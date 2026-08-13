Magyar Péter: Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson

Magyar Péter a Facebookon számolt be a paksi munkálatokról, mint írta, megfeszített tempóban zajlik a munka. Az első bárka beállítása és rögzítése folyamatban van, rövidesen pedig a második bárka is megérkezik.

A miniszterelnök szerint a Duna jobb partján már előkészítették a terepet, kialakítják az utakat, valamint megkezdődött a kövek beépítése a mérnökök által készített tervek alapján. A bal parton a honvédség erői dolgoznak a felvonulási terület és a depók kialakításán, a műtárgy építése pedig ott is még szerdán elkezdődik.