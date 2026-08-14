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terror háza állami vagyon KEKVA mcc

Teljes hülyeség, hogy ellopták volna az állami vagyont a kekvák

2026. augusztus 14. 06:11

A magyar nemzet, a politikai közösség számára semmi sem veszett el, akár az állam, akár egy alapítvány, akár egy kekva tartja fenn a Terror Házát s más értékes dolgokat.

2026. augusztus 14. 06:11
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Szilvay Gergely
Szilvay Gergely

Számba vette a HVG, hogy mekkora vagyonuk van az épp felszámolás alatt álló, nem egyetemi kekváknak, szám szerint tizenötnek, s hogy abból mennyi marad meg az előd-utódoknak, illetve hogy tovább kívánnak-e működni. 

A dolog háttere, hogy végül legalább (állítólag egyes országos hatással és így nyomásgyakorlási potenciállal rendelkező üzletemberek hathatós nyomására) nem államosítják az egész kekva-vagyont, hanem minden vagyonelem a korábbi tulajdonoshoz kerül vissza.

A kérdés, hogy a kekvás források megszűntével melyik alapítvány s egyéb szervezet miből tud fennmaradni. Szerintem például eléggé nagy szégyen lenne, ha a Terror Háza, ami 2002-ben jött létre, és az ország egyik legjobb múzeuma, kénytelen lenne bezárni csak azért, mert az előző években egy kekva részeként működött;

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és tegyük hozzá, a Terror Házának Schmidt Máriával együtt van értelme, vele működött 2002-2010 között is.

Egyes visszaszármaztatott vagyonelemek (alapítványok és általuk fenntartott intézmények) tovább kívánnak működni, van, akinek van miből, van, akinél ez kérdéses, mások megszűnnek. 

Tetszenek a kekvák vagy sem, két dolgot kifejtenék a védelmükben – már csak azért is, mert az egyetemi kekváknak még van egy évük, hátha.

Egyrészt: ha áttekintjük a kekvák működését, látni fogjuk, hogy teljes hülyeség, hogy ellopták volna az állami vagyont azok működtetői.

A kekvák értékőrző, értékteremtő, értékmentő és fenntartó tevékenységet végeztek. Hogy korábban állami vagyon volt annak egy része, amit megkaptak? Igen. De miért lenne kötelező eme dolgokat az államnak fenntartani, üzemeltetni?

A magyar nemzet, a politikai közösség számára semmi sem veszett el, akár az állam, akár egy alapítvány, akár egy kekva tartja fenn a Terror Házát s más értékes dolgokat.

Különösen visszatetsző olyan felületekről kritizálni a kekvákat, illetve az állam ezenfajta némi tehermentesítését, mint az intrazingensen kekva-ellenes Válasz Online, ami elvileg piacbarát. Ha megnézzük az MCC-t fenntartó kekvát, az számos, eddig felújítatlan maradt vidéki, városközpontban álló, reprezentatív épületet kezdett el felújítani, hogy abban oktassa ingyen a diákjait, és tartson amúgy nyilvános rendezvényeket is.

A másik érvem összefügg ezzel, és főleg az egyetemi kekvákra vonatkozik.

Amikor a Corvinus Egyetemet kekvásították, mint a dolog archetípusa, kétféle kifogás tűnt fel: hogy ezzel magánosítják az állam egyetemét; illetve hogy ezzel államosítják az egyetemet.

Igen, jól látja az olvasó, a két érv üti egymást, de kétségtelen, hogy nem ugyanazok az emberek fogalmazták meg őket, szóval senki nem gyanúsítható inkonzisztens érveléssel; ám ugyanazok a körök fogalmazták meg mind a kettőt. 

Az államosítási vád eleve hülyeség, hiszen ezen egyetemek állami, állam által fenntartott egyetemek voltak a kekvák előtt is. Itt szeretném jelezni, hogy tévedés az egykori SZFE-s, illetve nem annyira egykori momés (MOME Frontos) érvelés, hogy az egyetem az oktatóké és hallgatóké, akiknek a fejére odaültettek valamiféle pöffeszkedő politikai komisszárokat. Az egyetem ugyanis, akadémiai autonómiájával együtt, elsősorban az államé, ha az állam tartja fenn. 

Az államosítási vád alighanem – ez a jószándékú értelmezés – annak szólhatott, hogy úgymond az Orbán-kormány emberei kerültek a kekva-alapítványok testületeibe.

Ez azonban az egyetemek esetében ez legkésőbb az EU kérésére megszűnt, bár egyébként bevett nyugati gyakorlat is (vessünk egy pillantást a német egyetemek vezetőségére…). A lényeg viszont: eleve állami egyetemeket nem lehet államosítani. 

De magánosítani lehet, nem? Bizonyára, de ez is ostoba érv. Emlékeim szerint a Corvinuson a oktatók marxoid szekciója kiakadt, hogy akkor most szegény hallgatóknak majd tandíjat kell fizetni az egyetemért. Tévedtek.

Az egyetem államtól való eltávolítása azért volt értelmes, mert – azon túl, hogy így nem kell állandóan egy államtitkárral egyeztetnie egy egyetemi vezetőnek – megszabadította a közszolgai bértáblától az egyetemet, és így tud teljesítménybért, jutalmakat fizetni, illetve sok pénzét meghívni külföldi előadókat,

és a repülőjegyekre sem kell kiírni közbeszerzési pályázatot, azaz olcsóbban is lehet venni, illetve szükség esetén utolsó pillanatban, hogy ide tudjon repülni a nagy nevű külföldi professzor.

A kekva, minthogy közalapítvány, nem állami és nem magán, hanem valahol a kettő között lebeg – erre utal a „köz” jelző a nevében. Az egyetemek esetében a kekvák egyszerűen nagyobb manőverezési lehetőséget biztosítanak az intézménynek, mint a szigorúbb állami szabályok.

Például a marxoid oktatók is kaphatnának jutalmakat, teljesítménybért, ha nem ragaszkodnának amúgy inkább a kevesebb, de biztos fizetéshez (mert az a benyomásom, hogy ezt tették, belekényelmesedve addigi életükbe).

Meg hát a Corvinus esetében mégis csak jogos felvetés, hogy a közgazdaságtani egyetem a létével, működésével is demonstrálja közgazdaságtani hitelességét… 

Szóval a kekvákkal nem lettek az egyetemek magánosítva – és más, korábban állami vagyonelemek sem vesztek el az állam és a nemzet számára. 

Nyitókép: MCC/Facebook

 

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Összesen 101 komment

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trd127
2026. augusztus 14. 10:20
Lassan írom, hogy a roncsfideszesek is megértsék: N e m l e h e t n e k p o l i t i k u s o k a z e g y e t e m e k é l é n. Leht, hogy ez is túl gyors, majd akkor még lassabban írom.
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corluc
2026. augusztus 14. 10:15
Mondom mi lesz: vége a fesztiváloknak, szabiknak, kezdődik a meló meg az iskola, családi kassza üres, indul a höbörgés. Jönnek a számlák. Színháznak vége, fel és nem legördül a függöny. A király meztelen. Nem lesz heppiend, most szólok.
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fernandvix
2026. augusztus 14. 10:14
Az MCC Brüsszel kimaradt Szilvay.
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2
fitymafake
2026. augusztus 14. 09:46
sanya55-2 2026. augusztus 14. 09:37 • Szerkesztve Rottyos, Fityma, trd nem párttag gyűlés van a DK-nál?, szerintem ott ill. a főnökötöknél, Petinél lenne a helyetek, ezért húzzatok innen a p…ába Nyugi bukott faszfej barátom még egy két hétg működhet a mandinered, addig okádd ide nyugodtan magad ,aztán vége lesz mint neked.😂😁Téged már eltakarítottunk a faszba egy jelentéktelen kis bukott senki vagy.😂😁Na tipli van buknyákom.👍
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