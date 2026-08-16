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visegrad24 ceuta migráns

Drámai videón, ahogy ismét több ezer illegális migráns próbál bejutni a spanyolországi Ceutába

2026. augusztus 16. 12:03

Újabb tömeges határátlépési kísérletek történtek.

2026. augusztus 16. 12:03
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A spanyol és marokkói hatóságok az elmúlt napokban megerősítették a Ceuta környéki határvédelmet, miután újabb tömeges határátlépési kísérletektől tartottak. Szombaton a marokkói hatóságok több száz, elsősorban szubszaharai térségből érkező migránst állítottak meg, akik a spanyol exklávé felé próbáltak eljutni.

Ceuta már július végén szembesült a súlyos migrációs válsághelyzettel: több tízezer ember próbált bejutni a spanyol területre, a későbbi beszámolók szerint több mint 70 ezren jutottak át vagy kísérelték meg az átkelést. A spanyol exklávéban azóta is több ezer migráns tartózkodik, miközben a hatóságok a további határátlépési kísérletek megakadályozására készülnek.

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Összesen 46 komment

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Palatin
2026. augusztus 16. 21:49
Ezekböl 1500 Magyarországon fog kikötni. Ezt már Brüsszelben rebesgetik. Elég ha azt mondják Paksi Hapsinak, hogy különben nincs pénz.
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pisapeter
2026. augusztus 16. 20:44
Nagyon szurkolok nekik. Ha valaki megdönti ezt a buuuutttha Uniót, azok a migrik lesznek.
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Bitrex®
2026. augusztus 16. 19:57
Zsohár Zsuzsi miért nem utazik oda?
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0
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gullwing
2026. augusztus 16. 19:23
A balos spanyol kormány biztos örül nekik: potenciális szavazok érkeznek.. Akik mellesleg agysebészek is.
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2
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