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Áder János Magyar Péter KEKVA

Áder bizonyítékokat vagy bocsánatkérést követel Magyar Pétertől

2026. július 03. 17:48

A volt köztársasági elnök nem hagyja magát.

2026. július 03. 17:48
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„Továbbra is várom a bizonyítékokat vagy a bocsánatkérést” – válaszolta Áder János a Telex kérdéseire, miután Magyar Péter miniszterelnök arról posztolt: Áder „egy igazi közpénzhorgász: adófizetői milliárdokon felújított villában lakik, milliárdos alapítványt vezet és milliárdokat szór el rendezvényekre. Ennek vége.”

A volt köztársasági elnök alkotmányos puccsnak, közjogi szőnyegbombázásnak, egy orwelli világ megérkezésének nevezte Sulyok Tamás eltávolítását a minap. 

Magyar Péter ezután azt nyilatkozta Áderről: „Nem volt neki elég ez, meg hogy relatíve fiatal emberként élete végéig kapja elvileg ezt a hat- vagy hétmillió forintot plusz sofőrt plusz komornyikot, vagy nem tudom, még kicsodákat, de még kellett egy alapítvány is neki, tőkealap, ahonnan lehetett kilapátolni a pénzt.”

Áder János csütörtökön este már jelezte, hogy bizonyítékokat vár Magyar Pétertől, 

erre legkésőbb jövő hétfőig, azaz 2026. július 6-ig adott határidőt a miniszterelnöknek. Arra is felszólította a kormányfőt, hogy kérjen bocsánatot.

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Fotó: Ficsor Márton

Összesen 68 komment

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Csubszi
2026. július 03. 20:45
Feljelentést, nem bocsánatot! Petikét száz feljelentés árassza el! Amint- hamarosan- a sajátjai is kiábrándulnak belőle, ugrik a mentelmije! És neki ANNYI!
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states-2
2026. július 03. 20:43
Az elmebaj kormányzati pozícióba került április 12-én, volt már ilyen a történelemben Caligulától Károlyi Mihályig. A mi rákosista Caligulánk még nem csinált a lovából szenátort, csak kólásdobozokból képviselőt.
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ben2
2026. július 03. 20:43
@trd127 2026. július 03. 19:37 "A mi villánk is, mert lopott közpénzből van." Akkor nosza mutasd a bizonyítékokat, hogy hol történt lopás. Ja hogy bizonyíték az szokás szerint nincs? Tehát rágalmazol, azaz bűncselekményt követsz el. Pontosan ezek vagytok: ótvar bűnöző csürhe.
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szim-patikus
•••
2026. július 03. 20:42 Szerkesztve
Cigánytempóra van néhány.: Orbánc- Deutch- Áder- Lánczi- LeszarJankó- Méhszaros- Farkas Flóri- Pócs- Zebrás Győzike, Evelin, posványVirág, Fasy Ádí, Zsüli, Mága-fotós, Azaria, Dopemanus, Jaber, KisGróf-Kozák mint fajtabeli aromás közpénzhúzók.
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