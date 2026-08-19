„Ruff Bálint népbiztos elvtárs figyelme egy percre sem lankad. Tűzben égő pápaszemei éberen keresik és üldözik a nép ellenségeit. S hogy ki a nép ellensége, azt természetesen ő dönti el. Lassanként úgy tűnik: mindenki. Most éppen 20 ezer olyan magyar civil szervezetet listáztatott és tétetett ki az internetre, amelyek állami támogatásban részesültek 2022 óta.

Néptáncegyüttesek, sportszakkörök, hímzőkörök, kulturális egyletek, vallási gyülekezetek, dalárdák, gombfoci szakkörök – nyilván csupa mocsok orbánista meg fideszes mind, akik a civilség fedezéke mögött lopták szét az országot, az uniót, sőt a galaxist.