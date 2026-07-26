Magyar Péter rögtön reagált: A Mi Hazánk–Fidesz–Munkáspárt koalíció Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak

A Mi Hazánk Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak
Hont András egyből reagált a bejelentésre.
„A TISZA valódi alkotmányjogászt jelöl az Alkotmánybíróságra” – írta a miniszterelnök.
Ahogy arról beszámoltunk, Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke vasárnap tette közzé, hogy pártja Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak. A bejelentésre Magyar Péter a Facebook-oldalán reagált, a következőket írta:
A TISZA valódi alkotmányjogászt jelöl az Alkotmánybíróságra. A Mi Hazánk–Fidesz–Munkáspárt koalíció pedig Schiffer Andrást. Összenő, ami…”
– fogalmazott a miniszterelnök.
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Hont András egyből reagált a bejelentésre.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka