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spanyolország madrid pedro sánchez marokkó ceuta

Euractiv: Marokkó nem mond le Ceutáról, a Sánchez-kormány gyengeségét használja ki az arab állam

2026. augusztus 13. 09:04

Hiába rohamozta meg 72 ezer migráns Ceutát, a modern demokratikus történelem során először csak most kedden utazott spanyol külügyminiszter a területre, hogy elkerüljék Marokkó felingerlését.

2026. augusztus 13. 09:04
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A július végén kirobbant ceutai migrációs válság – amelynek során legalább 72 ezer migráns érkezett a spanyol exklávé területére – ismét a figyelem középpontjába állította a Spanyolország és Marokkó közötti évtizedes területi vitát. Az Euractiv beszámolója szerint Spanyolország korábbi marokkói nagykövete és a spanyol hírszerzés (CNI) egykori igazgatója, Jorge Dezcallar arra figyelmeztetett, hogy az arab állam szándékosan teszteli a határokat, mivel gyengének látja Pedro Sánchez madridi baloldali kormányát.

A nagykövet kifejtette, hogy 

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Marokkó soha nem mondott le a Ceuta és Melilla feletti szuverenitásról, amelyek évszázadok óta, a modern marokkói állam megalakulása előtt is spanyol területek voltak. 

Abdellatif Ouahbi marokkói igazságügyi miniszter nemrég megerősítette, hogy a kérdés továbbra is napirenden van, és minden kétoldalú tárgyaláson felvetik a spanyol félnek, bízva a tárgyalásos, türelmes megoldásban. Spanyol részről Margarita Robles védelmi miniszter azonnal reagált a kijelentésekre, leszögezve, hogy Ceuta és Melilla teljes mértékben spanyol területek, és a szuverenitásuk nem képezheti vita tárgyát.

A spanyol diplomácia rendkívüli óvatossággal kezeli a kérdést: 

VI. Fülöp király például még soha nem látogatott el az exklávékba, és a modern demokratikus történelem során először csak most kedden utazott spanyol külügyminiszter a területre, hogy elkerüljék Marokkó felingerlését. 

Dezcallar szerint ez a fokozott óvatosság, valamint Pedro Sánchez kormányának belpolitikai korrupciós botrányai, vitatott migrációs politikája és az EU-s partnerekkel való feszült viszonya kiszolgáltatottá teszi Madridot Rabat irányába.

Bár hivatalosan mindkét fél az embercsempész-hálózatokat okolja a júliusi válságért, amelyek a spanyol legfelsőbb bíróság azonnali kitoloncolást tiltó döntését használták ki, Dezcallar szerint a marokkói hatóságok részéről legalábbis szándékos hanyagság vagy megengedő magatartás tapasztalható a határokon. Felidézte a 2021-es diplomáciai feszültséget is, 

amikor Madrid engedélyezte a nyugat-szaharai lázadóvezér, Brahim Ghali spanyolországi gyógykezelését, amire válaszul Marokkó mintegy 10000 migránst engedett át Ceutába, amit a spanyol védelmi miniszter zsarolásnak nevezett.

A korábbi diplomata arra figyelmeztetett, hogy a kormány nem követheti el kétszer ugyanazt a hibát, és komolyan kell venni a hatóságok jelzéseit. Spanyol hírszerzési források, valamint a rendőrség és a polgárőrség szakszervezetei is megerősítették az Euractivnak, hogy a közösségi médiában terjedő toborzások alapján augusztus 15-én újabb összehangolt, tömeges roham indulhat Ceuta határai ellen. Dezcallar szerint alapvető tévedésben van az, aki azt hiszi, hogy Marokkó valaha is lemond a spanyol exklávék feletti igényéről.

 

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Összesen 41 komment

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Sorrend:
apro_marosan_petergabor
2026. augusztus 13. 21:44
A politikában nincsen helye a gyengeségnek. A határokat meg kellene erősíteni katonasággal, helikopterekkel és drónokkal. S minimum figyelmeztető lövéseket leadni, ha helyzet van. De egy bolsi-libero kormánynak ez így jó, szavazókat látnak a bevándorlókban. Marokkó ezt látja, rövidesen einstand lesz Ceutában. Azután a spanyolok bólogatni fognak az illegális bevándorlókhoz. Hiába no, így képzeli ezt a Soros-Rothschild vonal...
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szim-patikus
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2026. augusztus 13. 18:41 Szerkesztve
Egy totális sortűz mindent megold. Előzetes egyenleg így ki is fizetődne. (kevesebb áldozatottal jár mint amit ők fognak okozni, ráadásul így ők lesznek a részesei nem a befogadók)
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2
0
survivor
2026. augusztus 13. 18:30
Bastyaelvtars A visszafoglalás nem kérdés..csak a mikéntje.
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0
1
survivor
2026. augusztus 13. 16:14
Lófasz az EU seggébe.... oldják meg...
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0
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