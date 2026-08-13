Euractiv: Marokkó nem mond le Ceutáról, a Sánchez-kormány gyengeségét használja ki az arab állam

Dezcallar szerint ez a fokozott óvatosság, valamint Pedro Sánchez kormányának belpolitikai korrupciós botrányai, vitatott migrációs politikája és az EU-s partnerekkel való feszült viszonya kiszolgáltatottá teszi Madridot Rabat irányába.

In just a few days, Ceuta has become worse than a third world country. EU politicians want Europe to become like that too. pic.twitter.com/GFBmW19Ola — RadioGenoa (@RadioGenoa) August 12, 2026

Bár hivatalosan mindkét fél az embercsempész-hálózatokat okolja a júliusi válságért, amelyek a spanyol legfelsőbb bíróság azonnali kitoloncolást tiltó döntését használták ki, Dezcallar szerint a marokkói hatóságok részéről legalábbis szándékos hanyagság vagy megengedő magatartás tapasztalható a határokon. Felidézte a 2021-es diplomáciai feszültséget is,