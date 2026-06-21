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erzsébet híd főpolgármesteri hivatal pride budapest

Nem nyugszik a főváros: ígéretet tettek az Erzsébet hídról leszedett szivárványos zászlók visszaállítására

2026. június 21. 21:08

Rongálás miatt feljelentést is tettek.

2026. június 21. 21:08
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Mint korábban beszámoltunk róla, eltűntek a szivárványzászlók a budapesti Erzsébet hídról.

A Telex azonnal kérdésekkel fordult a Főpolgármesteri Hivatalhoz az ügyben. A hivatal megerősítette: feljelentést tesznek az eset miatt, mivel szándékos rongálásra gyanakszanak. Hozzátették, hogy a zászlókat néhány napon belül pótolják, mert

a Pride hónap és a felvonulás idejére azoknak helyük van a szabad, sokszínű és szolidáris Budapesten”.

A Budapest Pride-ot június 27-én rendezik meg. A szervezők május 27-én jelentették be a rendőrségen az eseményt. Szerintük a „rendszerváltás” nem teljes a gyülekezési törvény helyreállítása nélkül.

Nyitókép forrása: MTI/Mónus Márton

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Összesen 12 komment

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Sorrend:
billysparks
2026. június 21. 21:23
Rongálás miatt feljelentést is tettek. Jogos. Rongálta a Dunát.
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0
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mr-woof-2
2026. június 21. 21:22
Helyes. Amíg vannak ilyen homofób gyűlölködők, addig pride is lesz.
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0
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Deplorable
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2026. június 21. 21:22 Szerkesztve
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0
0
Deplorable
2026. június 21. 21:21
Dugd fel a seggedbe mindet, hülye majom!
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