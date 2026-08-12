A BKK megkezdte a 3-as metró terveinek átvizsgálását

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) megkezdte a 3-as metró rendelkezésre álló terveinek áttekintését, amelynek során megvizsgálják, hogy milyen módon lehetséges a Rákospalota-Újpestig történő szakaszolás. Cél a kivitelezési idő megállapítása és a kockázatok felmérése is – közölte a Főpolgármesteri Hivatal az MTI megkeresésére szerdán.

Tudatták, hogy az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztató anyagot benyújtották a Fővárosi Közgyűlés közlekedési és városfejlesztési bizottsága pénteki ülésére. A BKK az összes vasúthatósági engedélyt meghosszabbította, így azok hatálya 2028 decemberéig érvényes marad – tudatta a Főpolgármesteri Hivatal. A társaság által benyújtott tájékoztatóban emlékeztettek, hogy a belváros felől a 3-as metró 1990-ben érte el Újpest-központot, de tovább – a korábbi tervek ellenére – azóta sem épült.