Nem nyugszik a főváros: ígéretet tettek az Erzsébet hídról leszedett szivárványos zászlók visszaállítására

Dunába dobta az LMBTQ-zászlókat egy férfi az Erzsébet hídon (VIDEÓ)
Az akcióról felvétel is készült.
Rongálás miatt feljelentést is tettek.
Mint korábban beszámoltunk róla, eltűntek a szivárványzászlók a budapesti Erzsébet hídról.
A Telex azonnal kérdésekkel fordult a Főpolgármesteri Hivatalhoz az ügyben. A hivatal megerősítette: feljelentést tesznek az eset miatt, mivel szándékos rongálásra gyanakszanak. Hozzátették, hogy a zászlókat néhány napon belül pótolják, mert
a Pride hónap és a felvonulás idejére azoknak helyük van a szabad, sokszínű és szolidáris Budapesten”.
A Budapest Pride-ot június 27-én rendezik meg. A szervezők május 27-én jelentették be a rendőrségen az eseményt. Szerintük a „rendszerváltás” nem teljes a gyülekezési törvény helyreállítása nélkül.
Nyitókép forrása: MTI/Mónus Márton
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Az akcióról felvétel is készült.
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