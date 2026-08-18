„Rémségek kamrája” – borzalmas körülmények között szolgálnak a ceutai migránsokat megállító rendőrök

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Miközben eurómilliókat különít el a spanyol kormány a migránsok ellátására, az odavezényelt rendőrök több tucatnyian jutnak egy vécére, egy szobában nyolcan zsúfolódnak össze, és még légkondit sem kapnak.
A Ceutába vezényelt spanyol rendőrök egy része komoly panaszokat fogalmazott meg annak kapcsán, amilyen körülmények között elszállásolták, miközben elvárták tőlük, hogy kezeljék a Marokkóból érkező migránsok tömeges beözönlése miatt kialakult helyzetet – írja az Euronews.
A lap emlékeztet a július 30-án és 31-én történt migránsözönre, ami után a spanyol kormány több rendőri egységet is Ceutába vezényelt.
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A kiküldött rendőrök egy részét egy katonai ezred létesítményeiben helyezték el, a körülmények azonban finoman szólva sem ideálisak.
Az El Faro de Ceutának nyilatkozó rendőrök, valamint a Spanyol Rendőrszövetség (CEP) beszámolója szerint a szállások
Egy-egy szobában hét-nyolc rendőrt helyeztek el, légkondicionálás helyett pedig egyetlen ventilátor jut a helyiségre.
A CEP információi szerint
az épület egyik emeletén mintegy 70 rendőrre jut egyetlen vécé.
A rendőrök hangsúlyozták, hogy panaszaik nem a szállást biztosító katonák ellen irányulnak, mert a hadsereg munkatársai a lehetőségeiken belül mindent megtesznek értük; haragjuk saját főnökük, a belügyminiszter ellen irányul.
A szervezet szerint elfogadhatatlan, hogy válsághelyzetekben mindig a rendőrségre támaszkodnak, azonban a kiküldött állomány számára nem biztosítanak megfelelő elhelyezést.
Mindeközben a belügyér kollégája, Elma Saiz társadalmi befogadásért, társadalombiztosításért és migrációért felelős miniszter az észak-afrikai spanyol városban tett hétfői látogatásán bejelentette, 1500 ideiglenes befogadóhelyet létesít az illegális bevándorlók ellátására Ceutában, miközben 6,5 millió eurót különít el a spanyol Vöröskereszt számára a Ceutában végzett szociális és egészségügyi feladatokra.
Nyitókép: rendőrök kísérnek a határra lefülelt illegális bevándorlókat.
Forrás: Ceuta Facebook-oldala, képkivágás