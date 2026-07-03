Áder bizonyítékokat vagy bocsánatkérést követel Magyar Pétertől

„Továbbra is várom a bizonyítékokat vagy a bocsánatkérést” – válaszolta Áder János a Telex kérdéseire, miután Magyar Péter miniszterelnök arról posztolt: Áder „egy igazi közpénzhorgász: adófizetői milliárdokon felújított villában lakik, milliárdos alapítványt vezet és milliárdokat szór el rendezvényekre. Ennek vége.”

A volt köztársasági elnök alkotmányos puccsnak, közjogi szőnyegbombázásnak, egy orwelli világ megérkezésének nevezte Sulyok Tamás eltávolítását a minap.

Magyar Péter ezután azt nyilatkozta Áderről: „Nem volt neki elég ez, meg hogy relatíve fiatal emberként élete végéig kapja elvileg ezt a hat- vagy hétmillió forintot plusz sofőrt plusz komornyikot, vagy nem tudom, még kicsodákat, de még kellett egy alapítvány is neki, tőkealap, ahonnan lehetett kilapátolni a pénzt.”