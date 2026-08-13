Alkotmánybíróság előtt Sulyok Tamás elmozdítása

A második ügy az Alaptörvény 16. módosításával, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos rendelkezésekkel foglalkozik.

A harmadik és negyedik indítvány szintén az Alaptörvény 17. módosítását támadja. Az egyik az országgyűlési képviselők 12 éves mandátumkorlátját, a másik pedig az alkotmánybírákra vonatkozó 70 éves életkori határt érinti.

A döntések azért is különös figyelmet kapnak, mert az Alkotmánybíróság jelenlegi tagjai közül négy, 70 év feletti alkotmánybíró megbízatása szeptember 1-jén megszűnik.