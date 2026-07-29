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ipoly fővárosi vízművek rekord karácsony gergely budapest

Tilos a Duna szabaddá vált mederszakaszaira menni, és ennek jó oka van

2026. július 29. 19:05

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság szerdán délelőtt közölte, hogy a vízszintje Budapestnél kedden az addig mért legalacsonyabb érték alá süllyedt, megdöntve a nyolc évvel korábbi negatív rekordot.

2026. július 29. 19:05
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A rekord alacsony dunai vízállás miatt több mederszakasz is megközelíthetővé vált, ám a Fővárosi Vízművek Zrt. arra figyelmeztet, hogy érdemes ezektől távol maradni, ezeknek egy része ugyanis a Budapest és az agglomeráció több mint kétmillió lakosának ivóvízellátását biztosító parti szűrésű ivóvízbázisokhoz tartozik – írja a HVG.

„Ezek a vízbázisok sérülékenyek, egyben a kritikus infrastruktúra kiemelten védendő részét képezik. Kérünk mindenkit, hogy a szabaddá vált Duna-medret ne tekintse kirándulási, sportolási vagy turisztikai célpontnak, és semmilyen körülmények között ne lépjen be a vízbázisvédelmi területekre!”

– fogalmazott közleményében a Főváris Vízművek.

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Karácsony Gergely főpolgármester a Duna alacsony vízállása miatt egy Facebook-bejegyzésében megszólította a kormányt. A főpolgármester azt kérte: Magyar Péterék engedélyezzék, hogy az önkormányzatok állapíthassanak meg olyan vízdíjakat, amiből az infrastruktúrát karban lehet tartani, szerint erre lenne szükség Budapest vízellátásának biztosítása érdekében is.

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság szerdán délelőtt közölte, hogy a vízszintje Budapestnél kedden az addig mért legalacsonyabb érték alá süllyedt, megdöntve a nyolc évvel korábbi negatív rekordot, ami 33 centiméter volt, szerdán reggel pedig már csupán 26 centimétert mutatott a Vigadó téri vízmérce. Hozzátették, mivel elkövetkező napokban jelentős csapadékra nem számítunk sem a Duna felső vízgyűjtőjén, sem az Ipoly és a Zagyva vízgyűjtőin, ezért valószínűleg a vízszint tovább csökken – írja a HVG.

(Nyitókép: MTI / Illyés Tibor)

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Összesen 5 komment

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Sorrend:
ördöngös pepecselés
2026. július 29. 20:07
"az önkormányzatok állapíthassanak meg olyan vízdíjakat, amiből az infrastruktúrát karban lehet tartani" ez a szabad rablás is újraindulhat
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0
0
vitez-laszlo
2026. július 29. 19:50
Másik cikk: "Áttekert Budapestről Vácra a Duna medrében a Kerékpárosklub elnöke"
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0
0
Toma78
2026. július 29. 19:50
Hát persze libernyák fasz ha több adót szedhetsz be a Pridera akkor több eső fog esni... Nem kell agynélkül gondozatlan túlárazott bicigli sztrádákat építeni, meg kezelhetetlen szeméttelepeket venni 50 milliárdért és akkor lenne miből vízvezeték és csatornahálózat fejlesztésre fordítani...🖕🤡🖕 A két évi buzi felvonulásra fordítottközpénzből hány kilométernyi vezetéket is lehetett volna kicserélni Nyakigláb faszkalap?!
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4
1
indaniso
2026. július 29. 19:31
Bazdmeg a tolvaj kurva anyádat Karácsony! Velünk akarod megfizettetni amit eltapsoltatok. Áremeléstől több lesz a víz?
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3
1
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