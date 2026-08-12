Megtörte a csendet Milák Kristóf: „Ez a felhozó év”

A kétszeres olimpiai bajnok 46.87 másodperccel csapott célba, ezzel a szám másik magyarja, Németh Nándor által kedden felálltot 47.44-es időt adta át a múltnak.

A 26 éves Milák nem sokkal a 100 méter gyors döntőjét követően már a 100 méter pillangó középdöntőjében volt érdekelt, amelyből futamgyőztesként biztosította helyét a fináléban. Az MTI kérdésre utóbbi számmal kapcsolatban megjegyezte, „nem irreális”, hogy ott is képes lehet olyan fejlődésre, mint 50 pillangón vagy 100 méter gyorson, ahol hat tizedet tudott lefaragni, és mindkét számban országos csúccsal zárt.

A 100 méter gyorsról úgy vélekedett, nagyon fejlődik a mezőny, aminek, úgy látja, az az oka, hogy mindegyik 50 méteres szám bekerült az olimpiai programba. Ugyanakkor – tette hozzá – nem mindenki képes ráfordulni a 100-ra.