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schiffer andrás Magyar Péter alkotmánybíróság

Magyar Péter rögtön reagált: A Mi Hazánk–Fidesz–Munkáspárt koalíció Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak

2026. július 26. 19:22

„A TISZA valódi alkotmányjogászt jelöl az Alkotmánybíróságra” – írta a miniszterelnök.

2026. július 26. 19:22
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Ahogy arról beszámoltunk, Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke vasárnap tette közzé, hogy pártja Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak. A bejelentésre Magyar Péter a Facebook-oldalán reagált, a következőket írta:

A TISZA valódi alkotmányjogászt jelöl az Alkotmánybíróságra. A Mi Hazánk–Fidesz–Munkáspárt koalíció pedig Schiffer Andrást. Összenő, ami…”

– fogalmazott a miniszterelnök.

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Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

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Összesen 73 komment

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Sorrend:
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 26. 22:09
Orbán is önkényesen kinevezte a saját golyóstollait. Ne rinyáljatok, bukottak! Nektek ezúttal nem osztottak lapot. Az lesz, amit a Tisza akar. Takarodjatok vissza a karámotokba zokogni. :)
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Hangillat
2026. július 26. 22:08
A diktátor pökhendi, köp az alkotmányos demokráciára. Aki részt vesz ebben mint demokrata, az az iszámós diktaturhában önbecsét önbecsteleníti.
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Ízisz
2026. július 26. 22:01
🧡🇭🇺 Ez az embernek kinéző idegen lény, nem m.elnök!!! Még influenszernek is gyenge... Ez egy csúszó mászó, gerinctelen féreg!!! De még órákig lehetne sorolni a negatív jelzőket!!! Az összes illik rá!!! 💯👌😐❗
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pisapeter
2026. július 26. 22:01
Pisapétert nem zavarja, hogy Schiffernek 1 spermiciliumában több info van ,mint hudjpéter agyában.n
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