Ft
Ft
24°C
14°C
Ft
Ft
24°C
14°C
06. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Kína Dél-Korea Trump Egyesült Államok

Keleten a helyzet változóban: Amerika egyik legfontosabb szövetségesét csábítja el Kína

2026. június 14. 19:58

Washingtonban egyre többen figyelmeztetnek arra, hogy Dél-Korea külpolitikai irányváltása hosszú távú következményekkel járhat. A kínai kapcsolatok látványos erősödése mellett amerikai politikusok és szakértők szerint az Egyesült Államok technológiai vállalatai is egyre kedvezőtlenebb helyzetbe kerülnek az ázsiai országban.

2026. június 14. 19:58
null

A dél-koreai és a kínai vezetés közötti egyre szorosabb együttműködés miatt amerikai döntéshozók és nemzetbiztonsági szakértők is aggodalmukat fejezték ki. A Breitbart beszámolója szerint Washingtonban attól tartanak, hogy a folyamat már nemcsak geopolitikai kérdés, hanem közvetlenül érintheti az amerikai technológiai cégek üzleti érdekeit és az Egyesült Államok, valamint Dél-Korea közötti kereskedelmi kapcsolatokat is.

I Dzsemjong dél-koreai elnök hivatalba lépését követő első hét hónapban kétszer is személyesen találkozott Hszi Csin-ping kínai elnökkel. A pekingi csúcstalálkozót „fontos fordulópontnak” nevezte a kétoldalú kapcsolatokban, míg Hszit „igazán nagyszerű, vízióval rendelkező vezetőként” méltatta.

A Breitbart szerint eközben a dél-koreai baloldali politikusok több olyan szabályozást vezettek be, amely hátrányosan érintheti az országban működő amerikai vállalatokat. A Meta, a Google, a Netflix, az OpenAI és más cégek szigorúbb ellenőrzésekkel szembesültek, miközben a kínai vállalatok számára kedvezőbb feltételeket biztosítottak.

Kínai közeledés és amerikai aggodalmak

Fred Fleitz, Donald Trump elnöksége alatt a Nemzetbiztonsági Tanács kabinetfőnöke úgy látja, hogy a történtek egy szélesebb stratégia részét képezik.

Peking módszeresen dolgozik azon, hogy gazdasági befolyással, politikai kapcsolatokkal és szabályozási nyomással gyengítse az amerikai szövetségi rendszert. Ez káros Dél-Koreára és Amerikára nézve is, ezért az amerikai tisztviselőknek figyelniük kell rá

– fogalmazott. A helyzet miatt Michael Baumgartner és Darrell Issa republikánus képviselők vezetésével 54 republikánus kongresszusi képviselő hivatalosan is felszólította Dél-Koreát, hogy hagyjon fel az amerikai vállalatokkal szembeni diszkriminatív és politikailag motivált lépésekkel. Baumgartner szerint különösen aggasztó az a tendencia, amely az amerikai technológiai vállalatokat célozza. Véleménye szerint ez már a jogállamiság kérdését is felveti, és könnyen rejtett protekcionizmusba csaphat át.

A két ország kapcsolatának jelentőségét jól mutatja, hogy az Egyesült Államok hetven éve Dél-Korea egyik legfontosabb szövetségese, és jelenleg is mintegy 28 500 amerikai katona állomásozik az országban az észak-koreai fenyegetés elrettentése érdekében.

Megakadt tárgyalások és stratégiai viták

A Breitbart szerint tavaly novemberben átfogó kereskedelmi és biztonsági megállapodás született Washington és Szöul között, annak végrehajtása azonban elakadt. Az amerikai fél ezt részben a dél-koreai szabályozási kampánnyal hozza összefüggésbe.

Marco Rubio külügyminiszter szerint a dél-koreai hatóságok amerikai cégekkel szembeni fellépése negatívan befolyásolta a kereskedelmi tárgyalásokat is.

A vita mögött stratégiai nézetkülönbségek is húzódnak. Az amerikai álláspont szerint Dél-Koreának aktívabb szerepet kellene vállalnia a kínai befolyás ellensúlyozásában az indo-csendes-óceáni térségben. I Dzsemjong ezzel szemben korábban úgy fogalmazott, hogy „nincs szükség arra, hogy szükségtelenül antagonizálják” Kínát.

Matt Mowers, az Egyesült Államok és Ázsia közötti tisztességes piaci versenyért létrehozott szövetség vezetője szerint a jelenlegi folyamat már túlmutat a gazdasági pragmatizmuson. Úgy véli, a dél-koreai vezetés tudatosan alakítja át az ország stratégiai orientációját, amely egyre inkább Peking felé billen.

Régebbi kapcsolatokra épülhet az új irányvonal

A Breitbart beszámolója szerint a dél-koreai baloldal és Kína közötti kapcsolatok nem új keletűek. A Koreai Demokrata Párt agytrösztje már 2019-ben együttműködési megállapodást kötött a Kínai Kommunista Párt Központi Pártiskolájával, amely a pártkáderek képzésének egyik legfontosabb intézménye.

Az elemzők egy része szerint a dél-koreai politika amerikai vállalatokkal szembeni szigorodása is ebbe a folyamatba illeszkedik. Nicholas Eberstadt és Lawrence Peck szerint több esetben az amerikai cégek jóval erősebb vizsgálatokkal szembesültek, mint koreai vagy kínai versenytársaik. August Pfluger republikánus képviselő ezért úgy fogalmazott:

Az amerikai vállalatokkal szembeni diszkriminatív intézkedések aláássák gazdasági kapcsolatainkat, és azt kockáztatják, hogy teret engednek Kínának.

Bár a szakértők többsége szerint az amerikai–dél-koreai szövetség továbbra is stabil alapokon áll, Washingtonban egyre többen figyelik aggodalommal a fejleményeket. Michelle Steel, Donald Trump dél-koreai nagyköveti posztra jelölt diplomatája szenátusi meghallgatásán kijelentette, hogy figyelemmel fogja kísérni az amerikai vállalatokat érő esetleges hátrányos megkülönböztetést, és szükség esetén fellép annak megszüntetése érdekében.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyzoltan-2
2026. június 14. 22:02
"A dél-koreai és a kínai vezetés közötti egyre szorosabb együttműködés..." Számomra szimpatikus! Ma még elképzelhetetlennek tűnik, de számonkérhetitek rajtam szavamat, még ebben az évszázadban Észak és Dél, Korea egy lesz, egyesülni fog! -mert ez az élet rendje! A kialakuló együttműködést, akár e törekvés jeleként is értékelhetjük... -kétségtelenül vannak ellenérdekek, embertelen ellenérdekek..!
Válasz erre
0
0
buktor-viktor
•••
2026. június 14. 21:51 Szerkesztve
Miután az idióta Sleepy Don jól megszopatta őket egy 25 százalékos importvámmal, a republikánus sajtó rácsodálkozik, hogy Kínához közelednek. Komolyan, ehhez a bandához képest Biden maga volt a kompetencia.
Válasz erre
0
1
survivor
2026. június 14. 21:42
Nincs meglepi. Miert szeretne Azsia a " nyugati feher ördögöket: " ? Singapoore,Tajvan, D- Korea....kinai erdekszfera. Az idegen vilagok: India,Japan, Indonezia..
Válasz erre
0
1
5m007h 0p3ra70r
2026. június 14. 21:40
hestegvilágrencervátás
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!