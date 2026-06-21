Nem nyugszik a főváros: ígéretet tettek az Erzsébet hídról leszedett szivárványos zászlók visszaállítására

Mint korábban beszámoltunk róla, eltűntek a szivárványzászlók a budapesti Erzsébet hídról.

A Telex azonnal kérdésekkel fordult a Főpolgármesteri Hivatalhoz az ügyben. A hivatal megerősítette: feljelentést tesznek az eset miatt, mivel szándékos rongálásra gyanakszanak. Hozzátették, hogy a zászlókat néhány napon belül pótolják, mert