Magyar Péter rögtön reagált: A Mi Hazánk–Fidesz–Munkáspárt koalíció Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak
„A TISZA valódi alkotmányjogászt jelöl az Alkotmánybíróságra” – írta a miniszterelnök.
Amiért vállalta a nyilvánvalóan reménytelen alkotmánybírói jelöltséget, és ezzel lehetőséget teremtett arra, hogy beszéljünk ezekről a kérdésekről.
„Az alkotmánybíróság elleni fellépést szintén olyannak látom, ami nem felel meg a jogállami normáknak. Először is folyamatosan azt hallottuk a Fidesz-kormányok ideje alatt – egyébként jogos kritikaként –, hogy Orbán Viktorék felrúgták azt a rendszerváltás óta konszenzussal övezett szokást, amely szerint olyan bizottság jelöli a bírákat, ahol az ellenzék és a kormánypárt egyenlő arányban vesz részt a döntéshozatalban.
Visszaállította ezt a 20 évig működő gyakorlatot a Tisza? Nem, ellenkezőleg: folytatta azt az egyoldalú jelölési módozatot, amit a Fidesz vezetett be.
(Zárójelben jegyzem meg, hogy szerintem az lett volna a helyes és elegáns, ha azt a szándékát kormány, hogy 70 évben húzza meg a korhatárt a testületben tagként tevékenykedő bírák esetében, a mostantól megválasztott jelöltektől érvényesítené a jövőre vonatkozóan.)
Sonnevend Pál felkészült és jó jelölt, de a valódi változás a kétharmados többséggel történő jelölési és megválasztási visszaélés felszámolása lett volna, amit azonban nem tett meg Magyar Péter kormánya.
Egyébként a Fidesz súlyos hibát követett el akkor, amikor gyengítette az Alkotmánybíróságot, és azzal is, amilyen bírákat jelölt a testületbe (tisztelet a néhány kivételnek.) Miért nem mertek olyan kiemelkedő elméleti tudással és közéleti tapasztalattal rendelkező személyeknek is lehetőséget adni, mint például Tölgyessy Péter, Schiffer András, Hack Péter, Halmai Gábor, Bárándy Péter vagy Magyar György?
Féltek attól, hogy önálló véleményük lesz? Most kaptak egy hatalmas pofont attól az alacsony színvonalú testülettől, amelyet nem a képesség és tudás fokmérője alapján állítottak össze.
Emlékszünk, egykori testületi elnökük, a Sulyok Tamás elleni méltatlan támadások idején nem volt bátorságuk a bírák egy részének arra, hogy véleményt formáljanak a hozzájuk forduló köztársasági elnök indítványáról.
Ezt eredményezi tehát, ha a szervilizmus válik a kiválasztási elvvé és nem a kvalitás.
Csak dicsérni tudom Schiffer Andrást, amiért vállalta a nyilvánvalóan reménytelen jelöltséget, és ezzel lehetőséget teremtett arra, hogy beszéljünk ezekről a kérdésekről. Cs. Király Tamással és vele izgalmas beszélgetést folytattunk a nagy számú hallgatóság előtt a Fiksz klub szervezésében.”
Ezt is ajánljuk a témában
„A TISZA valódi alkotmányjogászt jelöl az Alkotmánybíróságra” – írta a miniszterelnök.
Nyitókép: Fodor Gábor Facebook-oldala