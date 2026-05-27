2700 eurót követelt egy vendég, mert nem kapott csapvizet egy ötcsillagos alpesi hotelben

A nő arra hivatkozva indított pert, hogy a víz természeti erőforrás és egyetemes emberi jog.
Egy vendég 2700 eurós kártérítést követelt egy ötcsillagos alpesi szállodától, miután nem kapott csapvizet az olasz Dolomitokban található hotelben. Az ügy hosszú jogi eljárás után az olasz legfelsőbb bíróságon zárult le, ahol elutasították a nő keresetét – írta meg a Guardian.
Az eset 2019-re nyúlik vissza, amikor a turista karácsony és újév között egy hetet töltött a Badia régióban fekvő Corvara síközpont egyik ötcsillagos szállodájában. Félpanziós ellátást vett igénybe, amely az italok kivételével az esti étkezést is magában foglalta. A nő a vacsorákhoz többször is csapvizet kért, és azt is felajánlotta, hogy fizet érte. A személyzet azonban ezt elutasította, és ehelyett minden este egy 0,75 literes, 7 euróba kerülő ásványvizet szolgált fel neki az étkezéshez.
A vendég erre hivatkozva indított 2700 eurós kártérítési pert, azzal érvelve, hogy a víz természeti erőforrás és egyetemes emberi jog.
Álláspontja szerint a létfontosságú minimális mennyiséget ingyenesen kellene biztosítani az alapvető szükségletek kielégítése érdekében. A bíróság előtt a nő nemcsak anyagi hátrányra hivatkozott, hanem azt is állította, hogy érzelmi gyötrelem érte. Keresetét első és másodfokon is elutasították, ő azonban fellebbezett, és az olasz legfelsőbb bírósághoz fordult.
A legfelsőbb bírói fórum végül kimondta, hogy Olaszországban nincs olyan jogszabály, amely kötelezné az éttermeket vagy a szállodatulajdonosokat csapvíz felszolgálására. Az országban általában etikettszegésnek tartják, ha valaki ingyen csapvizet kér egy étteremben, különösen akkor, ha a pincér már felajánlotta a természetes vagy szénsavas palackozott víz lehetőségét. Ennek ellenére a vendégek egyre gyakrabban kérnek csapvizet, részben a műanyaghasználat csökkentése miatt, és egyre több étterem kínál szűrt vizet.
Nyitókép: INA FASSBENDER / AFP
