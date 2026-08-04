Aki a Tiszát »vette meg«, erre a fajta változásra szavazott, ezzel együtt, ennek tudatában vette meg az új rezsimet,

aminek egyébként nem Hajdú Gábor lenne (pontosabban: lett volna) az első olyan reprezentánsa, aki a NER-ben is szemmel jól látható módon exponálta magát. A miniszterelnök ilyen értelemben is szimbolikus alakja ennek az időszaknak.

És akkor a csattanó. Kedden délelőtt az MTVA közleményt adott ki: