Tudják, hogy mindenki felelős a saját sorsáért, és e szerint teszi a dolgát. Itthon viszont épp az a hamis meggyőződés éltet tömegeket, hogy a bűnös Orbán-rezsim embereinek menesztése, majd börtönbe zárása kulcsot ad a földi Paradicsomhoz.

Pedig ha az igazságszolgáltatás – korrekt eljárásrendben – be is tölti hivatását, és megbünteti a vétkeseket, a közös szembenézés akkor sem maradhat el. Mert a hatalom gyakorlói 2014-ben, 2018-ban, majd 2022-ben mégiscsak a kormányzás folytatására kaptak felhatalmazást – attól néptől, az istenadtától, amely most korbáccsal verte ki a Fideszt a hatalom templomából.

Az Orbán-hittel megáldottak szerint azért áradt ki a Tisza, mert az ország áprilisban brüsszelita összeesküvés áldozata lett. Amiből – formállogikai alapon – arra kell következtetni, hogy a globalista erők 2010-ben, 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben még nem léteztek, vagy nem tudtak rendesen összeesküdni. Különben ez a magyarázat zsákutcába fut. A másik konklúzió pedig az lehet, hogy a világban mindenki – különösen egy nagyhatalom – a saját befolyását akarja érvényre juttatni, a helyzettől függően sikeresen vagy kudarcosan.