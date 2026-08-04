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energiaválság mvm áramszünet

Érkeznek az áramszünetek, az MVM közölte a részleteket

2026. augusztus 04. 19:42

A rendkívüli hőségre tekintettel az MVM elosztótársaságai minden halasztható tervezett munkát átütemeztek, ugyanakkor vannak olyan beavatkozások, amelyek nem várhatnak.

2026. augusztus 04. 19:42
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Egyes beavatkozások az üzemzavarok megelőzése, valamint a megfelelő feszültség biztosítása és a biztonságos villamosenergia-ellátás érdekében nem halaszthatók el. Ezekről a halaszthatatlan, ügyfélkieséssel járó munkákról számolt be az Index az MVM Csoport hivatalos tájékoztatása alapján.

Eszerint augusztus 5-én, szerdán:

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  • Alsózsolcán egy oszlopot cserélnek ki, amely élet- és vagyonbiztonsági kockázatot jelent;
  • Tótkomlóson pedig üzemzavarokat okozó fák kivágását és gallyazását végzik el.

Augusztus 6-án, csütörtökön:

  • Abaújszántón egy transzformátorállomás szükséges karbantartását végzik;
  • Sarkadon az oszlopra felkúszott, üzemzavart és vagyonbiztonsági kockázatot jelentő növényzetet távolítják el;
  • Békéscsabán egy többnapos hálózati projekt munkálatait folytatják. A beavatkozás ipari ügyfeleket érint.

Augusztus 7-én, pénteken:

  • Abaújszántón transzformátorállomás karbantartást végeznek;
  • Sárospatakon a hálózat biztonságos magasságával kapcsolatos problémát hárítanak el;
  • Pásztón sürgős, üzemzavar-megelőzést szolgáló hálózati rekonstrukciót és oszlopcseréket végeznek.

„A halaszthatatlan munkák az elkövetkező három napban összesen kevesebb mint 600 ügyfelet érintenek. Az érintett ügyfeleket a tervezett munkákról és az áramszünet várható időtartamáról előzetesen tájékoztattuk”

– olvasható az MVM közleményében.

Az aktuális tervezett áramszünetekről az MVM Démász ellátási területén ezen az oldalon lehet tájékozódni térkép segítségével.

(Nyitókép: Róka László/MTI)

 

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Összesen 23 komment

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johannluipigus
•••
2026. augusztus 04. 20:38 Szerkesztve
Így járt az ország, köszönhetően a 8 millió agyhalott tiszarosnak. Száraggyon!
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2
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Zsolt75
2026. augusztus 04. 20:35
Azért hülyeséget ne írjatok már. Ez a karbantartás része. Akik a hálózathasználati díjon nyafognak: pl ez sincs ingyen.
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4
0
mandala-3
2026. augusztus 04. 20:30
Röhej az MVM amit csinál. Egy hete levélben értesítettek hogy hálózat javítás miatt ma 7.30-tól 17-ig áramszünet lesz. Nem lett! És akkor most várhatjuk az újabb levelet új időponttal??
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2
0
astonph00125
2026. augusztus 04. 20:30
A pénzügyi csalás nem csak a pénzedet veszi el – tönkreteszi a megélhetésedet, a bizalmadat és az érzelmeidet. Miután elvesztettem a megtakarításaimat, reménytelennek éreztem magam. Aztán találtam egy behajtási szakértőt, aki áttekintette az ügyemet, feltárta az igazságot, és segített visszaszerezni a pénzemet. A profizmusuk és az elkötelezettségük mindent megváltoztatott. Ha átvertek, ne add fel – vannak szakértők, akik segíthetnek visszaszerezni a pénzed." Vedd fel velük a kapcsolatot a [email protected] címen.
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