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Ez a filmszínház már nemcsak arról szól, hogy sikeres lesz-e a miniszterelnök, hanem arról is, hogy lesz-e nekünk mindennap elegendő áramunk és vizünk.
„Magyar Péter tehát folytatja, amiben ő nagyon jó: folyamatos bejelentkezéseivel uralja a nyilvánosságot (a miniszterelnök szerepléseiről még a vele nem szimpatizáló médiumok is beszámolnak, elvégre most ő az ország vezetője).
Folytatódik tehát Magyar Péter hosszúra nyúló Facebook- és YouTube-történetfolyama, az »abszolút filmszínház«. Csakhogy most érdemben kell teljesíteni.
Azzal, hogy a kormány részéről a miniszterelnök ilyen hosszan beszél a fenékküszöb építéséről (a műszaki kérdéseket is beleértve), egyértelműen magára húzza a felelősség súlyát ezért a projektért. Megtehette volna, hogy a részletek kimondását a szakminiszterekre bízza, és ha valami balul sül el, majd ők elviszik ezért a balhét. De nem: a miniszterek legfeljebb a Facebook-felületükön, egy-egy ritka interjúban szólalhatnak meg, de a lakosság tájékoztatásának nagyját Magyar Péter viszi.
Innentől kezdve viszont a fenékküszöb paksi megépítésének sikeresen le kell zárulnia egy hónapon belül. Ha bármilyen okból is félremegy valami, akkor az ellenfeleinek könnyű dolga lesz a mostani hosszas beszédeiből válogatni és a miniszterelnök hangján bizonyítani, hogy a kormányfő rosszul döntött. Ha pedig mégis korlátozzák majd a lakosság áramellátását, akkor a földön fekvő Fidesz úgy érezheti, hogy eljött az ideje: tessék, sok a szöveg, de az új kormány még a lakosság mindennapi életét sem képes rendesen megszervezni és biztosítani.
Így hát Magyar Péternek most már nincs választása: ha már ennyire belelovalta magát az energiakrízisbe, és folyamatosan őt látjuk a válságkezelés élén, akkor nem lehet más eredmény, csak a siker.
A fenékküszöbnek rendben el kell készülnie, a lakosságot pedig nem sújthatja energiakorlátozás. A dolgokat mindenesetre nem bízza a véletlenre: rendszeresen kéri a vízügyért és a védelemért felelős szakmai vezetőktől a jelentéseket, folyamatosan »nyomasztja« őket, hogy dolgozzanak minél jobban. Ha a fenékküszöbnek köszönhetően megfelelő marad a Duna vízállása, és zavartalanul működhet a Paksi Atomerőmű, akkor dicsekedhet azzal, hogy mennyivel jobb miniszterelnök, mint az elődje volt.
Csakhogy ez a filmszínház már nemcsak arról szól, hogy sikeres lesz-e a miniszterelnök, hanem arról is, hogy lesz-e nekünk mindennap elegendő áramunk és vizünk.”
Nyitókép: Facebook