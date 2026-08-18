„Rémségek kamrája” – borzalmas körülmények között szolgálnak a ceutai migránsokat megállító rendőrök

A Ceutába vezényelt spanyol rendőrök egy része komoly panaszokat fogalmazott meg annak kapcsán, amilyen körülmények között elszállásolták, miközben elvárták tőlük, hogy kezeljék a Marokkóból érkező migránsok tömeges beözönlése miatt kialakult helyzetet – írja az Euronews.

A lap emlékeztet a július 30-án és 31-én történt migránsözönre, ami után a spanyol kormány több rendőri egységet is Ceutába vezényelt.