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tisza schiffer andrás fidesz Fodor Gábor alkotmánybíróság

Csak dicsérni tudom Schiffer Andrást

2026. augusztus 01. 08:40

Amiért vállalta a nyilvánvalóan reménytelen alkotmánybírói jelöltséget, és ezzel lehetőséget teremtett arra, hogy beszéljünk ezekről a kérdésekről.

2026. augusztus 01. 08:40
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Fodor Gábor
Fodor Gábor
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„Az alkotmánybíróság elleni fellépést szintén olyannak látom, ami nem felel meg a jogállami normáknak. Először is folyamatosan azt hallottuk a Fidesz-kormányok ideje alatt – egyébként jogos kritikaként –, hogy Orbán Viktorék felrúgták azt a rendszerváltás óta konszenzussal övezett szokást, amely szerint olyan bizottság jelöli a bírákat, ahol az ellenzék és a kormánypárt egyenlő arányban vesz részt a döntéshozatalban. 

Visszaállította ezt a 20 évig működő gyakorlatot a Tisza? Nem, ellenkezőleg: folytatta azt az egyoldalú jelölési módozatot, amit a Fidesz vezetett be. 

(Zárójelben jegyzem meg, hogy szerintem az lett volna a helyes és elegáns, ha azt a szándékát kormány, hogy 70 évben húzza meg a korhatárt a testületben tagként tevékenykedő bírák esetében, a mostantól megválasztott jelöltektől érvényesítené a jövőre vonatkozóan.) 

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Sonnevend Pál felkészült és jó jelölt, de a valódi változás a kétharmados többséggel történő jelölési és megválasztási visszaélés felszámolása lett volna, amit azonban nem tett meg Magyar Péter kormánya. 

Egyébként a Fidesz súlyos hibát követett el akkor, amikor gyengítette az Alkotmánybíróságot, és azzal is, amilyen bírákat jelölt a testületbe (tisztelet a néhány kivételnek.) Miért nem mertek olyan kiemelkedő elméleti tudással és közéleti tapasztalattal rendelkező személyeknek is lehetőséget adni, mint például Tölgyessy Péter, Schiffer András, Hack Péter, Halmai Gábor, Bárándy Péter vagy Magyar György? 

Féltek attól, hogy önálló véleményük lesz? Most kaptak egy hatalmas pofont attól az alacsony színvonalú testülettől, amelyet nem a képesség és tudás fokmérője alapján állítottak össze. 

Emlékszünk, egykori testületi elnökük, a Sulyok Tamás elleni méltatlan támadások idején nem volt bátorságuk a bírák egy részének arra, hogy véleményt formáljanak a hozzájuk forduló köztársasági elnök indítványáról. 

Ezt eredményezi tehát, ha a szervilizmus válik a kiválasztási elvvé és nem a kvalitás. 

Csak dicsérni tudom Schiffer Andrást, amiért vállalta a nyilvánvalóan reménytelen jelöltséget, és ezzel lehetőséget teremtett arra, hogy beszéljünk ezekről a kérdésekről. Cs. Király Tamással és vele izgalmas beszélgetést folytattunk a nagy számú hallgatóság előtt a Fiksz klub szervezésében.”
 

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Nyitókép: Fodor Gábor Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 28 komment

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zakar zoltán béla
2026. augusztus 01. 11:50
mismás gaby
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0
0
fintaj-2
2026. augusztus 01. 11:37
Szerintem Schiffer Andrást hiteltenné vált a jelölés elfogadásával, mert olyan testületben vállalt volna tisztséget, amelynek működését, az alkotmány módosításokkal kapcsolatban, a csak formai vizsgálatokra leszükített hatáskörre, folyamatosan és joggal kritizálta, de a jelölés vállalásával mégis elfogadhatónak tartotta.
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1
0
Hangillat
•••
2026. augusztus 01. 11:29 Szerkesztve
A szabadság tisztelete annak gyakorlásában értelmezhető. Marad Jelszónak? Gyakorlatban a gyűlölet szabadságának tisztelete? A láncdohányos mintájára a Lánchazudozó , ’nem-pártja‘, fúggése eursulasztikus, polgári értékrendet romboló, jogbitorló,internácult háttérrel, komolyan vehető? A jelenlegi gyakorlat merre tart, mi várható el? Mit várhat el a 'nép' amit szolgálniuk kell és ’ami‘’aki‘ lesz? Mi folyik itt, mi fog folyni a gyakorlatban? A feneketlen hordóból csörömpőlő hordószónok milyen nemzeti csapokat nyit meg? SA éles szemű sasa-e politikai madártávlatból a nemzetnek? Kisasolta -e, hogy a baromfi még nem féli a karvaly(tőké)t?
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0
0
elfújta az ellenszél
2026. augusztus 01. 11:21
Az AB kutyaütő, sokszorosan lejáratódott testület. Eleinte minden szir-szar üggyel pepecseltek, hogy aszongya alkotmányos-e a tepertő jövedéki adójának mértéke, vagy hasonlók. Ha értelmes döntést hoztak az meg politikai természetű volt, amit megpróbáltak belecsomagolni az alkotmányba. Fodor listája a bukott politikusokról és politikus-önjelölt gengszterekről is ezt a zavart mutatja, hogy bírói vagy politikai testület valójában az AB? Most akkor fiú vagyok vagy lány, kérdezheti a szerző. Két tiszta megoldás létezhet: politikai testület, de akkor választható és Felsőháznak hívják, vagy marad bírói testület akkor viszont másodállásban elvállalja majd Fodorgabi.
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