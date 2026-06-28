Milák Kristóf egyéni csúccsal, álomhatárt áttörve szerzett ragyogó érmet Rómában!

Megdöntötte egyéni legjobbját és pályafutása során először úszott 23 másodpercen belüli időt 50 méteres pillangóúszásban Milák Kristóf. A magyar klasszis a római Hét Domb elnevezésű rangos nemzetközi úszóverseny zárónapján elért 22,86 másodperces idejével az ezüstérmet szerezte meg, miközben több más magyar versenyző is dobogós helyezést ért el a viadalon.

A vasárnapi döntőben Milák ismét összemérte erejét a svájci Noe Pontival.

A két úszó pénteken már összecsapott 100 méteres pillangóúszásban, ahol a magyar olimpiai bajnok diadalmaskodott. A rövidebb távon most a svájci versenyzőnek sikerült visszavágnia, aki 22,73-as idővel nyerte meg a futamot. Milák a második hellyel sem lehet csalódott, hiszen a 22,86-os eredményével áttörte a 23 másodperces lélektani határt, ami új egyéni csúcsot jelent számára ebben a számban.