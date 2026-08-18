Magyar Péter újabb bejelentést tett a paksi vízállásról

Magyar Péter egy nappal korábban, hétfőn este „óriási haladásról” számolt be a paksi munkálatokban. Akkor élő videóban jelentkezett be a helyszínről, hangsúlyozva, a következő két nap még kritikus lesz, a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása.

Arról beszélt, hogy az elmúlt másfél napban óriási a haladás, ugyanakkor a következő két, két és fél nap kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi mércén a vízállás, és még 8-9 centiméteres apadást jeleznek.