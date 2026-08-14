Teljes hülyeség, hogy ellopták volna az állami vagyont a kekvák

Számba vette a HVG, hogy mekkora vagyonuk van az épp felszámolás alatt álló, nem egyetemi kekváknak, szám szerint tizenötnek, s hogy abból mennyi marad meg az előd-utódoknak, illetve hogy tovább kívánnak-e működni.

A dolog háttere, hogy végül legalább (állítólag egyes országos hatással és így nyomásgyakorlási potenciállal rendelkező üzletemberek hathatós nyomására) nem államosítják az egész kekva-vagyont, hanem minden vagyonelem a korábbi tulajdonoshoz kerül vissza.

A kérdés, hogy a kekvás források megszűntével melyik alapítvány s egyéb szervezet miből tud fennmaradni. Szerintem például eléggé nagy szégyen lenne, ha a Terror Háza, ami 2002-ben jött létre, és az ország egyik legjobb múzeuma, kénytelen lenne bezárni csak azért, mert az előző években egy kekva részeként működött;