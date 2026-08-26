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08. 26.
szerda
Tibet Nepál Kína áradás

Brutális áradás pusztított Nepál és Tibet határán

2026. augusztus 26. 18:13

Áradás és sárlavina öntötte el a himalájai határvidéket.

2026. augusztus 26. 18:13
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A Nepál és Kína Tibet Autonóm Területe közötti határvidéket súlyos villámáradás és sárlavina sújtotta augusztus 26-án. A nepáli oldalon, főként a Rasuwa körzetben, a megáradt folyók házakat, utakat, hidakat és teljes településrészeket sodortak el. 

A Reuters már legalább 95 nepáli halottról és több száz eltűntről ír.

A katasztrófa a tibeti oldalon fekvő Gyirong (Kerung) határátkelőt is elérte. Kínai állami források „jelentős veszteségekről” és eltűntekről számoltak be, miután egy sárlavina elérte a határkereskedelmi központot; az utak, a kommunikációs hálózatok és az áramellátó rendszerek is megsérültek. A későbbi kínai adatok szerint ott három ember meghalt, 265 pedig eltűnt. A nepáli oldalon különösen súlyos a helyzet az ott tartózkodó utazók miatt: 384 embert jelentettek eltűntként, köztük több mint 300 külföldit.

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A pontos kiváltó okot kezdetben még vizsgálták, de a szakértők előzetes értékelése szerint egy szikla–jég lavina torlaszolhatta el a Lhende folyót, amelynek hirtelen megindulása okozta a pusztító áradást. A mentést a járhatatlan utak, a sáros terep és a magas vízállás nehezíti, miközben újabb áradástól is tartanak. A katasztrófa a nepáli energiatermelést is súlyosan érintette: mintegy 430 MW kapacitás sérült, főként vízerőművekben. A hatóságok mindkét oldalon folytatják a kutatást és mentést, és a térségben további veszélyre figyelmeztetnek.

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Összesen 3 komment

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Necoure Yamakee
2026. augusztus 26. 20:04
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