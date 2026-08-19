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Mintha az 1950-es Szabad Népet olvasgatnánk, valami kulákozós revolvercikket. Ami után jött a koncepciós per meg a bitófa.
„Ruff Bálint népbiztos elvtárs figyelme egy percre sem lankad. Tűzben égő pápaszemei éberen keresik és üldözik a nép ellenségeit. S hogy ki a nép ellensége, azt természetesen ő dönti el. Lassanként úgy tűnik: mindenki. Most éppen 20 ezer olyan magyar civil szervezetet listáztatott és tétetett ki az internetre, amelyek állami támogatásban részesültek 2022 óta.
Néptáncegyüttesek, sportszakkörök, hímzőkörök, kulturális egyletek, vallási gyülekezetek, dalárdák, gombfoci szakkörök – nyilván csupa mocsok orbánista meg fideszes mind, akik a civilség fedezéke mögött lopták szét az országot, az uniót, sőt a galaxist.
Ezermilliárdokat loptak. Azt is. Rács, rács, börtönt nekik! Meg mindenkinek, akinek ez nem tetszik. Csak a Magyar Peti nem lopott sosem, csak ő nem bennfenteskereskedett, és dehogy adott a hígagyú tesójának meg a Balásynak zsíros megbízásokat, csak ő nem akasztott le nulla melóval havi hét-nyolc misiket. Ő aztán tiszta, mint a kosz.
Szóval Ruff népbiztos jóvoltából már térképen is lehet keresgetni a 20 ezer civil szervezet között. Ám az igazi cél: ne csak keress, gyűlölj is! (Lásd még: „Ne csak őrizd, gyűlöld is!”) Ezek is a gyűlöletből merítik az életerejüket. Főleg a Ruff meg az Övcsatos. Mint alvilági létformák, a negatív energiák éltetik őket. Egy kis szentelt vízet csak rájuk kéne löttyinteni, próbaképp, hátha elillannak tőle.”
Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala