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paksi atomerőmű Magyar Péter duna

Magyar Péter abszolút filmszínházának egyre nagyobb a tétje mindannyiunk számára

2026. augusztus 16. 07:25

Ez a filmszínház már nemcsak arról szól, hogy sikeres lesz-e a miniszterelnök, hanem arról is, hogy lesz-e nekünk mindennap elegendő áramunk és vizünk.

2026. augusztus 16. 07:25
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Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
Index

„Magyar Péter tehát folytatja, amiben ő nagyon jó: folyamatos bejelentkezéseivel uralja a nyilvánosságot (a miniszterelnök szerepléseiről még a vele nem szimpatizáló médiumok is beszámolnak, elvégre most ő az ország vezetője).

Folytatódik tehát Magyar Péter hosszúra nyúló Facebook- és YouTube-történetfolyama, az »abszolút filmszínház«. Csakhogy most érdemben kell teljesíteni.

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Azzal, hogy a kormány részéről a miniszterelnök ilyen hosszan beszél a fenékküszöb építéséről (a műszaki kérdéseket is beleértve), egyértelműen magára húzza a felelősség súlyát ezért a projektért. Megtehette volna, hogy a részletek kimondását a szakminiszterekre bízza, és ha valami balul sül el, majd ők elviszik ezért a balhét. De nem: a miniszterek legfeljebb a Facebook-felületükön, egy-egy ritka interjúban szólalhatnak meg, de a lakosság tájékoztatásának nagyját Magyar Péter viszi.

Innentől kezdve viszont a fenékküszöb paksi megépítésének sikeresen le kell zárulnia egy hónapon belül. Ha bármilyen okból is félremegy valami, akkor az ellenfeleinek könnyű dolga lesz a mostani hosszas beszédeiből válogatni és a miniszterelnök hangján bizonyítani, hogy a kormányfő rosszul döntött. Ha pedig mégis korlátozzák majd a lakosság áramellátását, akkor a földön fekvő Fidesz úgy érezheti, hogy eljött az ideje: tessék, sok a szöveg, de az új kormány még a lakosság mindennapi életét sem képes rendesen megszervezni és biztosítani.

Így hát Magyar Péternek most már nincs választása: ha már ennyire belelovalta magát az energiakrízisbe, és folyamatosan őt látjuk a válságkezelés élén, akkor nem lehet más eredmény, csak a siker.

A fenékküszöbnek rendben el kell készülnie, a lakosságot pedig nem sújthatja energiakorlátozás. A dolgokat mindenesetre nem bízza a véletlenre: rendszeresen kéri a vízügyért és a védelemért felelős szakmai vezetőktől a jelentéseket, folyamatosan »nyomasztja« őket, hogy dolgozzanak minél jobban. Ha a fenékküszöbnek köszönhetően megfelelő marad a Duna vízállása, és zavartalanul működhet a Paksi Atomerőmű, akkor dicsekedhet azzal, hogy mennyivel jobb miniszterelnök, mint az elődje volt.

Csakhogy ez a filmszínház már nemcsak arról szól, hogy sikeres lesz-e a miniszterelnök, hanem arról is, hogy lesz-e nekünk mindennap elegendő áramunk és vizünk.”

Nyitókép: Facebook

 

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Összesen 126 komment

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Sorrend:
Hangillat
2026. augusztus 16. 18:52
"lesz-e nekünk mindennap elegendő áramunk és vizünk.” A rendszerváltás gépezete a „rendszerváltó‘. Inkább sebességváltóként ‘működözgetik‘, mert sebzett lélek sebesen ejt sebeket az országon. A biztonságot ŐÉNségének a fejlett, EU-konform diktatúra kiépítése jelenti. A fékek és ellensúlyok rendszere annak rendszertelenségéhen ’e-diktátorosodik‘, pofa-fék működik. ŐÉNsége digitális lényét és kormányzó hantabandájáét ez köti le. Nemzetellenesség árad a nemzet hülyegyerekéből. mint megsérült modellfájl, a digitális személyiség fragmentálódott, korruptálódott virtuális avatar. A kommunikációs teret visszaszerezni, a nemzet nyomására a Rémrezsim lemondásra kényszerítése, átmeneti kormány, nemzeti stratégia készítése, maradni az Eu-ban, de akár a tagság átmeneti lazítását, legrosszabb esetben ideiglenes felfüggesztését elérni, ez a megoldandó feladvány. NAT aggódására-már nincs mindennapi szabadság, a Szabad Nép népszabadsága a tiszoid áramló sötét víz.
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ipolypart2
2026. augusztus 16. 18:27
De, még mindig habzó szájjal ordítoznak azzal a rajongók, aki csak egy kicsi kritikát is megfogalmaz. Őrület, ilyen lehetett, amikor a tényleges diktárorok építették ki a hatalmukat. Mindenki le volt hurrogva, vagy még rosszabb.
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2
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megvadult-2
2026. augusztus 16. 15:52
Ne bántsátok MP-t , mert jön a Nedves Bugyi kommandó és kioszt mindenkit ☺️
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5
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csulak
2026. augusztus 16. 15:07
Unod már, hogy túl jó dolgod van? Szeretnél több adót fizetni? Szeretnél kétszeres, háromszoros rezsit fizetni? Szeretnél dupla áron tankolni? Szeretnéd, ha megszűnne a 13. havi, 14. havi nyugdíj? Szeretnéd, hogy a családi adókedvezményeket megszüntessék? Szeretnéd ha megszüntetnék az anyák adómentességét? Szeretnéd hogy leálljanak az építkezések és felújítások? Szeretnél munkanélküliséget? Szeretnél brutális megszorításokat? Szeretnéd újra az IMF-et? Szeretnél illegális migránsokat, menekülttáborokat? Szeretnéd, hogy a nemzeti vagyont ismét külföldi kézre játsszák? Önsorsrontó vagy? Akkor szavazz a Tiszára!
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