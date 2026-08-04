Fiala János: Magyar Péter hülyét csinált Bodacz Balázsból, akinek ezért le kell mondania
Fiala János enyhén szólva is határozott véleményt fogalmazott meg Bodacz helyzetével kapcsolatban.
Mennyire független az a közmédia, amely egy miniszterelnöki odamordulás és némi kommentmezei dohogás után visszavonja egy döntését.
„Ami igazán különös, hogy az állítólag újra a kormánytól független közmédia egyes vezetőinek kinevezése ügyében a miniszterelnök ilyen módon megnyilvánul.
Miért »nem hinné«, hogy ezt az embert nevezik majd ki az M1 Híradójának főszerkesztőjévé?
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Fiala János enyhén szólva is határozott véleményt fogalmazott meg Bodacz helyzetével kapcsolatban.
Főleg azok után, hogy a kinevezésről szóló közleményt a Duna Médiaszolgáltató adta ki. A miniszterelnök korábban azt közölte a néppel, »ideiglenesen felfüggesztik a közmédia jelenlegi formájú hírszolgáltatását a függetlenség helyreállítása érdekében«.
Ez a megszólalás hova illeszthető a helyreállított függetlenség hímes mezején?
No, de tovább is van, mondom még. Mindeközben megpezsdült a kommentariátus is Facebooktól a Redditig, és még az Üveghegyen, valamint az Óperenciás-tengeren is túl. Számosan nehezményezték, hogyan nevezhet ki a poszt-NER-média egy olyan figurát, aki az Orbán-évek alatt kompromittálódott. Ezzel meg az a helyzet, hogy mindezeken már túl vagyunk. Csak a rend kedvéért írom ide: az ország vezetője egy olyan politikus, aki szinte a teljes NER-t végigtolta jól fizető állami állásokban, felügyelőbizottságokban satöbbi, aztán amikor rosszra fordult a sora, hirtelen nagyon mérges lett, és besétált a Partizánba.
Aki a Tiszát »vette meg«, erre a fajta változásra szavazott, ezzel együtt, ennek tudatában vette meg az új rezsimet,
aminek egyébként nem Hajdú Gábor lenne (pontosabban: lett volna) az első olyan reprezentánsa, aki a NER-ben is szemmel jól látható módon exponálta magát. A miniszterelnök ilyen értelemben is szimbolikus alakja ennek az időszaknak.
És akkor a csattanó. Kedden délelőtt az MTVA közleményt adott ki:
Az M1 Híradó bejelentett főszerkesztőjének és műsorvezetőjének: Hajdú Gábornak és Borsa Miklósnak megbízását visszavonta a közmédia vezetősége. A megújuló közmédia hírszolgáltatásának a társadalom bizalmát vissza kell állítania. A közmédia arra törekszik, hogy az átmeneti időszak alatt is olyan médiát teremtsen, ami a társadalmi igényeknek is megfelel.
Itt újabb kérdések merülnek fel. Mennyire független az a közmédia, amely egy miniszterelnöki odamordulás és némi kommentmezei dohogás után visszavonja egy döntését. Egyáltalán, milyen az a hatalomgyakorlás, amelyben egy független intézmény nyilvánosságra hozott döntését ilyen körülmények hatására ilyen módon vissza lehet hozni. Valamiféle digitális népi demokrácia bontakozik ki a szemünk előtt. Gépi demokrácia. Ami szándéka szerint »a társadalmi igényeknek is megfelel«.
Kérdés, mit jelent és hová vezet az, amikor az állam a napi »társadalmi igények« mentén szervezi önmagát, azokat követi lázas figyelemmel.
A történelmet valamennyire ismerve nincsenek jó érzéseim.”
(Nyitókép: MTI / Hegedűs Róbert)