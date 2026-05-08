Szokatlan jelenséget tapasztaltak a Tiszánál

Több bejelentés is érkezett a Tisza és a Szamos vizének szokatlan elszíneződéséről.
Május első hétvégéjén több bejelentés is érkezett a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetségéhez a Tisza és a Szamos vizének szokatlan elszíneződéséről – írta meg a Pecaverzum.
A vármegyei horgászszövetség az ügyben megkereste a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság szakembereit, miután több jelzés is érkezett a folyók vízminőségével kapcsolatban.
A tájékoztatás szerint a jelenséget valószínűleg az erőteljesebb algásodás okozza, ugyanakkor a vízminőség továbbra is megfelelő.
A szakemberek hangsúlyozták, hogy sem szennyezésre, sem más rendkívüli eseményre utaló nyomot nem találtak, és külföldről sem érkezett erre vonatkozó figyelmeztetés. Az eddig elvégzett gyorstesztek eredményei nem mutattak eltérést a megszokott értékektől.
