Drámai videón, ahogy ismét több ezer illegális migráns próbál bejutni a spanyolországi Ceutába

A spanyol és marokkói hatóságok az elmúlt napokban megerősítették a Ceuta környéki határvédelmet, miután újabb tömeges határátlépési kísérletektől tartottak. Szombaton a marokkói hatóságok több száz, elsősorban szubszaharai térségből érkező migránst állítottak meg, akik a spanyol exklávé felé próbáltak eljutni.

Ceuta már július végén szembesült a súlyos migrációs válsághelyzettel: több tízezer ember próbált bejutni a spanyol területre, a későbbi beszámolók szerint több mint 70 ezren jutottak át vagy kísérelték meg az átkelést. A spanyol exklávéban azóta is több ezer migráns tartózkodik, miközben a hatóságok a további határátlépési kísérletek megakadályozására készülnek.