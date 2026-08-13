Euractiv: Marokkó nem mond le Ceutáról, a Sánchez-kormány gyengeségét használja ki az arab állam

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Hiába rohamozta meg 72 ezer migráns Ceutát, a modern demokratikus történelem során először csak most kedden utazott spanyol külügyminiszter a területre, hogy elkerüljék Marokkó felingerlését.
A július végén kirobbant ceutai migrációs válság – amelynek során legalább 72 ezer migráns érkezett a spanyol exklávé területére – ismét a figyelem középpontjába állította a Spanyolország és Marokkó közötti évtizedes területi vitát. Az Euractiv beszámolója szerint Spanyolország korábbi marokkói nagykövete és a spanyol hírszerzés (CNI) egykori igazgatója, Jorge Dezcallar arra figyelmeztetett, hogy az arab állam szándékosan teszteli a határokat, mivel gyengének látja Pedro Sánchez madridi baloldali kormányát.
A nagykövet kifejtette, hogy
Marokkó soha nem mondott le a Ceuta és Melilla feletti szuverenitásról, amelyek évszázadok óta, a modern marokkói állam megalakulása előtt is spanyol területek voltak.
Abdellatif Ouahbi marokkói igazságügyi miniszter nemrég megerősítette, hogy a kérdés továbbra is napirenden van, és minden kétoldalú tárgyaláson felvetik a spanyol félnek, bízva a tárgyalásos, türelmes megoldásban. Spanyol részről Margarita Robles védelmi miniszter azonnal reagált a kijelentésekre, leszögezve, hogy Ceuta és Melilla teljes mértékben spanyol területek, és a szuverenitásuk nem képezheti vita tárgyát.
A spanyol diplomácia rendkívüli óvatossággal kezeli a kérdést:
VI. Fülöp király például még soha nem látogatott el az exklávékba, és a modern demokratikus történelem során először csak most kedden utazott spanyol külügyminiszter a területre, hogy elkerüljék Marokkó felingerlését.
Dezcallar szerint ez a fokozott óvatosság, valamint Pedro Sánchez kormányának belpolitikai korrupciós botrányai, vitatott migrációs politikája és az EU-s partnerekkel való feszült viszonya kiszolgáltatottá teszi Madridot Rabat irányába.
Bár hivatalosan mindkét fél az embercsempész-hálózatokat okolja a júliusi válságért, amelyek a spanyol legfelsőbb bíróság azonnali kitoloncolást tiltó döntését használták ki, Dezcallar szerint a marokkói hatóságok részéről legalábbis szándékos hanyagság vagy megengedő magatartás tapasztalható a határokon. Felidézte a 2021-es diplomáciai feszültséget is,
amikor Madrid engedélyezte a nyugat-szaharai lázadóvezér, Brahim Ghali spanyolországi gyógykezelését, amire válaszul Marokkó mintegy 10000 migránst engedett át Ceutába, amit a spanyol védelmi miniszter zsarolásnak nevezett.
A korábbi diplomata arra figyelmeztetett, hogy a kormány nem követheti el kétszer ugyanazt a hibát, és komolyan kell venni a hatóságok jelzéseit. Spanyol hírszerzési források, valamint a rendőrség és a polgárőrség szakszervezetei is megerősítették az Euractivnak, hogy a közösségi médiában terjedő toborzások alapján augusztus 15-én újabb összehangolt, tömeges roham indulhat Ceuta határai ellen. Dezcallar szerint alapvető tévedésben van az, aki azt hiszi, hogy Marokkó valaha is lemond a spanyol exklávék feletti igényéről.