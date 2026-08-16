Innentől kezdve viszont a fenékküszöb paksi megépítésének sikeresen le kell zárulnia egy hónapon belül. Ha bármilyen okból is félremegy valami, akkor az ellenfeleinek könnyű dolga lesz a mostani hosszas beszédeiből válogatni és a miniszterelnök hangján bizonyítani, hogy a kormányfő rosszul döntött. Ha pedig mégis korlátozzák majd a lakosság áramellátását, akkor a földön fekvő Fidesz úgy érezheti, hogy eljött az ideje: tessék, sok a szöveg, de az új kormány még a lakosság mindennapi életét sem képes rendesen megszervezni és biztosítani.

Így hát Magyar Péternek most már nincs választása: ha már ennyire belelovalta magát az energiakrízisbe, és folyamatosan őt látjuk a válságkezelés élén, akkor nem lehet más eredmény, csak a siker.

A fenékküszöbnek rendben el kell készülnie, a lakosságot pedig nem sújthatja energiakorlátozás. A dolgokat mindenesetre nem bízza a véletlenre: rendszeresen kéri a vízügyért és a védelemért felelős szakmai vezetőktől a jelentéseket, folyamatosan »nyomasztja« őket, hogy dolgozzanak minél jobban. Ha a fenékküszöbnek köszönhetően megfelelő marad a Duna vízállása, és zavartalanul működhet a Paksi Atomerőmű, akkor dicsekedhet azzal, hogy mennyivel jobb miniszterelnök, mint az elődje volt.