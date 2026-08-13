Magyar Péter: Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson

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A miniszterelnök beszámolt a paksi munkálatokról.
Magyar Péter a Facebookon számolt be a paksi munkálatokról, mint írta, megfeszített tempóban zajlik a munka. Az első bárka beállítása és rögzítése folyamatban van, rövidesen pedig a második bárka is megérkezik.
A miniszterelnök szerint a Duna jobb partján már előkészítették a terepet, kialakítják az utakat, valamint megkezdődött a kövek beépítése a mérnökök által készített tervek alapján. A bal parton a honvédség erői dolgoznak a felvonulási terület és a depók kialakításán, a műtárgy építése pedig ott is még szerdán elkezdődik.
Magyar Péter közlése szerint első körben 35 ezer, ezt követően pedig további 110 ezer tonna követ építenek be. Hozzátette: a Paksi Atomerőmű jelenleg két turbinával üzembiztosan termel, miközben a szerinte sokat emlegetett romániai atomerőművet teljesen le kellett állítani.
A munkálatokat vízügyi és energetikai szakemberek, valamint a honvédség végzi a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinációjával. Magyar Péter jelezte, hogy 15 órakor szakemberekkel közös sajtótájékoztatón ismerteti a három évtizede nem látott építkezés részleteit.
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Nyitókép: Facebook