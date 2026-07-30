Újabb teljesítménycsökkentésről döntöttek a paksi erőműnél

Hozzátették, folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és -hőmérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében hozzák meg a szükséges döntéseket. Hangsúlyozták, céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása.

Amint arról beszámoltunk, a Duna rekordközeli apadása miatt az MVM szakemberei július 29-én megkezdték a Paksi Atomerőmű 3. blokkjának leállítását.

Nyitókép: Jánossy Gergely