Keleten a helyzet változóban: Amerika egyik legfontosabb szövetségesét csábítja el Kína

A dél-koreai és a kínai vezetés közötti egyre szorosabb együttműködés miatt amerikai döntéshozók és nemzetbiztonsági szakértők is aggodalmukat fejezték ki. A Breitbart beszámolója szerint Washingtonban attól tartanak, hogy a folyamat már nemcsak geopolitikai kérdés, hanem közvetlenül érintheti az amerikai technológiai cégek üzleti érdekeit és az Egyesült Államok, valamint Dél-Korea közötti kereskedelmi kapcsolatokat is.

I Dzsemjong dél-koreai elnök hivatalba lépését követő első hét hónapban kétszer is személyesen találkozott Hszi Csin-ping kínai elnökkel. A pekingi csúcstalálkozót „fontos fordulópontnak” nevezte a kétoldalú kapcsolatokban, míg Hszit „igazán nagyszerű, vízióval rendelkező vezetőként” méltatta.

A Breitbart szerint eközben a dél-koreai baloldali politikusok több olyan szabályozást vezettek be, amely hátrányosan érintheti az országban működő amerikai vállalatokat. A Meta, a Google, a Netflix, az OpenAI és más cégek szigorúbb ellenőrzésekkel szembesültek, miközben a kínai vállalatok számára kedvezőbb feltételeket biztosítottak.