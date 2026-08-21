Norvégia visszaszorítaná a kínai buszokat

Norvégia nemzetbiztonsági és ellátásbiztonsági megfontolások miatt szigorítaná a kínai autóbuszok közösségi közlekedésben való térnyerését, írja a Magyarbuszra hivatkozva a Világgazdaság. A tervezett közbeszerzési szabályok még a zéró emissziós előírások enyhítését is lehetővé tennék, ha másként nem biztosítható a közlekedési rendszer biztonságos működése.

A norvég közlekedési minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslata szerint a jövőben nagyobb szerepet kapna egy-egy jármű származási országa, a fedélzeti digitális rendszerekhez való hozzáférés, valamint az alkatrészellátás hosszú távú biztonsága.