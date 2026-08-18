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duna - ág Magyar Péter paks

Magyar Péter újabb bejelentést tett a paksi vízállásról

2026. augusztus 18. 19:28

A miniszterelnök szerint „két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel”, vasárnaptól viszont az épülő küszöb és a várható vízszintemelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is.

2026. augusztus 18. 19:28
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Magyar Péter egy nappal korábban, hétfőn este „óriási haladásról” számolt be a paksi munkálatokban. Akkor élő videóban jelentkezett be a helyszínről, hangsúlyozva, a következő két nap még kritikus lesz, a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása.

Arról beszélt, hogy az elmúlt másfél napban óriási a haladás, ugyanakkor a következő két, két és fél nap kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi mércén a vízállás, és még 8-9 centiméteres apadást jeleznek. 

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A vízszint emelkedése szerda estétől kezdődhet, miután esett az eső az osztrák és német vízgyűjtő területeken. A következő hétre 30-40 centiméterrel lehet magasabb a vízszint, és addigra a fenékküszöb építésével is haladnak a szakemberek, így ha minden jól megy, el lehet kezdeni tervezni a jövő hét elejétől az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását.

Azt még vasárnap este jelentették be, hogy megnyitják a ráckevei-soroksári Duna-ág zsilipjét, ami ugyancsak emelhet néhány centit a víz szintjén Paksnál is. 

Nyitókép: www.benczezoltan.hu

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Összesen 10 komment

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OszkárOszi
2026. augusztus 18. 19:59
Kóklerpéter azt hitte, hogy József Attila és Szent-Györgyi Albert Szegeden született, összekeveri a napraforgót egy gyomnövénnyel, és mégis ő akarja tudományos alapon az észt osztani...
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mihint
2026. augusztus 18. 19:54
Nyilvánvalóan az ostobaság nem fáj.
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johannluipigus
2026. augusztus 18. 19:52
Azért erre az alacsony vízállásra lehetett volna számítani. Poloska a legutolsó pillanatban ragadta meg a szalmaszálat.
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1
0
gullwing
2026. augusztus 18. 19:48
Mi a fasz a tiszás agyhalottak nem jelentkeztek önként fenékküszöbnek?!🤣 Másra úgy sem jók....
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