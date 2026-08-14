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blikk heer orsolya közmédia

Blikk: az RTL-től igazolt híradóst a közmédia

2026. augusztus 14. 14:56

A csatornaváltást a felek egyelőre nem erősítették meg hivatalosan.

2026. augusztus 14. 14:56
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A Blikk információi szerint Heer Orsolya távozik az RTL-től, és a komoly átalakuláson áteső közmédia híradójánál folytatja karrierjét. Bár a csatornaváltást a felek egyelőre hivatalosan nem erősítették meg, a híradós állítólag rendkívül kecsegtető ajánlatot kapott az MTVA-tól.

A belső források szerint a műsorvezető kifejezetten szeretett az RTL-nél dolgozni, ám a megújuló közmédia megkeresése után úgy érezte, eljött az idő a váltásra. Heer Orsolya a hírek szerint már több alkalommal is járt a közmédia székházában, és bár a szerződéskötés ténye még nem nyilvános, ő vezetné a hamarosan teljesen új struktúrában induló M1 Híradót.

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Ismert, korábban a megújuló közmédia bejelentette, hogy Borsa Miklós műsorvezetőként, míg Hajdú Gábor – az Echo TV, a Hír TV és a Talentis Group korábbi munkatársa – az M1 Híradó főszerkesztőjeként csatlakozik a csatornához. Mindkét szakember múltja miatt komoly bírálatokat kapott az online kommentelőktől, a feszültséget pedig tovább fokozta, hogy Magyar Péter a Telex erről szóló cikke alá mindössze annyit kommentelt: „nem hinném…”.

Kedd reggel a csatorna behívatta az érintetteket, és a próbaidőre való tekintettel indoklás nélkül felbontotta a szerződéseiket.

Az M1 később kiadott közleményében azzal indokolta a lépést, hogy a megújuló hírszolgáltatásnak elsőként a társadalom bizalmát kell visszaállítania.

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Összesen 51 komment

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rottyos-ducse
2026. augusztus 15. 10:00
engem azert annyira nem lep meg hogy nem a Mandinertol habar, a mekibe is 2ezer az oraber szoval nem maradnak munka nelkul Orban elvtarsai
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google-2
2026. augusztus 15. 09:30
Van pénze a köznek kereskedelmi televíziósokat megfizetni? A reklám- és agyapasztó tévéket visszaszorítani kellene, nem meghosszabbítani a köztelevízióig!
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0
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states3
2026. augusztus 15. 06:06
Retkes komcsi klubtól a retkes komcsi tiszarosba.
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kobi40
2026. augusztus 14. 22:16
Gulyás Márton? MTI elnök lesz?
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