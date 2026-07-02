„Magyar Péterék célja, hogy mindenki féljen” – Áder János a Mandinernek

Tehát féljen mindenki, kívül és belül egyaránt! Ez nemcsak a „báboknak”, hanem a Tisza saját embereinek is szóló kőkemény üzenet. Nincs kibeszélés a kánonból, mindenkinek igazodnia kell, különben úgy jár, mint Sulyok Tamás. Mindenesetre a dolgok állása szerint augusztus 20-án már új államfője lesz Magyarországnak. De milyen társadalmi tekintélye lesz bárki előtt, miután közjogi puccsal távolították el az elődjét? Hogyan fogja kifejezni a nemzet egységét?

Meglátjuk. Az úgynevezett Tisztítótűz had­művelet kiegészítéseként a parlament elfogadta, hogy a jövőben senki nem lehet két ciklusnál tovább miniszterelnök, csakhogy ezt 1990-től számolják, továbbá asztalon van a képviselők és a polgármesterek mandátumának korlátozása is. Erről mit gondol?

Példa nélküli, hogy a miniszterelnöknek korlátozzák a mandátumát. Miért nem lehet rábízni a döntést a választókra? Ha valaki jól kormányoz, miért nem folytathatja a munkát, ameddig bizalmat szavaznak neki? Lehet itt állítólagos társadalmi felhatalmazásra hivatkozni, de őszintén: miért akarja elvenni a Tisza-kormány a választóktól azt a jogot, hogy ők döntsenek arról, ki intézheti a településük ügyeit?

Miért akarják őket ebben korlátozni? Nem szeretnék, ha Gémesi György Gödöllőn, Botka László Szegeden, Szita Károly Kaposváron vagy Tóth József a XIII. kerületben folytathatná az ott élők megelégedésére végzett munkáját?

Mert rendszerváltás volt, mondják.

Vitatom, de ezt már kifejtettem a szavazati arányok kapcsán. És egyetért velem Hack Péter, Pokol Béla, Schiffer András, Petrétei József és még sok, a közjogi kérdésekben régóta mérvadó véleményt megfogalmazó szakértő. Hack például a Szabad Demokraták Szövetségének frakcióvezetője volt, sosem árultunk egy politikai gyékényen, és most ő azt mondja, hogy amire ez a kormány készül, az egyenesen a kollektív bűnösség elvének alkalmazása. Erre a magyar történelemben tragikus példákat találunk a zsidóüldözéstől a svábok kitelepítéséig. Mégis hogy képzelik ezt a „tisztítótüzet”? Minden kipécézett vezető, így az Állami Számvevőszék vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke egyetlen mondattal veszíti majd el a pozícióját? Senki nem kaphatja meg a védekezés lehetőségét?

Még csak kísérletet sem tesznek az alkotmányos szabályok betartására, a látszatra sem adnak, sőt. Az olyan politikai minősítések, mint hogy valaki „fideszes báb”, önmagában nem járhat jogi következménnyel. Nonszensz.

Azt pedig végképp tévútnak és zsákutcának tartom, ha a kormány a Facebookon vagy ímélben összegyűjtött kommentek nyomán alakítja át drasztikusan az alkotmányos szabályokat, von felelősségre embereket, akik semmiféle normasértést nem követtek el. Veszélyes precedensek születhetnek most, a következmények pedig beláthatatlanok. Felrúgnak egy harminchat éves közjogi rendszert és szokásjogot, sportnyelven szólva ez olyan, mintha hirtelen azt mondanánk: a kötöttfogás helyett jöjjön a ketrecharc. Nincsenek szabályok. Ha majd az inga visszaleng, a következő hatalomnak is ugyanezek lehetnek az eszközei, jöhet a Tisztítótűz 2. Ebből az következik, hogy egy hideg-polgárháborús időszakra, egy orwelli világra rendezkedhetünk be, ahol a szeretet valójában gyűlöletet, a béke háborút, a szabadság szolgaságot jelent. De tényleg jó ez az országnak?

MTI / Koszticsák Szilárd

Nyilván nem, de az is egyértelmű, hogy a magyarok többsége nagyon mást akart tizenhat év után. Miért? Mi a Fidesz–KDNP ilyen mértékű kudarcának az oka

Erről mindenféle elmélkedések vannak, nekem azonban még hiányzik egy alapos és mély szociológiai felmérés, amely érdemi megfejtést jelentene. A válaszok felszínesek, most nem kívánom meg­ismételni, ismerjük őket. Az biztos, hogy egyetlen okkal nem lehet magyarázni a vereséget.

Lehet a Fidesz még váltópárt, egyáltalán megmaradhat, vagy valami új alakul belőle?

Bár látom, néhányakban lenne igény egypárti tiszás parlamentre, jelen állás szerint még többpárti demokrácia vagyunk, a Fidesz frakciója pedig, legyen bármekkora, alkalmas a társadalmi üzenetek és a politikai vélemények hangsúlyos megjelenítésére. Akik kiestek, azoknak nincs meg ez az eszközük. Kétségtelen, a Tisza erőteljes kivételt jelent az utóbbi években, hiszen úgy tudott kormányra kerülni, hogy korábban nem vett részt az Országgyűlés munkájában. A Fidesznek továbbra is van lehetősége a megszólalásra, megvannak az eszközei, hogy váltópárt lehessen, ami rajta kívül most másnak nincs meg.

De nem változott meg teljesen a politika Magyarországon? A kormányfő kommunikációja is egészen újszerű. A miniszterelnök és az egészségügyi miniszter élő adásban üzen a legfőbb ügyésznek az Uzsoki kórház tetejéről, Magyar Péter a Karmelitában tart rögtönzött éjszakai videós tárlatvezetést, és még sorolhatnánk. Érvényesek még a korábbi törvényszerűségek?

A politikai csaták felköltöztek a Facebookra, elszabadult a nyelvezet, és influenszerkormányzás zajlik. Egyelőre úgy tűnik, ez sikeres, de legalábbis eredményes. Remélem, ha legközelebb Magyar Péter egy kórház tetején jár, visz magával csavarkulcsot, hátha valamit meg kell igazítani. Egy idő után az omnipotencia és az omnikompetencia nem ismer határokat.

Ami a lényeg: ezzel az új, a választók eléréséhez szükséges eszközrendszerrel bizony a Fidesznek is élnie kell, ha hosszú távon talpon akar maradni.

Ugyanakkor túl gyors és leegyszerűsítő ma az információközlés, a társadalom jó része láthatóan nem is akar bonyolultabb, több szempontot és mélyebb értelmezéseket felvillantó kommunikációt. Kis túlzással hozzászoktak, hogy három mondatból megértik a világ teremtését, az emberi faj keletkezését és a galaxis egészét. Mindent. Amellett, hogy ezt rossz iránynak tartom, hiszen mind a politika, mind a demokrácia működése jóval összetettebb, tekintsük a mostani állapotokat szociológiai ténynek és így kényszerpályának. Ami a stílust illeti, jómagam 2022 májusában államfőként fogalmaztam így a parlamentben: „Nemet kell mondani a kettős mérce alkalmazására, az öncélú, rövidlátó politikára, az idegen érdekek kiszolgálására. Nemet kell mondani az alkotmányellenes szándékokra, a társadalom nyugalmának meg­zavarására, a békétlenségre. Nemet kell mondani a hazugságra, a demagógiára, a jellemtelenségre, az elvtelenségre. Nemet az alpári beszédre!”

MTI / Bruzák Noémi

Ez a Fidesznek is szólt akkor?

Persze. Mindenkinek. És úgy vélem, ma még aktuálisabb az üzenete ezeknek a soroknak. Azt is elmondtam korábban, hogy a közbeszéd alakulásáért mindenki felelősséget visel, de a parlamenti számosság okán mindig a kormánypártoké a nagyobb felelősség.

Többen azt pedzegetik, hogy a Fidesz bukásának okai között előkelő helyen szerepelnek a korrupciós ügyek, a miniszterelnök egyenesen maffiahálózatot emleget. Mennyire megalapozott ön szerint ez a vélekedés?

Az előző években fideszes politikusokkal szemben is indultak korrupciós eljárások, többnek börtönbüntetés lett a vége. Fontos: csak akkor törjünk pálcát bárki felett, ha bizonyítottan bűncselekményt követett el.

Én senkit nem fogok megvédeni, akinél ez igazolódik, vállalja a felelősséget! Az ítéletet azonban minden esetben meg kell várni.

A magam kárán is megtanultam, hogy óvatos legyek az ilyen dolgokkal. Csornán elterjesztették rólam, hogy felvásároltam a telkeket a tervezés alatt lévő elkerülő útnak a nyilvánosság előtt még nem ismert nyomvonala mentén, hogy majd a kisajátítási eljárásban jó pénzt tudjak keresni rajta. Egy fórumon nekem is szegezték a kérdést, hogy ezt mégis hogy képzelem, mire azt mondtam, tulajdoni laponként százezer forintot fizetek annak, aki tudja bizonyítani, hogy így jártam el. Azóta is várom az első jelentkezőt, pedig az eset több mint húsz évvel ezelőtt történt. És nem ez az egyetlen ilyen történetem. Erős túlzásnak tartom, hogy a sajtóban terjedő híresztelések nyomán egyesek már ítéletet mondanak.

Gondolkodik azon, hogy visszatér a politika frontvonalába?

Többször egyértelművé tettem: a politikai munkát elvégeztem, a lantot letettem, két elnöki ciklust vittem végig, nincsen szégyenkeznivalóm. Politikai ambícióim tehát nincsenek, közéleti szerepem azonban még van. Nincs okom változtatni ezen az álláspontomon. Előadást tartok, podcastet készítek, támogatjuk a fenntarthatósági témahetet, tankönyveket íratunk, és visszük a klímaváltozás elleni cselekvést fókuszba helyező Kék Bolygó, illetve a feleségem révén a Regőczi István Alapítvány ügyeit.

Olyan ambícióm azonban nincs, hogy visszatérjek a parlamentbe.

A Kék Bolygó is egyike a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak, a kekváknak, amiket a kormány épp felszámol. Mire számítanak?

A jogi álláspontunk világos, készülünk a törvényben rögzített menetrendre. Semmi takargatni­valónk nincs, jöhet bárki, állunk rendelkezésre. Egy biztos: mi eredetileg magánalapítvány voltunk, az állam csatlakozott hozzánk. Most el kell számolnunk egymással. A munkát azonban mindenképp szeretnénk folytatni.

Nyitókép: Ficsor Márton