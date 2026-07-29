Tilos a Duna szabaddá vált mederszakaszaira menni, és ennek jó oka van

Karácsony Gergely főpolgármester a Duna alacsony vízállása miatt egy Facebook-bejegyzésében megszólította a kormányt. A főpolgármester azt kérte: Magyar Péterék engedélyezzék, hogy az önkormányzatok állapíthassanak meg olyan vízdíjakat, amiből az infrastruktúrát karban lehet tartani, szerint erre lenne szükség Budapest vízellátásának biztosítása érdekében is.

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság szerdán délelőtt közölte, hogy a vízszintje Budapestnél kedden az addig mért legalacsonyabb érték alá süllyedt, megdöntve a nyolc évvel korábbi negatív rekordot, ami 33 centiméter volt, szerdán reggel pedig már csupán 26 centimétert mutatott a Vigadó téri vízmérce. Hozzátették, mivel elkövetkező napokban jelentős csapadékra nem számítunk sem a Duna felső vízgyűjtőjén, sem az Ipoly és a Zagyva vízgyűjtőin, ezért valószínűleg a vízszint tovább csökken – írja a HVG.

(Nyitókép: MTI / Illyés Tibor)