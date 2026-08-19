Brutálisan megdrágult a kávé Olaszországban

A több mint 300 ezer kereskedelmi egységet tömörítő Vendéglátóipari Szövetség (Fipe) felmérése szerint az olaszok "hétköznapi rítusának" számító csésze kávé egyre többe kerül.

Az euró bevezetése évében, 2002-ben átlagban 79 cent volt a bárokban fogyasztott kávé ára. Azóta hatvanhárom százalékkal drágult.

A Fipe az okok között említi az energiaárakat és a vendéglátás más megnövekedett költségeit, valamint a klímaváltozást.