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paksi atomerőmű Magyar Péter duna

Magyar Péter: Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson

2026. augusztus 13. 11:54

A miniszterelnök beszámolt a paksi munkálatokról.

2026. augusztus 13. 11:54
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Magyar Péter a Facebookon számolt be a paksi munkálatokról, mint írta, megfeszített tempóban zajlik a munka. Az első bárka beállítása és rögzítése folyamatban van, rövidesen pedig a második bárka is megérkezik.

A miniszterelnök szerint a Duna jobb partján már előkészítették a terepet, kialakítják az utakat, valamint megkezdődött a kövek beépítése a mérnökök által készített tervek alapján. A bal parton a honvédség erői dolgoznak a felvonulási terület és a depók kialakításán, a műtárgy építése pedig ott is még szerdán elkezdődik.

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Magyar Péter közlése szerint első körben 35 ezer, ezt követően pedig további 110 ezer tonna követ építenek be. Hozzátette: a Paksi Atomerőmű jelenleg két turbinával üzembiztosan termel, miközben a szerinte sokat emlegetett romániai atomerőművet teljesen le kellett állítani.

A munkálatokat vízügyi és energetikai szakemberek, valamint a honvédség végzi a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinációjával. Magyar Péter jelezte, hogy 15 órakor szakemberekkel közös sajtótájékoztatón ismerteti a három évtizede nem látott építkezés részleteit.

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Miközben Magyar Péter hétfőn az Országgyűlésben még gúnyolódott a mi javaslatainkon, végül pontosan a Mi Hazánk ötleteit hajtja most végre a paksi atomerőműnél

A szó, amit keres a miniszterelnök; a köszönöm!

Nyitókép: Facebook

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Összesen 585 komment

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bagira004
2026. augusztus 14. 10:18
Egy felvételt se látunk róla . Igaz lehet ?? El se hisszük.
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subrijoska
2026. augusztus 14. 09:37
Hülyegyerek szőke törpecigány megint megoldotta!
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lucasko
2026. augusztus 14. 03:25
Miután egy kanadai férfit, Mr. Harrisont érintő kriptotranzakcióban átvertek, követtem a megfelelő kiberbűnözési jelentési lépéseket, és áttekintettem az FBI irányelveit. A folyamat során azt tanácsolták, hogy konzultáljak egy független behajtási szakértővel, és bemutattak Mr. Brownnak, akit a hackelés és a pénzvisszaszerzés terén jártasként írtak le. Először szkeptikus voltam, de a magyarázatai és a strukturált felülvizsgálati folyamata professzionálisnak tűnt, és az ügyem megoldódott. Ha átverés áldozata lettél, felveheted vele a kapcsolatot, hogy ellenőrizd, jogosult vagy-e a visszaszerzésre a Trustwave Cyber Defense-en keresztül. Erre az e-mail címre: [email protected]
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Hangillat
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2026. augusztus 14. 02:02 Szerkesztve
MP a felnőttkori érettséget már soha el nem érő mindenhez értő erőszakember. Játszótéri homokozóban homokvár építész, meggymagfizikus, a szárazságabbság értő tudora. A Bivalybasznád -Zebrakúrnád közötti Szárazpatak tengeralattjáró mintájára készített patakalattjárón tanulmányozta a dupla orbáni hitvány meder garázdálkodást. Aki ŐÉNségének ellentmond, az leszakértetlenítésre számíthat mint AMSVH.
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