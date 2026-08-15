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tisza párt radnai márk közhang platform

Radnai Márk bejelentette, hogyan kíván a kormány állandó párbeszédet kialakítani a polgárokkal

2026. augusztus 15. 20:41

Közhang néven indít állandó platformot a Tisza Párt, amely Radnai Márk szerint a társadalmi párbeszédet, a részvételt és a közös döntéshozatalt helyezné a középpontba.

2026. augusztus 15. 20:41
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A kezdeményezést Radnai Márk, a Működő és Emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos jelentette be – írja az Index. Radnai közlése szerint a jövő héten elinduló platform célja, hogy ne csupán időszakosan kérjék ki az emberek véleményét, hanem folyamatos társadalmi párbeszédet alakítsanak ki. Ennek részeként érthető információkat és edukációt ígérnek, valamint azt, hogy a résztvevők nyomon követhetik, mi történik javaslataikkal és véleményükkel.

Radnai szerint országos és helyi ügyeket egyaránt a választók elé tárnak majd, akik elmondhatják álláspontjukat, megismerhetik mások véleményét, valamint érveket és információkat kaphatnak az egyes kérdésekről. 

A kormánybiztos szerint a platformon keresztül az is követhető lesz, miként válik egy felvetésből konkrét döntés vagy változás. 

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Hozzátette, hogy a kezdeményezésen hónapok óta dolgoztak, és véleménye szerint európai szinten is egyedülálló.

Radnai a platform célját a részvételi demokráciával foglalta össze, amely szerinte lehetőséget ad arra, hogy a választók aktívabban vegyenek részt az ország jövőjét érintő döntésekben.

Nyitókép: Radnai Márk Facebook-oldala

 

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Összesen 75 komment

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Sorrend:
ördöngös pepecselés
2026. augusztus 16. 05:52
Mit tett PoloskaPöti Paksért? Bohóckodott a gáton és élőben közvetítette ahogy a szakemberek rutinfeladatként lekapcsolták a blokkokat. Én mit nem tett? Egy hónapig semmit azért, hogy ne kelljen lekapcsolni. Egy hónap után pedig elkezdte közvetíteni azt amit a szakemberek tettek volna ha időben odaengedte volna őket.
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ördöngös pepecselés
2026. augusztus 16. 05:43
remek! ezek a közvélemény kutatások olyanok lesznek mint az ATVn, ahol a kampányban már 98%-os győzelmeket aratott a balliberális propaganda mert a műsor annyira szélsőséges lett, hogy épeszű ember már nem bírta nézni. Ez lesz a tiszar pöcegödörben is, PoloskaPöti felköp és a lakájai aláállnak, hogy bizonyítsák a hűségüket a Kárpát Medence Géniusza iránt, az ország meg fék nélkül robog a megsemmisülés felé.
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Szerintem
2026. augusztus 16. 05:41
Mennyi közpénzt basznak el még egy újabb propaganda szócsőre is?
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Szerintem
2026. augusztus 16. 05:38
Edukáció? Van arra szép magyar szó is, népnevelésnek, profánabbul agymosásnak hívják.
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