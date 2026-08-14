Blikk: az RTL-től igazolt híradóst a közmédia

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A csatornaváltást a felek egyelőre nem erősítették meg hivatalosan.
A Blikk információi szerint Heer Orsolya távozik az RTL-től, és a komoly átalakuláson áteső közmédia híradójánál folytatja karrierjét. Bár a csatornaváltást a felek egyelőre hivatalosan nem erősítették meg, a híradós állítólag rendkívül kecsegtető ajánlatot kapott az MTVA-tól.
A belső források szerint a műsorvezető kifejezetten szeretett az RTL-nél dolgozni, ám a megújuló közmédia megkeresése után úgy érezte, eljött az idő a váltásra. Heer Orsolya a hírek szerint már több alkalommal is járt a közmédia székházában, és bár a szerződéskötés ténye még nem nyilvános, ő vezetné a hamarosan teljesen új struktúrában induló M1 Híradót.
Ismert, korábban a megújuló közmédia bejelentette, hogy Borsa Miklós műsorvezetőként, míg Hajdú Gábor – az Echo TV, a Hír TV és a Talentis Group korábbi munkatársa – az M1 Híradó főszerkesztőjeként csatlakozik a csatornához. Mindkét szakember múltja miatt komoly bírálatokat kapott az online kommentelőktől, a feszültséget pedig tovább fokozta, hogy Magyar Péter a Telex erről szóló cikke alá mindössze annyit kommentelt: „nem hinném…”.
Kedd reggel a csatorna behívatta az érintetteket, és a próbaidőre való tekintettel indoklás nélkül felbontotta a szerződéseiket.
Az M1 később kiadott közleményében azzal indokolta a lépést, hogy a megújuló hírszolgáltatásnak elsőként a társadalom bizalmát kell visszaállítania.