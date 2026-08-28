Még nincs vége, újabb áradásokra számítanak Tibetben

Felfüggesztették a kínai mentőakciókat Tibetben, mivel attól tartanak, hogy a földcsuszamlás után kialakult tó további áradásokat okozhat – adta hírül a BBC. Mint írták, a hatóságok figyelik a Gyriong kikötőjétől felfelé emelkedő vízszintet – ez a Nepál és Tibet közötti szárazföldi határ, amelyet szerdán a földcsuszamlás sár- és vízáradata sodort el.

Most attól tartanak, hogy az órákig tartó heves esőzések után a törmelékben kialakult tó kiléphet a medréből, és a következő napokban további áradásokat okozhat.

A portál a kínai állami média beszámolóira hivatkozva azt írta, a környéken tartózkodó mentőalakulatokat arra utasították, hogy egyelőre függesszék fel a munkálatokat.