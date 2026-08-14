Blikk: az RTL-től igazolt híradóst a közmédia

A Blikk információi szerint Heer Orsolya távozik az RTL-től, és a komoly átalakuláson áteső közmédia híradójánál folytatja karrierjét. Bár a csatornaváltást a felek egyelőre hivatalosan nem erősítették meg, a híradós állítólag rendkívül kecsegtető ajánlatot kapott az MTVA-tól.

A belső források szerint a műsorvezető kifejezetten szeretett az RTL-nél dolgozni, ám a megújuló közmédia megkeresése után úgy érezte, eljött az idő a váltásra. Heer Orsolya a hírek szerint már több alkalommal is járt a közmédia székházában, és bár a szerződéskötés ténye még nem nyilvános, ő vezetné a hamarosan teljesen új struktúrában induló M1 Híradót.