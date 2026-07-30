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Ilyen helyzeteket a Migrációs Paktum és a brüsszeli fantazmagóriák nem tudják kezelni!
„Spanyolország irányába özönlenek a migránsok, nemrég újabb brutális felvételek jelentek meg a betörésekről. Ilyen helyzeteket a Migrációs Paktum és a brüsszeli fantazmagóriák nem tudják kezelni! Aki illegálisan Európa területére lép, azt azonnal deportálni kell és azonnal elveszíti a jogot, hogy valaha jogszerűen Európa területére lépjen - ezt kéne kimondania az EU-nak, a helyzet csak így lenne kezelhető! Ehelyett a balos spanyol kormány állampolgárságot akar adni minden érkezőnek. Tragédia.”
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Reduan Dris