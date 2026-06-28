Milák Kristóf egyéni csúccsal, álomhatárt áttörve szerzett ragyogó érmet Rómában!

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Milák megdöntötte egyéni legjobbját.
Megdöntötte egyéni legjobbját és pályafutása során először úszott 23 másodpercen belüli időt 50 méteres pillangóúszásban Milák Kristóf. A magyar klasszis a római Hét Domb elnevezésű rangos nemzetközi úszóverseny zárónapján elért 22,86 másodperces idejével az ezüstérmet szerezte meg, miközben több más magyar versenyző is dobogós helyezést ért el a viadalon.
A vasárnapi döntőben Milák ismét összemérte erejét a svájci Noe Pontival.
A két úszó pénteken már összecsapott 100 méteres pillangóúszásban, ahol a magyar olimpiai bajnok diadalmaskodott. A rövidebb távon most a svájci versenyzőnek sikerült visszavágnia, aki 22,73-as idővel nyerte meg a futamot. Milák a második hellyel sem lehet csalódott, hiszen a 22,86-os eredményével áttörte a 23 másodperces lélektani határt, ami új egyéni csúcsot jelent számára ebben a számban.
A magyar klasszis sikeres hétvégét zárt az olasz fővárosban, hiszen a verseny mindhárom napján dobogóra állhatott. A pénteki arany- és a vasárnapi ezüstérme mellett szombaton 100 méteres gyorsúszásban a harmadik helyen végzett. Figyelemre méltó, hogy Milák a 200 méteres pillangóúszástól ezúttal visszalépett. A szám világcsúcstartója láthatóan a rövidebb távokra helyezi a hangsúlyt a nyári, párizsi Európa-bajnokság előtt.
A római verseny zárónapján nem Miláké volt az egyetlen magyar siker. A férfi 200 méteres hátúszás döntőjében Kovács Benedek szerzett bronzérmet, míg a nők hasonló számában Molnár Dóra állhatott fel a dobogó harmadik fokára. Ugyancsak bronzérmesként zárt Török Dominik Márk a férfi 200 méteres vegyesúszás fináléjában, így a magyar küldöttség eredményesen hangolt a közelgő kontinenstornára.
Nyitókép: MTI/Derencsényi István