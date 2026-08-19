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ruff bálint szervezet civil szervezet

Ruff vasökle lesújt a fideszes dalárdákra

2026. augusztus 19. 06:19

Mintha az 1950-es Szabad Népet olvasgatnánk, valami kulákozós revolvercikket. Ami után jött a koncepciós per meg a bitófa.

2026. augusztus 19. 06:19
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Pilhál Tamás
Pilhál Tamás
Magyar Nemzet

„Ruff Bálint népbiztos elvtárs figyelme egy percre sem lankad. Tűzben égő pápaszemei éberen keresik és üldözik a nép ellenségeit. S hogy ki a nép ellensége, azt természetesen ő dönti el. Lassanként úgy tűnik: mindenki. Most éppen 20 ezer olyan magyar civil szervezetet listáztatott és tétetett ki az internetre, amelyek állami támogatásban részesültek 2022 óta.

Néptáncegyüttesek, sportszakkörök, hímzőkörök, kulturális egyletek, vallási gyülekezetek, dalárdák, gombfoci szakkörök – nyilván csupa mocsok orbánista meg fideszes mind, akik a civilség fedezéke mögött lopták szét az országot, az uniót, sőt a galaxist.

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Ezermilliárdokat loptak. Azt is. Rács, rács, börtönt nekik! Meg mindenkinek, akinek ez nem tetszik. Csak a Magyar Peti nem lopott sosem, csak ő nem bennfenteskereskedett, és dehogy adott a hígagyú tesójának meg a Balásynak zsíros megbízásokat, csak ő nem akasztott le nulla melóval havi hét-nyolc misiket. Ő aztán tiszta, mint a kosz.

Szóval Ruff népbiztos jóvoltából már térképen is lehet keresgetni a 20 ezer civil szervezet között. Ám az igazi cél: ne csak keress, gyűlölj is! (Lásd még: „Ne csak őrizd, gyűlöld is!”) Ezek is a gyűlöletből merítik az életerejüket. Főleg a Ruff meg az Övcsatos. Mint alvilági létformák, a negatív energiák éltetik őket. Egy kis szentelt vízet csak rájuk kéne löttyinteni, próbaképp, hátha elillannak tőle.”

Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 71 komment

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za-firka
2026. augusztus 19. 11:25
Gőzerővel zajlik a magyar ipar kinyírása, majd külföldi kézre játszása is. HIÉNÁK SORAKOZÓ!!!
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Agricola
2026. augusztus 19. 10:55
A „Munkásököl vasököl, oda sújt, ahova köll” egy ismert magyar munkásmozgalmi, kommunista jelszó és rigmus, amely a baloldali diktatúrák idején a rendszer ellenségeivel szembeni kíméletlen fellépést hirdette.
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nyafika
2026. augusztus 19. 10:43
Egy okkal több, hogy Ruffot felakasztják. De legalábbis hülyére rugdossák a pofáját...
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1
0
nyafika
2026. augusztus 19. 10:40
Most szopták be a kamu TiSzaros "civilek"...a saját főbuzijuk baszta őket szájon.
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