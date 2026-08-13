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Magyar Péter paks duna

Újra apadásnak indult a Duna, kritikus szinthez közelít a vízállás Pakson

2026. augusztus 13. 17:00

Magyar Péter szerint ismét apad a Duna Paksnál, a vízállás pedig a következő napokban megközelítheti azt a szintet, amelynél le kell állítani az egyik turbinát.

2026. augusztus 13. 17:00
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„Újra apadásnak indult a Duna” – mondta a miniszterelnök csütörtök délután Budapesten, a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter közölte, 

jelenleg mínusz 119-120 centiméteres a vízállás Paksnál, a helyzet nehéz, az atomerőműnél néhány centiméternek is jelentősége lehet.

Hozzátette, péntek reggel mínusz 121 centiméteres vízállást várnak a szakemberek, és valamikor vasárnap vagy hétfőn érheti el a mínusz 132 centiméteres szintet a Duna. Ez az a szint, amikor a jelenleg üzemelő két turbinából egyet ismét le kellene állítani – magyarázta.

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A kormányfő szerint a középtávú előjelzések sem biztatóak: a következő 6-7 napban mínusz 136-137 centiméter is lehet a vízállás. Megjegyezte, mínusz 140 centiméternél a teljes atomerőművet le kellene állítani.

Magyar Péter beszámolt arról is, hogy már elkezdték megépíteni Paks és Dunaszentbenedek között a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét.

Ezzel párhuzamosan előkészítenek két nyolcvanméteres bárkát, hogy ha szükséges, már napokon belül be tudjanak avatkozni, ha tényleg mínusz 132 centiméter alá csökken a vízszint – ismertette.

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(MTI) 

Nyitókép: Facebook

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Összesen 200 komment

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corluc
2026. augusztus 14. 10:11
Csalódtam petiben, nem tud vizet fakasztani. Mi lesz így velünk?
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pollip
2026. augusztus 14. 09:49
A műtrágya gyárostól nem kér segítséget! A szentkiralyistól sem? Stb.....
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gullwing
2026. augusztus 14. 09:28
Apad a Duna? Hát áradjon a tisza! Ha másként nem megy jó lesz a sok agyhalott a fenékküszöb alapanyagnak...
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pisapeter
2026. augusztus 14. 09:17
Nyugi pisapéter csapata elmegy sörözni , belehudjoznak a Donauba és , láss csodát. Megy tokagenerál. Megy hegedüs táncikáló Megy Kátai ,csak bele ne essen a Dunába. Hudjos péter.
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