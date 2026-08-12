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olimpiai milák kristóf kós hubert németh nándor pillangó olimpiai bajnok

Megtörte a csendet Milák Kristóf: „Ez a felhozó év”

2026. augusztus 12. 20:59

„Kihagytam annyit, hogy megint van egy jó versenyzésre késztető érzésem, jó érzés újra medencében lenni. Szeretnék saját magammal foglalkozni, a magán- és sportszakmai életemmel” – fogalmazott Milák még az M4 Sportnak a 100 méter gyors eredményhirdetését követően.

2026. augusztus 12. 20:59
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Hosszú idő után nyilatkozott „felhozó évében” Milák Kristóf, aki szerdán óriási országos csúccsal bronzérmet nyert 100 méteres gyorsúszásban a párizsi Európa-bajnokságon.

„Az utolsó huszonöt azért nagyon csípett, ha több lélekjelenlétem van, akkor még jobb lehetett volna, de nem vagyok tip-top állapotban. Ez a felhozó évem, a nulláról valahova, de az edzésmunka alapján jól haladok” – mondta a vegyes zónában a 200 és 100 méter pillangó olimpiai bajnoka, aki jó ideje kerülte a sajtót, most azonban nagy meglepetésre „csatlakozott” Kós Huberthez a média számára kialakított helyiségben.

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„Kihagytam annyit, hogy megint van egy jó versenyzésre késztető érzésem, jó érzés újra medencében lenni. Szeretnék saját magammal foglalkozni, a magán- és sportszakmai életemmel” – fogalmazott Milák még az M4 Sportnak a 100 méter gyors eredményhirdetését követően.

A kétszeres olimpiai bajnok 46.87 másodperccel csapott célba, ezzel a szám másik magyarja, Németh Nándor által kedden felálltot 47.44-es időt adta át a múltnak.

A 26 éves Milák nem sokkal a 100 méter gyors döntőjét követően már a 100 méter pillangó középdöntőjében volt érdekelt, amelyből futamgyőztesként biztosította helyét a fináléban. Az MTI kérdésre utóbbi számmal kapcsolatban megjegyezte, „nem irreális”, hogy ott is képes lehet olyan fejlődésre, mint 50 pillangón vagy 100 méter gyorson, ahol hat tizedet tudott lefaragni, és mindkét számban országos csúccsal zárt.

A 100 méter gyorsról úgy vélekedett, nagyon fejlődik a mezőny, aminek, úgy látja, az az oka, hogy mindegyik 50 méteres szám bekerült az olimpiai programba. Ugyanakkor – tette hozzá – nem mindenki képes ráfordulni a 100-ra.

(MTI)

Fotó: MTI/Derencsényi István

 

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Összesen 14 komment

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Sorrend:
DeGar
2026. augusztus 13. 21:40
Én nem szeretem a gőgöt, nagyképűséget, akkor sem, ha rendkívül tehetséges versenyzőről van szó.Nekem Kós Hubert sokkal szimpatikusabb, nagyon kedves mindenkivel, nem játsza meg a megközelíthetetlent. Ma azt mondta Milák, hogy " mi lenne, ha még edzenék is?" Sőt, tegnap megkérdezték, hogy mit szól ahhoz, hogy mennyien szeretik, mire a válasz az volt, hogy " nem foglalkozom velük."
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1
1
kirvik3
2026. augusztus 13. 20:56
És szeretjük Hubit, meg a többieket is. Legyen még sok örömünk BENNETEK, csodás fiúk!
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0
0
kirvik3
2026. augusztus 13. 20:55
Szeretjük Milákot, higgye már el.
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1
0
rugbista
2026. augusztus 13. 20:49
Ma meg nyert Kristóf 2 Eb-t. Egyet a 100 pillangón ( 49.48; ez a világ valaha úszott 2. legjobb ideje) és a 4x100-as váltóval (3:10.03, ami a világ valaha úszott 6. legjobb ideje).
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2
0
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