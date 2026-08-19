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olaszországban csésze kávé kávé

Brutálisan megdrágult a kávé Olaszországban

2026. augusztus 19. 17:51

Csaknem negyedével, 24 százalékkal kerül többe jelenleg egy bárpultnál elfogyasztott csésze kávé Olaszországban, mint öt évvel ezelőtt, és jelenleg Bolzanóban a legdrágább - közölte a Fipe vendéglátóipari szövetség adatait a Corriere della Sera című napilap szerdán.

2026. augusztus 19. 17:51
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A presszókávé átlagára jelenlegi 1 euró 29 cent.

A kis csészében szolgált feketéért Bolzanóban kell a legtöbbet fizetni, 1,51 eurót, és az északi várost Pescara, Trieszt, Trento, Ferrara, Padova, Belluno és Ravenna követi.

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A legolcsóbban a calabriai Catanzaróban ihatunk kávét, 1,08 euróért, és a szicíliai Messinában 1,06 euróért.

A több mint 300 ezer kereskedelmi egységet tömörítő Vendéglátóipari Szövetség (Fipe) felmérése szerint az olaszok "hétköznapi rítusának" számító csésze kávé egyre többe kerül.

Az euró bevezetése évében, 2002-ben átlagban 79 cent volt a bárokban fogyasztott kávé ára. Azóta hatvanhárom százalékkal drágult.

A Fipe az okok között említi az energiaárakat és a vendéglátás más megnövekedett költségeit, valamint a klímaváltozást.

A Corriere della Sera című napilap az azonos nevű kávégyártó-csoport elnökét Giuseppe Lavazzát idézte, aki szerint legalább két "jó" betakarítást kell Brazíliában és Vietnámban a kávéárak jövőbeli stabilizálásához.

Nyitókép: Pixabay

 

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Összesen 25 komment

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Marco Polo
2026. augusztus 19. 22:45
24 év alatt 63 %-os drágulás az nagyjából évi 2 %... kibékülnék vele...
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Fck fcbk
•••
2026. augusztus 19. 21:19 Szerkesztve
Bármelyik dohányboltban is 500-600 HUF,de legalább sz@r
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0
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gullwing
2026. augusztus 19. 20:15
Mindenütt drágul. 1. Ok a klímaváltozás. 2. Ok a mostani 30 alattiak többet fogyasztanak kávét mint a kortársaik eddig...megváltoztak a szokások nagyobb lett a kereslet.
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templar62
2026. augusztus 19. 19:21
Tutti Frutti .
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