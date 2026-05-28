mathias corvinus collegium tehetség mcc

A tehetségek felkarolása nemzeti ügy – pártoktól, kormányoktól, rendszerektől függetlenül

2026. május 28. 06:07

A legjobb képességű diákok személyre szabott fejlesztése az ország jövőjét határozza meg.

2026. május 28. 06:07
null
Constantinovits Milán
Constantinovits Milán

Lassan másfél hónap telt el a földrengésszerű eredményt hozó választás óta. Míg az új kormányzati struktúra kibontakozik, a friss ellenzék az önvizsgálat stádiumában jár. Ez egyfelől a jogos magyarázatkeresés időszaka, másfelől a jövőbe tekintésé is: hogyan lehet megújulni, és milyen hibákat nem szabad soha többé elkövetni? 

Mindezek mellett azzal is fontos foglalkozni, hogy a megváltozó politikai környezetben mit érdemes megőrizni az előző tizenhat év eredményeiből, miért érdemes küzdeni. E vívmányok közé pedig bátor szívvel be lehet sorolni a tehetséggondozás nemzeti ügyét. 

Az új oktatási és gyermekügyi miniszter, Lannert Judit által ékkőnek nevezett tehetséggondozás ugyanis pártok és politikai ciklusok felett álló küldetés. 

A legjobb képességű diákok felkarolása és személyre szabott fejlesztése minden túlzás nélkül az ország jövőjét határozza meg 

kulturális, gazdasági és közösségi téren egyaránt. 

És igen, a tehetséggondozás nem váltja ki a közoktatást, hanem módszeresen épít rá. Így a kiemelkedő képességű fiatalok fejlesztése csak jól funkcionáló iskolarendszerre épülhet. Sőt, továbbmegyek: a Mathias Corvinus Collegium (MCC) harmincéves tapasztalatai egyértelműen azt mutatják, hogy az intézmények és a pedagógusok bevonása mellett a szülők megmozgatása is elengedhetetlen a sikerhez. 

A tehetséggondozásnak természetesen számos útja létezik, a legjobb hazai gimnáziumok e téren évszázados oktatási hagyományokat képviselnek.

E műhelyektől tanulni és ihletődni lehet, ahogy az MCC is felismerte ezt, és tevékenységébe beleszőtte a kiváló iskolákkal való együttműködést.

A párbeszéd így évek óta sikeresen kapcsolja össze a két színteret: a közoktatást és az azon túli, nonformális tehetségfejlesztést. 

A munka öt évvel ezelőtt vett újabb lendületet, amikor a kormány nemzetstratégiai céllá emelte a tehetségek támogatását, így az MCC az egész Kárpát-medencére kiterjeszthette tehetséggondozó hálózatát. Az építkezés eredményeképp ma harminc magyarországi és külhoni helyszínen tízezer diák vehet részt ingyenes képzési programokban, illetve több ezer szülő és pedagógus kapcsolódik be az előadások és a műhelymunkák révén. 

Magam tizenegy éve vagyok részese e küldetésnek, és a Kárpát-medencét járva napi szinten tapasztalom semmihez nem fogható hatásait. Látom azt, milyen megtartóerőt jelent Beregszászon a háború árnyékában egy összetartó közösség.

Látom, hogyan lehet bevonni a nemzetközi szellemi vérkeringésbe a legeldugottabb nyírségi vagy baranyai kistelepülés fiataljait.

És látom, hogy milyen életre szóló élményt jelent az egymástól több száz kilométerre élő tehetségek találkozása a Balaton partján. 

E lélekemelő tapasztalatokon túl azt is látom, hogy e tízezer fiatal a saját környezetében, a saját iskolájában, a saját szülőföldjén is kamatoztatja a tehetségét. Motorja lesz az osztály- közösségnek, segít a fiatalabbak tehetségfejlesztésében, és később felnőttként is aktív, vezető szerepet vállal kisebb vagy nagyobb közössége életében. 

A tehetség ugyanis nem válhat öncélúvá, és a tehetségek felkarolása sem lehet politikai kérdés. Ez közös ügyünk volt eddig is, és az is kell maradjon – pártoktól, kormányoktól, rendszerektől függetlenül.

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
gullwing
•••
2026. május 28. 08:52 Szerkesztve
Látszik az itteni kommenteken is hogy ezek ugyan azok csak a díszlet változott...
gullwing
2026. május 28. 08:51
A tudás a komcsiknál mindig úri huncutság volt....🤣🤣🤣🤣 Most sem lesz ez másként.
antoniosalazar
2026. május 28. 08:08
Az MCC Brüsszelben mit oktatnak?
buktoragyufaarus
2026. május 28. 07:08
Az mcc egy fideszes propagandista keltetővé vált az évek alatt, a bele tolt milliárdok megvonásra kerülnek, alapítványként meg fog szünni.A mandiner szintén amit felvásároltak,hogy nyomassa az istenbarmainak a fidesz felszopását.Most ennek kerül pont a végére, a fidesz véglényeket végképp eltörlik.👏😜
