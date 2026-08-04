Érkeznek az áramszünetek, az MVM közölte a részleteket

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
A rendkívüli hőségre tekintettel az MVM elosztótársaságai minden halasztható tervezett munkát átütemeztek, ugyanakkor vannak olyan beavatkozások, amelyek nem várhatnak.
Egyes beavatkozások az üzemzavarok megelőzése, valamint a megfelelő feszültség biztosítása és a biztonságos villamosenergia-ellátás érdekében nem halaszthatók el. Ezekről a halaszthatatlan, ügyfélkieséssel járó munkákról számolt be az Index az MVM Csoport hivatalos tájékoztatása alapján.
Eszerint augusztus 5-én, szerdán:
Augusztus 6-án, csütörtökön:
Augusztus 7-én, pénteken:
„A halaszthatatlan munkák az elkövetkező három napban összesen kevesebb mint 600 ügyfelet érintenek. Az érintett ügyfeleket a tervezett munkákról és az áramszünet várható időtartamáról előzetesen tájékoztattuk”
– olvasható az MVM közleményében.
Az aktuális tervezett áramszünetekről az MVM Démász ellátási területén ezen az oldalon lehet tájékozódni térkép segítségével.
(Nyitókép: Róka László/MTI)