
null

Együttérzését fejezte ki a lengyel turistabusz sofőrje a balesetben elhunytak hozzátartozóinak és a sérülteknek – tájékoztatta a férfi ügyvédje az MTI-t.

Ezt is ajánljuk a témában

Gerván Dániel közlése szerint a sofőrt rendkívül megviselték a történtek. Tudatában van annak, hogy az elszenvedett veszteséget és a hozzátartozók fájdalmát semmilyen szó nem enyhítheti, és tisztában van a baleset súlyos következményeivel is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A férfit két nappal a baleset után letartóztatták, miután az ügyészség szerint fennállt a szökés, illetve a bizonyítékok befolyásolásának veszélye. A hatóságok szerint a sofőr a fáradtsága miatt nem volt biztonságos vezetésre képes állapotban, elaludt a volánnál, ezért a busz letért az útról és felborult.

Az ügyvéd most azt közölte, hogy az eljárás még nagyon korai szakaszban jár, ezért a nyomozás érdekeire tekintettel további részleteket egyelőre nem kívánnak megosztani. A letartóztatás idején arról lehetett tudni, hogy a sofőr még nem tett vallomást.

A lengyel zarándokokat szállító autóbusz augusztus 16-án hajnalban szenvedett balesetet az M3-as autópályán. A járművön összesen 59-en utaztak. A busz az oldalára borult, a balesetben 12 ember életét vesztette, többen pedig súlyosan megsérültek.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: Facebook

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!