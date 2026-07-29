Tilos a Duna szabaddá vált mederszakaszaira menni, és ennek jó oka van

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A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság szerdán délelőtt közölte, hogy a vízszintje Budapestnél kedden az addig mért legalacsonyabb érték alá süllyedt, megdöntve a nyolc évvel korábbi negatív rekordot.
A rekord alacsony dunai vízállás miatt több mederszakasz is megközelíthetővé vált, ám a Fővárosi Vízművek Zrt. arra figyelmeztet, hogy érdemes ezektől távol maradni, ezeknek egy része ugyanis a Budapest és az agglomeráció több mint kétmillió lakosának ivóvízellátását biztosító parti szűrésű ivóvízbázisokhoz tartozik – írja a HVG.
„Ezek a vízbázisok sérülékenyek, egyben a kritikus infrastruktúra kiemelten védendő részét képezik. Kérünk mindenkit, hogy a szabaddá vált Duna-medret ne tekintse kirándulási, sportolási vagy turisztikai célpontnak, és semmilyen körülmények között ne lépjen be a vízbázisvédelmi területekre!”
– fogalmazott közleményében a Főváris Vízművek.
Karácsony Gergely főpolgármester a Duna alacsony vízállása miatt egy Facebook-bejegyzésében megszólította a kormányt. A főpolgármester azt kérte: Magyar Péterék engedélyezzék, hogy az önkormányzatok állapíthassanak meg olyan vízdíjakat, amiből az infrastruktúrát karban lehet tartani, szerint erre lenne szükség Budapest vízellátásának biztosítása érdekében is.
A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság szerdán délelőtt közölte, hogy a vízszintje Budapestnél kedden az addig mért legalacsonyabb érték alá süllyedt, megdöntve a nyolc évvel korábbi negatív rekordot, ami 33 centiméter volt, szerdán reggel pedig már csupán 26 centimétert mutatott a Vigadó téri vízmérce. Hozzátették, mivel elkövetkező napokban jelentős csapadékra nem számítunk sem a Duna felső vízgyűjtőjén, sem az Ipoly és a Zagyva vízgyűjtőin, ezért valószínűleg a vízszint tovább csökken – írja a HVG.
(Nyitókép: MTI / Illyés Tibor)