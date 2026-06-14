Keleten a helyzet változóban: Amerika egyik legfontosabb szövetségesét csábítja el Kína

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Washingtonban egyre többen figyelmeztetnek arra, hogy Dél-Korea külpolitikai irányváltása hosszú távú következményekkel járhat. A kínai kapcsolatok látványos erősödése mellett amerikai politikusok és szakértők szerint az Egyesült Államok technológiai vállalatai is egyre kedvezőtlenebb helyzetbe kerülnek az ázsiai országban.
A dél-koreai és a kínai vezetés közötti egyre szorosabb együttműködés miatt amerikai döntéshozók és nemzetbiztonsági szakértők is aggodalmukat fejezték ki. A Breitbart beszámolója szerint Washingtonban attól tartanak, hogy a folyamat már nemcsak geopolitikai kérdés, hanem közvetlenül érintheti az amerikai technológiai cégek üzleti érdekeit és az Egyesült Államok, valamint Dél-Korea közötti kereskedelmi kapcsolatokat is.
I Dzsemjong dél-koreai elnök hivatalba lépését követő első hét hónapban kétszer is személyesen találkozott Hszi Csin-ping kínai elnökkel. A pekingi csúcstalálkozót „fontos fordulópontnak” nevezte a kétoldalú kapcsolatokban, míg Hszit „igazán nagyszerű, vízióval rendelkező vezetőként” méltatta.
A Breitbart szerint eközben a dél-koreai baloldali politikusok több olyan szabályozást vezettek be, amely hátrányosan érintheti az országban működő amerikai vállalatokat. A Meta, a Google, a Netflix, az OpenAI és más cégek szigorúbb ellenőrzésekkel szembesültek, miközben a kínai vállalatok számára kedvezőbb feltételeket biztosítottak.
Fred Fleitz, Donald Trump elnöksége alatt a Nemzetbiztonsági Tanács kabinetfőnöke úgy látja, hogy a történtek egy szélesebb stratégia részét képezik.
Peking módszeresen dolgozik azon, hogy gazdasági befolyással, politikai kapcsolatokkal és szabályozási nyomással gyengítse az amerikai szövetségi rendszert. Ez káros Dél-Koreára és Amerikára nézve is, ezért az amerikai tisztviselőknek figyelniük kell rá
– fogalmazott. A helyzet miatt Michael Baumgartner és Darrell Issa republikánus képviselők vezetésével 54 republikánus kongresszusi képviselő hivatalosan is felszólította Dél-Koreát, hogy hagyjon fel az amerikai vállalatokkal szembeni diszkriminatív és politikailag motivált lépésekkel. Baumgartner szerint különösen aggasztó az a tendencia, amely az amerikai technológiai vállalatokat célozza. Véleménye szerint ez már a jogállamiság kérdését is felveti, és könnyen rejtett protekcionizmusba csaphat át.
A két ország kapcsolatának jelentőségét jól mutatja, hogy az Egyesült Államok hetven éve Dél-Korea egyik legfontosabb szövetségese, és jelenleg is mintegy 28 500 amerikai katona állomásozik az országban az észak-koreai fenyegetés elrettentése érdekében.
A Breitbart szerint tavaly novemberben átfogó kereskedelmi és biztonsági megállapodás született Washington és Szöul között, annak végrehajtása azonban elakadt. Az amerikai fél ezt részben a dél-koreai szabályozási kampánnyal hozza összefüggésbe.
Marco Rubio külügyminiszter szerint a dél-koreai hatóságok amerikai cégekkel szembeni fellépése negatívan befolyásolta a kereskedelmi tárgyalásokat is.
A vita mögött stratégiai nézetkülönbségek is húzódnak. Az amerikai álláspont szerint Dél-Koreának aktívabb szerepet kellene vállalnia a kínai befolyás ellensúlyozásában az indo-csendes-óceáni térségben. I Dzsemjong ezzel szemben korábban úgy fogalmazott, hogy „nincs szükség arra, hogy szükségtelenül antagonizálják” Kínát.
Matt Mowers, az Egyesült Államok és Ázsia közötti tisztességes piaci versenyért létrehozott szövetség vezetője szerint a jelenlegi folyamat már túlmutat a gazdasági pragmatizmuson. Úgy véli, a dél-koreai vezetés tudatosan alakítja át az ország stratégiai orientációját, amely egyre inkább Peking felé billen.
A Breitbart beszámolója szerint a dél-koreai baloldal és Kína közötti kapcsolatok nem új keletűek. A Koreai Demokrata Párt agytrösztje már 2019-ben együttműködési megállapodást kötött a Kínai Kommunista Párt Központi Pártiskolájával, amely a pártkáderek képzésének egyik legfontosabb intézménye.
Az elemzők egy része szerint a dél-koreai politika amerikai vállalatokkal szembeni szigorodása is ebbe a folyamatba illeszkedik. Nicholas Eberstadt és Lawrence Peck szerint több esetben az amerikai cégek jóval erősebb vizsgálatokkal szembesültek, mint koreai vagy kínai versenytársaik. August Pfluger republikánus képviselő ezért úgy fogalmazott:
Az amerikai vállalatokkal szembeni diszkriminatív intézkedések aláássák gazdasági kapcsolatainkat, és azt kockáztatják, hogy teret engednek Kínának.
Bár a szakértők többsége szerint az amerikai–dél-koreai szövetség továbbra is stabil alapokon áll, Washingtonban egyre többen figyelik aggodalommal a fejleményeket. Michelle Steel, Donald Trump dél-koreai nagyköveti posztra jelölt diplomatája szenátusi meghallgatásán kijelentette, hogy figyelemmel fogja kísérni az amerikai vállalatokat érő esetleges hátrányos megkülönböztetést, és szükség esetén fellép annak megszüntetése érdekében.
Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP