Újabb teljesítménycsökkentésről döntöttek a paksi erőműnél

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A döntést a Duna rekordközeli apadásávál indokolták.
Csökkentik 50 százalékkal a Paksi Atomerőmű 2. blokkjának teljesítményét – közölte a vállalat. Tájékoztatásuk szerint a lépésre azért volt szükség, mert a Duna vízszintje az elmúlt órákban tovább csökkent, a jelenlegi vízállás Paksnál -121 cm.
A kialakult helyzetre való tekintettel, a korábbi leterheléseken túl, szakembereink 2026. július 30-án, 07:00 órától csökkentik a 2. blokk teljesítményét 50 százalékkal
– olvasható a közleményben.
Hozzátették, folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és -hőmérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében hozzák meg a szükséges döntéseket. Hangsúlyozták, céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása.
Amint arról beszámoltunk, a Duna rekordközeli apadása miatt az MVM szakemberei július 29-én megkezdték a Paksi Atomerőmű 3. blokkjának leállítását.
Nyitókép: Jánossy Gergely