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mi hazánk helikopter paks duna

A Duna közepén, a honvédség által helikopterrel beemelt egyik 2 tonnás betonkockán

2026. augusztus 15. 16:41

Köszönjük a szolgálatot! Isten óvjon a konteógyártó, áltudományos kóklerektől.

2026. augusztus 15. 16:41
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Magyar Péter
Magyar Péter
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„A Duna közepén, a honvédség által helikopterrel beemelt egyik 2 tonnás betonkockán.

Kis színes: a Mi Hazánk külföldön nyaraló pártelnökének »szakértője« épp azzal házal, hogy a honvédség uszállyal hozta a 2 tonnás betonkockákat Dunakilitiből, és csak a show miatt nem borították azokat közvetlenül a Dunába, és csak a sajtó kedvéért emelték be helikopterrel. 

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A valóság persze az, hogy a rekord alacsony vízállás miatt egy szállodahajó sem tudna Paksra lejönni, nemhogy egy betonkockákkal megpakolt uszály. A honvédség közúton hozta a betonkockákat.

Köszönjük a szolgálatot! Isten óvjon a konteógyártó, áltudományos kóklerektől.”

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Magyar Péter számára fontosabb a beteges kéj, amit mások megalázása, kigúnyolása okoz neki, mint a haza érdeke

Magyar Péter tegnap este nekem küldött levelében jelezte, hogy a mai meghívás kizárólag a parlamenti pártelnököknek szólt, tehát szakembert, dr. Tóth Mátét nem delegálhatom magam helyett a mai találkozónkra.

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Összesen 116 komment

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nyafika
2026. augusztus 16. 03:06
Töketlen fidesz helyében rákérdeznék, ugyan mennyibe került a szombati mutatvány? Mert haszna nem volt a ripacskodásnak.
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nyafika
2026. augusztus 16. 02:56
usafiu20 2026. augusztus 16. 00:27 Nem véletlen, hogy jelenleg 2.5x annyi a Tisza támogatottsága mint a Fityeszé.... :DDD - Akkor fizesd ki a mutatványt. Cca. 10 millió egy ilyen repkedés Honvédségi eszközzel...
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1
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nyafika
2026. augusztus 16. 02:54
Jah, és hány hektó kerozint pöfékelt el a helikopter a mutatványodra? + Személyzet, TV stáb...
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1
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nyafika
2026. augusztus 16. 02:53
Próbálgatta a szobra talapzatát?
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