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Köszönjük a szolgálatot! Isten óvjon a konteógyártó, áltudományos kóklerektől.
„A Duna közepén, a honvédség által helikopterrel beemelt egyik 2 tonnás betonkockán.
Kis színes: a Mi Hazánk külföldön nyaraló pártelnökének »szakértője« épp azzal házal, hogy a honvédség uszállyal hozta a 2 tonnás betonkockákat Dunakilitiből, és csak a show miatt nem borították azokat közvetlenül a Dunába, és csak a sajtó kedvéért emelték be helikopterrel.
A valóság persze az, hogy a rekord alacsony vízállás miatt egy szállodahajó sem tudna Paksra lejönni, nemhogy egy betonkockákkal megpakolt uszály. A honvédség közúton hozta a betonkockákat.
Köszönjük a szolgálatot! Isten óvjon a konteógyártó, áltudományos kóklerektől.”
Kapcsolódó vélemény
Magyar Péter tegnap este nekem küldött levelében jelezte, hogy a mai meghívás kizárólag a parlamenti pártelnököknek szólt, tehát szakembert, dr. Tóth Mátét nem delegálhatom magam helyett a mai találkozónkra.
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