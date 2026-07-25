A jó vergődés ötödik éve: nem lehet ennek más kimenetele, mint egy új Orbán

Ami azért is gond, mert Európa perifériáján ismét helyzet van kialakulóban. Ha az iráni háború valóban kifullad, és a némi önsorsrontásra mindig kapható Ukrajna a Valerij Zaluzsnij után egyfajta második nemzeti hőssé emelkedett és a hadsereg korrupcióját felszámoló Mihajlo Fedorov védelmi miniszter kirúgása ellenére fenn tudja tartani az előző hónapok sikeres védekezését, akkor a tavaly augusztusi alaszkai orosz–amerikai csúcs óta leginkább csak időhúzással és a követelései ismételgetésével foglalkozó Oroszországot ismét érdekelni kezdhetik az érdemleges béketárgyalások. (Fedorov kirúgása egyébként épp egy olyan pont lett volna, amelynek kapcsán egy magát komolyan vevő, vezetett Európa gátlástalanul beavatkozott volna tőle száz százalékban függő katonai patronáltja belügyeibe.) Egyelőre ugyanakkor az európai Ukrajna-politikából nem látszik sokkal több, mint a legkisebb közös nevező: a katonai és pénzügyi segítség folytatása érdemleges nyomásgyakorlás nélkül, s pótcselekvésként – a határozott magyar ellenállás elhárulta után – gyanúsan gyorsan megnyíló csatlakozási klaszterek, amelyek révén a csatlakozási folyamatban az alig négy éve tagjelölt Ukrajna mára utolérte a nála minden létező szempontból fejlettebb és alkalmasabb Szerbiát. Az érdemi gyakorlati relevanciával bíró politikai lépések mögött azonban repedezik a támogatottság: a Financial Times nemrég közölt cikket arról, hogy a következő szankciós csomag előkészítése nem halad, mert konkrét, nagy nemzeti vállalataik érdekében fúrják a tagállamok – Görögország például annyira azért nem érzi nagynak az orosz fenyegetést, hogy az Oroszországból harmadik országokba irányuló lng-exporttal foglalkozó Dynagas jól jövedelmező üzletét feláldozza. Franciaország és Olaszország a korábbi orosz katonák Európába való beutazását tiltó szabályozásokat vizeztetné fel, Ausztria pedig (igaz, a Raiffeisen Bank oroszországi büntetését kompenzálandó) még fel is oldatna kétmilliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyont.

Az európai fősodor előtt sokadszorra nyílik tér arra, hogy érdemleges ellenerő nélkül cselekedjenek, és változtassanak is valamit a világ folyásának irányán azon politikaterületeken, amelyekről oly sokat beszélnek. Orbán nincs, és az európai elit számára kegyelmi pillanat, hogy az európai ellenzék – hiába erős a tagállamok többségében – még egy ideig vezetetlenül támolyog a hatalmas ütéstől, ami a magyar választáson tudásban, intézményesen és pszichológiailag érte. De ha a vergődés folytatódik, annak nem lehet más kimenetele, mint hogy lesz új Orbán. Sőt, akár az is lehet, hogy az új Orbán hatalmas lesz és megkerülhetetlen, nettó befizető, akár alapító tagállam kasszakulcsával a kezében. És onnan már egészen más hangfekvésben kíván majd a brüsszeli kávéházaknak jó vergődést.

Nyitókép: AFP/Ludovic Marin