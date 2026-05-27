2700 eurót követelt egy vendég, mert nem kapott csapvizet egy ötcsillagos alpesi hotelben

Egy vendég 2700 eurós kártérítést követelt egy ötcsillagos alpesi szállodától, miután nem kapott csapvizet az olasz Dolomitokban található hotelben. Az ügy hosszú jogi eljárás után az olasz legfelsőbb bíróságon zárult le, ahol elutasították a nő keresetét – írta meg a Guardian.

Az eset 2019-re nyúlik vissza, amikor a turista karácsony és újév között egy hetet töltött a Badia régióban fekvő Corvara síközpont egyik ötcsillagos szállodájában. Félpanziós ellátást vett igénybe, amely az italok kivételével az esti étkezést is magában foglalta. A nő a vacsorákhoz többször is csapvizet kért, és azt is felajánlotta, hogy fizet érte. A személyzet azonban ezt elutasította, és ehelyett minden este egy 0,75 literes, 7 euróba kerülő ásványvizet szolgált fel neki az étkezéshez.