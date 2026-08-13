Alkotmánybíróság előtt Sulyok Tamás elmozdítása

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Csütörtökön ül össze a taláros testület.
Csütörtökön ülésezik az Alkotmánybíróság, a testület napirendjén négy ügy szerepel. Ezek közül több is az Alaptörvény 17. módosításához kapcsolódik, és valamennyi beadványt a Fidesz–KDNP képviselői kezdeményezték.
Elsőként az Alaptörvény 17. módosításának a köztársasági elnöki megbízatás megszűnését érintő rendelkezését vizsgálják.
A beadvány tétje különösen nagy, hiszen egy esetleges megsemmisítés közjogi következményekkel járhat a köztársasági elnök személyére és a tiszás államfőválasztási folyamatra nézve.
A második ügy az Alaptörvény 16. módosításával, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos rendelkezésekkel foglalkozik.
A harmadik és negyedik indítvány szintén az Alaptörvény 17. módosítását támadja. Az egyik az országgyűlési képviselők 12 éves mandátumkorlátját, a másik pedig az alkotmánybírákra vonatkozó 70 éves életkori határt érinti.
A döntések azért is különös figyelmet kapnak, mert az Alkotmánybíróság jelenlegi tagjai közül négy, 70 év feletti alkotmánybíró megbízatása szeptember 1-jén megszűnik.
A testületben egyetlen olyan bíró van, akit nem a korábbi Fidesz-többség választott: Sonnevend Pált a parlament Hende Csaba helyére választotta meg kilenc évre.
Az Alkotmánybíróság mozgástere ugyanakkor korlátozott. A jelenlegi szabályok alapján az Alaptörvény módosításának tartalmát nem vizsgálhatja érdemben, elsősorban azt ellenőrizheti, hogy a módosítás elfogadása és kihirdetése megfelelt-e az alkotmányos eljárási követelményeknek.
Ennek megfelelően egy Alaptörvény-módosítást alapvetően csak eljárási jogsértés esetén semmisíthet meg.
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