„Spanyolország irányába özönlenek a migránsok, nemrég újabb brutális felvételek jelentek meg a betörésekről. Ilyen helyzeteket a Migrációs Paktum és a brüsszeli fantazmagóriák nem tudják kezelni! Aki illegálisan Európa területére lép, azt azonnal deportálni kell és azonnal elveszíti a jogot, hogy valaha jogszerűen Európa területére lépjen - ezt kéne kimondania az EU-nak, a helyzet csak így lenne kezelhető! Ehelyett a balos spanyol kormány állampolgárságot akar adni minden érkezőnek. Tragédia.”

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Reduan Dris