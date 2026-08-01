„Az alkotmánybíróság elleni fellépést szintén olyannak látom, ami nem felel meg a jogállami normáknak. Először is folyamatosan azt hallottuk a Fidesz-kormányok ideje alatt – egyébként jogos kritikaként –, hogy Orbán Viktorék felrúgták azt a rendszerváltás óta konszenzussal övezett szokást, amely szerint olyan bizottság jelöli a bírákat, ahol az ellenzék és a kormánypárt egyenlő arányban vesz részt a döntéshozatalban.

Visszaállította ezt a 20 évig működő gyakorlatot a Tisza? Nem, ellenkezőleg: folytatta azt az egyoldalú jelölési módozatot, amit a Fidesz vezetett be.

(Zárójelben jegyzem meg, hogy szerintem az lett volna a helyes és elegáns, ha azt a szándékát kormány, hogy 70 évben húzza meg a korhatárt a testületben tagként tevékenykedő bírák esetében, a mostantól megválasztott jelöltektől érvényesítené a jövőre vonatkozóan.)