Magyar Péter rögtön reagált: A Mi Hazánk–Fidesz–Munkáspárt koalíció Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak

Ahogy arról beszámoltunk, Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke vasárnap tette közzé, hogy pártja Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak. A bejelentésre Magyar Péter a Facebook-oldalán reagált, a következőket írta:

A TISZA valódi alkotmányjogászt jelöl az Alkotmánybíróságra. A Mi Hazánk–Fidesz–Munkáspárt koalíció pedig Schiffer Andrást. Összenő, ami…”

– fogalmazott a miniszterelnök.