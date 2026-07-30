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spanyolország migráns európa

Spanyolország irányába özönlenek a migránsok, nemrég újabb brutális felvételek jelentek meg a betörésekről

2026. július 30. 19:04

Ilyen helyzeteket a Migrációs Paktum és a brüsszeli fantazmagóriák nem tudják kezelni!

2026. július 30. 19:04
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Orbán Balázs
Orbán Balázs
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„Spanyolország irányába özönlenek a migránsok, nemrég újabb brutális felvételek jelentek meg a betörésekről. Ilyen helyzeteket a Migrációs Paktum és a brüsszeli fantazmagóriák nem tudják kezelni! Aki illegálisan Európa területére lép, azt azonnal deportálni kell és azonnal elveszíti a jogot, hogy valaha jogszerűen Európa területére lépjen - ezt kéne kimondania az EU-nak, a helyzet csak így lenne kezelhető! Ehelyett a balos spanyol kormány állampolgárságot akar adni minden érkezőnek. Tragédia.”

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Reduan Dris

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Összesen 2 komment

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Sorrend:
johannluipigus
2026. július 30. 19:14
Elég már a szép szavakból. :Aki illegálisan Európa területére lép, azt azonnal deportálni kell" Ostobaság. Nem lehet, képtelenség milliónyi előembert deportálni. Amint rálép a vonalra, agyon kell lőni, mint egy veszett kutyát. Ez az egy megoldás hatékony és elég elrettentő erővel bír.
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templar62
2026. július 30. 19:13
Európa ébresztő ! Hajrá AfD ! Hajrá frania Nemzeti Tömörülés !
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