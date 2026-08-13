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sulyok tamás hende csaba sonnevend pál alaptörvény alkotmánybíróság Baka András

Alkotmánybíróság előtt Sulyok Tamás elmozdítása

2026. augusztus 13. 08:12

Csütörtökön ül össze a taláros testület.

2026. augusztus 13. 08:12
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Csütörtökön ülésezik az Alkotmánybíróság, a testület napirendjén négy ügy szerepel. Ezek közül több is az Alaptörvény 17. módosításához kapcsolódik, és valamennyi beadványt a Fidesz–KDNP képviselői kezdeményezték.

Elsőként az Alaptörvény 17. módosításának a köztársasági elnöki megbízatás megszűnését érintő rendelkezését vizsgálják.

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A beadvány tétje különösen nagy, hiszen egy esetleges megsemmisítés közjogi következményekkel járhat a köztársasági elnök személyére és a tiszás államfőválasztási folyamatra nézve.

A második ügy az Alaptörvény 16. módosításával, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos rendelkezésekkel foglalkozik.

A harmadik és negyedik indítvány szintén az Alaptörvény 17. módosítását támadja. Az egyik az országgyűlési képviselők 12 éves mandátumkorlátját, a másik pedig az alkotmánybírákra vonatkozó 70 éves életkori határt érinti.

A döntések azért is különös figyelmet kapnak, mert az Alkotmánybíróság jelenlegi tagjai közül négy, 70 év feletti alkotmánybíró megbízatása szeptember 1-jén megszűnik.

A testületben egyetlen olyan bíró van, akit nem a korábbi Fidesz-többség választott: Sonnevend Pált a parlament Hende Csaba helyére választotta meg kilenc évre.

Az Alkotmánybíróság mozgástere ugyanakkor korlátozott. A jelenlegi szabályok alapján az Alaptörvény módosításának tartalmát nem vizsgálhatja érdemben, elsősorban azt ellenőrizheti, hogy a módosítás elfogadása és kihirdetése megfelelt-e az alkotmányos eljárási követelményeknek.

Ennek megfelelően egy Alaptörvény-módosítást alapvetően csak eljárási jogsértés esetén semmisíthet meg.

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 97 komment

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pandalala
2026. augusztus 14. 07:14
" királynét megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindenki egyetért én nem ellenzem "
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0
nemecsek-3
2026. augusztus 14. 00:25
Nem kell itt félni. Explicit megnyilvánulás helyett ezek is képesek olyan hablatyra mint legutóbb az egyház, csak az nem mindegy, hogy valaki a lélek nevében a követendőkről habog vagy a törvényesség mentén a törvény nevében annak felrugásáról
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4
0
daidalos
2026. augusztus 13. 23:33
Valószínűleg ma nem történt semmi. Nem mernek, nem tudnak, vagy nem akarnak dönteni. Szokásommal ellentétben még a Telexet is megnéztem. Ott sincs semmi, itt sincs semmi. A Nemzetben sem. Pedig bizonyára mindkét oldalon élesre töltött laptopokkal ülnek az újdondászok. Bármit döntöttek volna, valamelyik lap azonnal főcímként hozta volna, a másik meg lapítana. Talán holnap kiderül.
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3
0
lemez
2026. augusztus 13. 21:30
Mindenkit is elmozditanak akii nemzeti.Ha ezt Orbán csinálja naponta Magyarország napot tartottak volna az eu-ban és mindenféle nácinak lemondták volna.Most Vidnyánszki következik ervinke elbocsájtja.Mikor a trógerek hatalomra jutnak minden is szar lesz.
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5
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