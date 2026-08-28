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nepál mentőakció Kínai Népköztársaság áradás tibet

Még nincs vége, újabb áradásokra számítanak Tibetben

2026. augusztus 28. 08:20

A kínai hatóságok egyelőre felfüggesztik a mentőakciókat.

2026. augusztus 28. 08:20
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Felfüggesztették a kínai mentőakciókat Tibetben, mivel attól tartanak, hogy a földcsuszamlás után kialakult tó további áradásokat okozhat – adta hírül a BBC. Mint írták, a hatóságok figyelik a Gyriong kikötőjétől felfelé emelkedő vízszintet – ez a Nepál és Tibet közötti szárazföldi határ, amelyet szerdán a földcsuszamlás sár- és vízáradata sodort el.

Most attól tartanak, hogy az órákig tartó heves esőzések után a törmelékben kialakult tó kiléphet a medréből, és a következő napokban további áradásokat okozhat.

A portál a kínai állami média beszámolóira hivatkozva azt írta, a környéken tartózkodó mentőalakulatokat arra utasították, hogy egyelőre függesszék fel a munkálatokat.

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Ismert, a Nepál és Kína Tibet Autonóm Területe közötti határvidéket súlyos villámáradás és sárlavina sújtotta augusztus 26-án. A nepáli oldalon, főként a Rasuwa körzetben, a megáradt folyók házakat, utakat, hidakat és teljes településrészeket sodortak el.  

Hivatalosan már 469 halálos áldozata van a Nepál és Kína határvidékén mindent elsodró szerdai jeges villámárvíznek, már több mint 550 eltűnt embert jelentettek a határ tibeti oldalán

 – közülük 260 külföldi, köztük zarándokok, akik a szent tibeti Kailash-hegyre tartottak.  Az eltűntek között három magyar állampolgár is van.

Nyitókép: videórészlet

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