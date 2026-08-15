Radnai Márk bejelentette, hogyan kíván a kormány állandó párbeszédet kialakítani a polgárokkal

A kezdeményezést Radnai Márk, a Működő és Emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos jelentette be – írja az Index. Radnai közlése szerint a jövő héten elinduló platform célja, hogy ne csupán időszakosan kérjék ki az emberek véleményét, hanem folyamatos társadalmi párbeszédet alakítsanak ki. Ennek részeként érthető információkat és edukációt ígérnek, valamint azt, hogy a résztvevők nyomon követhetik, mi történik javaslataikkal és véleményükkel.

Radnai szerint országos és helyi ügyeket egyaránt a választók elé tárnak majd, akik elmondhatják álláspontjukat, megismerhetik mások véleményét, valamint érveket és információkat kaphatnak az egyes kérdésekről.

A kormánybiztos szerint a platformon keresztül az is követhető lesz, miként válik egy felvetésből konkrét döntés vagy változás.