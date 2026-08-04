Érkeznek az áramszünetek, az MVM közölte a részleteket

Egyes beavatkozások az üzemzavarok megelőzése, valamint a megfelelő feszültség biztosítása és a biztonságos villamosenergia-ellátás érdekében nem halaszthatók el. Ezekről a halaszthatatlan, ügyfélkieséssel járó munkákról számolt be az Index az MVM Csoport hivatalos tájékoztatása alapján.

Eszerint augusztus 5-én, szerdán: