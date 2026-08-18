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vöröskereszt migráns Ceuta spanyol kormány

„Rémségek kamrája” – borzalmas körülmények között szolgálnak a ceutai migránsokat megállító rendőrök

2026. augusztus 18. 21:55

Miközben eurómilliókat különít el a spanyol kormány a migránsok ellátására, az odavezényelt rendőrök több tucatnyian jutnak egy vécére, egy szobában nyolcan zsúfolódnak össze, és még légkondit sem kapnak.

2026. augusztus 18. 21:55
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A Ceutába vezényelt spanyol rendőrök egy része komoly panaszokat fogalmazott meg annak kapcsán, amilyen körülmények között elszállásolták, miközben elvárták tőlük, hogy kezeljék a Marokkóból érkező migránsok tömeges beözönlése miatt kialakult helyzetet – írja az Euronews.

A lap emlékeztet a július 30-án és 31-én történt migránsözönre, ami után a spanyol kormány több rendőri egységet is Ceutába vezényelt. 

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A kiküldött rendőrök egy részét egy katonai ezred létesítményeiben helyezték el, a körülmények azonban finoman szólva sem ideálisak.

Az El Faro de Ceutának nyilatkozó rendőrök, valamint a Spanyol Rendőrszövetség (CEP) beszámolója szerint a szállások 

  • túlzsúfoltak, 
  • kevés a mosdó, 
  • rossz állapotban vannak a zuhanyzók
  • rosszak a matracok,
  • valamint a szellőzés sem megfelelő. 

Egy-egy szobában hét-nyolc rendőrt helyeztek el, légkondicionálás helyett pedig egyetlen ventilátor jut a helyiségre. 

A CEP információi szerint 

az épület egyik emeletén mintegy 70 rendőrre jut egyetlen vécé.

A rendőrök hangsúlyozták, hogy panaszaik nem a szállást biztosító katonák ellen irányulnak, mert a hadsereg munkatársai a lehetőségeiken belül mindent megtesznek értük; haragjuk saját főnökük, a belügyminiszter ellen irányul.

A szervezet szerint elfogadhatatlan, hogy válsághelyzetekben mindig a rendőrségre támaszkodnak, azonban a kiküldött állomány számára nem biztosítanak megfelelő elhelyezést.

Mindeközben a belügyér kollégája, Elma Saiz társadalmi befogadásért, társadalombiztosításért és migrációért felelős miniszter az észak-afrikai spanyol városban tett hétfői látogatásán bejelentette, 1500 ideiglenes befogadóhelyet létesít az illegális bevándorlók ellátására Ceutában, miközben 6,5 millió eurót különít el a spanyol Vöröskereszt számára a Ceutában végzett szociális és egészségügyi feladatokra.

Nyitókép: rendőrök kísérnek a határra lefülelt illegális bevándorlókat.
Forrás: Ceuta Facebook-oldala, képkivágás 

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Összesen 6 komment

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templar62
2026. augusztus 19. 00:06
Az európaiak elleni biófegyver értékesebb ?
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rottyos-ducse
2026. augusztus 18. 23:34
"Szemeteszsákkal óvják magukat a határt védő zsaruk 6 Apr 2016 — Két szendvics, alma, csoki az ellátmány Az ellátásról szintén esszét lehetne írni a rendőr szerint" Okosak lettek a fideszesek hirtelen...
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0
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lucasko
2026. augusztus 18. 23:21
A pénzügyi csalás nem csak a pénzedet veszi el – tönkreteszi a megélhetésedet, a bizalmadat és az érzelmeidet. Miután elvesztettem a megtakarításaimat, reménytelennek éreztem magam. Aztán találtam egy behajtási szakértőt, aki áttekintette az ügyemet, feltárta az igazságot, és segített visszaszerezni a pénzemet. A profizmusuk és az elkötelezettségük mindent megváltoztatott. Ha átvertek, ne add fel – vannak szakértők, akik segíthetnek visszaszerezni a pénzed." Vedd fel velük a kapcsolatot a [email protected] címen.
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Párhuzamos különvélemény
2026. augusztus 18. 23:16
...de a spanyolok akkor is újra és újra megválasztják ezt a komcsit! Ahogy a britek is a Munkáspártot! Ez a globalokomcsi világ leválthatatlan demokratikus úton.
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