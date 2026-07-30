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mvm paksi atomerőmű duna

Újabb teljesítménycsökkentésről döntöttek a paksi erőműnél

2026. július 30. 08:11

A döntést a Duna rekordközeli apadásávál indokolták.

2026. július 30. 08:11
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Csökkentik 50 százalékkal a Paksi Atomerőmű 2. blokkjának teljesítményét – közölte a vállalat. Tájékoztatásuk szerint a lépésre azért volt szükség, mert a Duna vízszintje az elmúlt órákban tovább csökkent, a jelenlegi vízállás Paksnál -121 cm. 

A kialakult helyzetre való tekintettel, a korábbi leterheléseken túl, szakembereink 2026. július 30-án, 07:00 órától csökkentik a 2. blokk teljesítményét 50 százalékkal

– olvasható a közleményben.

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Hozzátették, folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és -hőmérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében hozzák meg a szükséges döntéseket. Hangsúlyozták, céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása.

Amint arról beszámoltunk, a Duna rekordközeli apadása miatt az MVM szakemberei július 29-én megkezdték a Paksi Atomerőmű 3. blokkjának leállítását.

Nyitókép: Jánossy Gergely

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Összesen 1 komment

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Zsolt75
2026. július 30. 08:20
"Kollégáink folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és -hőmérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében hozzák meg a szükséges döntéseket. Célunk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása." A klímaváltozáshoz kell igazítani a környezetvédelmi határértéket, mert ez így nem fog működni. A halnak ha melege van, majd arrébb úszik párszáz métert.
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