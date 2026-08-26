Brutális áradás pusztított Nepál és Tibet határán

A Nepál és Kína Tibet Autonóm Területe közötti határvidéket súlyos villámáradás és sárlavina sújtotta augusztus 26-án. A nepáli oldalon, főként a Rasuwa körzetben, a megáradt folyók házakat, utakat, hidakat és teljes településrészeket sodortak el.

A Reuters már legalább 95 nepáli halottról és több száz eltűntről ír.

A katasztrófa a tibeti oldalon fekvő Gyirong (Kerung) határátkelőt is elérte. Kínai állami források „jelentős veszteségekről” és eltűntekről számoltak be, miután egy sárlavina elérte a határkereskedelmi központot; az utak, a kommunikációs hálózatok és az áramellátó rendszerek is megsérültek. A későbbi kínai adatok szerint ott három ember meghalt, 265 pedig eltűnt. A nepáli oldalon különösen súlyos a helyzet az ott tartózkodó utazók miatt: 384 embert jelentettek eltűntként, köztük több mint 300 külföldit.