„A Duna közepén, a honvédség által helikopterrel beemelt egyik 2 tonnás betonkockán.

Kis színes: a Mi Hazánk külföldön nyaraló pártelnökének »szakértője« épp azzal házal, hogy a honvédség uszállyal hozta a 2 tonnás betonkockákat Dunakilitiből, és csak a show miatt nem borították azokat közvetlenül a Dunába, és csak a sajtó kedvéért emelték be helikopterrel.