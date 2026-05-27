Ft
Ft
31°C
15°C
Ft
Ft
31°C
15°C
05. 27.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 27.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
legfelsőbb bíróság olaszországban víz vendég

2700 eurót követelt egy vendég, mert nem kapott csapvizet egy ötcsillagos alpesi hotelben

2026. május 27. 06:06

A nő arra hivatkozva indított pert, hogy a víz természeti erőforrás és egyetemes emberi jog.

2026. május 27. 06:06
null

Egy vendég 2700 eurós kártérítést követelt egy ötcsillagos alpesi szállodától, miután nem kapott csapvizet az olasz Dolomitokban található hotelben. Az ügy hosszú jogi eljárás után az olasz legfelsőbb bíróságon zárult le, ahol elutasították a nő keresetét – írta meg a Guardian.

Az eset 2019-re nyúlik vissza, amikor a turista karácsony és újév között egy hetet töltött a Badia régióban fekvő Corvara síközpont egyik ötcsillagos szállodájában. Félpanziós ellátást vett igénybe, amely az italok kivételével az esti étkezést is magában foglalta. A nő a vacsorákhoz többször is csapvizet kért, és azt is felajánlotta, hogy fizet érte. A személyzet azonban ezt elutasította, és ehelyett minden este egy 0,75 literes, 7 euróba kerülő ásványvizet szolgált fel neki az étkezéshez.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A vendég erre hivatkozva indított 2700 eurós kártérítési pert, azzal érvelve, hogy a víz természeti erőforrás és egyetemes emberi jog.

Álláspontja szerint a létfontosságú minimális mennyiséget ingyenesen kellene biztosítani az alapvető szükségletek kielégítése érdekében. A bíróság előtt a nő nemcsak anyagi hátrányra hivatkozott, hanem azt is állította, hogy érzelmi gyötrelem érte. Keresetét első és másodfokon is elutasították, ő azonban fellebbezett, és az olasz legfelsőbb bírósághoz fordult.

A legfelsőbb bírói fórum végül kimondta, hogy Olaszországban nincs olyan jogszabály, amely kötelezné az éttermeket vagy a szállodatulajdonosokat csapvíz felszolgálására. Az országban általában etikettszegésnek tartják, ha valaki ingyen csapvizet kér egy étteremben, különösen akkor, ha a pincér már felajánlotta a természetes vagy szénsavas palackozott víz lehetőségét. Ennek ellenére a vendégek egyre gyakrabban kérnek csapvizet, részben a műanyaghasználat csökkentése miatt, és egyre több étterem kínál szűrt vizet.

Nyitókép: INA FASSBENDER / AFP

***

 

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hakapeszim
2026. május 27. 10:16
Ezt mi úgy szoktuk csinálni, ahogy beköltöztünk a hotelba, már nézem, merre van egy bolt. Érdemes venni pár palack vizet, trópusokon pl fogat mosni is biztonságosabb azzal. Klotyópapír, ne pont a legrosszabbkor fogyjon ki, ad a személyzet, de jó az ha van. Pár doboz helyi sör, rövid stb. Fogyasztok én a bárban is, de jobb, ha van. Szoktunk vinni olyan száraz leveseket, hasonlót, bármilyen okból nincs kaja, forró vízzel meg lehet enni - Kínában pl láttam forró vizet ingyen adó készüléket, reptéren, vasútállomáson. Ha kocsival megyek, vagy a helyszínen bérlek kocsit, az első megálló egy liquor store, legyen egy tálca sör, víz, üdítő, aztán mindig annyit viszek fel a szobába, ami befér a hűtőbe. Zanzibáron pl. egyenruhás iskolás kislányok rohantak hozzánk: Mister! Soda! Soda! Látták az öreg Rav4 hátuljában, mikor pakoltam. De lányok, ez forró! Ezer fok volt a parkoló kocsiban - nem baj, soda! Soda! Persze, hogy adtam nekik.
Válasz erre
0
0
Wolfram004
2026. május 27. 09:48
Sajnos a legtöbb étterme az ivást lehúzásra használja. Ott vannak a 1.5-2 dl-es palackozott vizek csiliárdokért.
Válasz erre
0
0
szemlelo-2
2026. május 27. 08:46
Olaszországban szokatlan az eljárás, de Svájcban sem adnak vizet, még kérésre sem. Ezen leginkább a francia vendégek vannak kiakadva, mert Franciaországban mindig van egy korsó csapvíz az asztalon.
Válasz erre
0
0
optimista-2
2026. május 27. 08:21
Egy üveggel ki kellett volna fizetni, az üveget felvinni a szobába, megtölteni vízzel és az asztal közepére tenni. Majd ha meg akarják tiltani az ivást, akkor perelni.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!