Brutálisan megdrágult a kávé Olaszországban

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Csaknem negyedével, 24 százalékkal kerül többe jelenleg egy bárpultnál elfogyasztott csésze kávé Olaszországban, mint öt évvel ezelőtt, és jelenleg Bolzanóban a legdrágább - közölte a Fipe vendéglátóipari szövetség adatait a Corriere della Sera című napilap szerdán.
A presszókávé átlagára jelenlegi 1 euró 29 cent.
A kis csészében szolgált feketéért Bolzanóban kell a legtöbbet fizetni, 1,51 eurót, és az északi várost Pescara, Trieszt, Trento, Ferrara, Padova, Belluno és Ravenna követi.
A legolcsóbban a calabriai Catanzaróban ihatunk kávét, 1,08 euróért, és a szicíliai Messinában 1,06 euróért.
A több mint 300 ezer kereskedelmi egységet tömörítő Vendéglátóipari Szövetség (Fipe) felmérése szerint az olaszok "hétköznapi rítusának" számító csésze kávé egyre többe kerül.
Az euró bevezetése évében, 2002-ben átlagban 79 cent volt a bárokban fogyasztott kávé ára. Azóta hatvanhárom százalékkal drágult.
A Fipe az okok között említi az energiaárakat és a vendéglátás más megnövekedett költségeit, valamint a klímaváltozást.
A Corriere della Sera című napilap az azonos nevű kávégyártó-csoport elnökét Giuseppe Lavazzát idézte, aki szerint legalább két "jó" betakarítást kell Brazíliában és Vietnámban a kávéárak jövőbeli stabilizálásához.
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