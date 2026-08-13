Újra apadásnak indult a Duna, kritikus szinthez közelít a vízállás Pakson

Magyar Péter: Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson
A miniszterelnök beszámolt a paksi munkálatokról.
Magyar Péter szerint ismét apad a Duna Paksnál, a vízállás pedig a következő napokban megközelítheti azt a szintet, amelynél le kell állítani az egyik turbinát.
„Újra apadásnak indult a Duna” – mondta a miniszterelnök csütörtök délután Budapesten, a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter közölte,
jelenleg mínusz 119-120 centiméteres a vízállás Paksnál, a helyzet nehéz, az atomerőműnél néhány centiméternek is jelentősége lehet.
Hozzátette, péntek reggel mínusz 121 centiméteres vízállást várnak a szakemberek, és valamikor vasárnap vagy hétfőn érheti el a mínusz 132 centiméteres szintet a Duna. Ez az a szint, amikor a jelenleg üzemelő két turbinából egyet ismét le kellene állítani – magyarázta.
A kormányfő szerint a középtávú előjelzések sem biztatóak: a következő 6-7 napban mínusz 136-137 centiméter is lehet a vízállás. Megjegyezte, mínusz 140 centiméternél a teljes atomerőművet le kellene állítani.
Magyar Péter beszámolt arról is, hogy már elkezdték megépíteni Paks és Dunaszentbenedek között a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét.
Ezzel párhuzamosan előkészítenek két nyolcvanméteres bárkát, hogy ha szükséges, már napokon belül be tudjanak avatkozni, ha tényleg mínusz 132 centiméter alá csökken a vízszint – ismertette.
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A miniszterelnök beszámolt a paksi munkálatokról.
(MTI)
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