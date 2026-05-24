05. 24.
vasárnap
sebestyén géza magyarország németország európa mcc

Újabb beszédes grafikon került elő: így húzza vissza Németország a magyar gazdaságot

2026. május 24. 18:08

Egy friss grafikon szerint a német gazdaság tartós gyengélkedése jelentős mértékben visszafogja a magyar gazdaság teljesítményét is.

2026. május 24. 18:08
Vannak, akik Magyarországon úgy panaszkodnak az elmúlt évek gazdasági növekedésére, mintha közben a külvilág egy kellemes wellnesshétvégén lett volna. Hát nem volt – írta Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője legújabb bejegyzésében.

Az elemző posztjában bemutat egy grafikont, amely a német fogyasztói hangulatot, a GfK Consumer Climate index alakulását mutatja. Rámutatott, hogy 2020 előtt a görbe még egyértelműen a pozitív tartományban mozgott, majd jött a COVID, az energiaválság, az infláció, az ipar gyengülése, a versenyképességi problémák, és a német fogyasztói bizalom „beesett a pincébe”.

És Németország nem egy távoli bolygó. Nem egy egzotikus gazdasági madárrezervátum. Németország Magyarország legfontosabb külkereskedelmi partnere”

– hangsúlyozta Sebestyén Géza. A műhelyvezető arra is rámutatott, hogy „ha a német ipar köhög, a magyar beszállító lázas lesz”.

„Ha a német autóipar fékez, a magyar export nem tud Forma–1-es rajtot venni. Ha a német fogyasztó nem vásárol, a német cég nem rendel, a német beruházó kivár, akkor annak Magyarországon is negatív hatása van. Ilyenkor számon kérni Magyarországon, hogy miért nem száguldott jobban a GDP, nagyjából olyan, mintha a szomszédban mindent letarolna az orkán, te pedig egy épen maradt házban ülve azon panaszkodnál, hogy nem aludtál jól, mert hangos volt a szél” – emelte ki az MCC elemzője.

Sebestyén Géza azt is elmondta, hogy Németországban az elmúlt évek problémája nem az volt, hogy „jaj, csak 4 százalékkal nőttünk, pedig 5 is lehetett volna”.

„Hanem az, hogy a gazdaság lényegében évek óta stagnál, több időszakban zsugorodik, az ipar bajban van, a lakosság pedig tartósan borúsan látja a jövőt. A grafikonon ráadásul az látszik, hogy a német fogyasztók az elmúlt négy év jelentős részében pesszimistábbak voltak, mint a COVID idején. Azaz rosszabbnak látják a jövőt most, mint amikor a fél világgazdaság leállt.”

Az elemző rámutatott arra is, hogy mindehhez képest Magyarországon sikerült megtartani a munkahelyek döntő részét, sikerült letörni az inflációt, a reálbérek újra érdemben nőnek, és a beruházásösztönző politika sok helyen tompította a külső sokkok hatását.

„Vagyis amikor valaki úgy beszél a magyar gazdaságról, mintha az egy légüres térben lebegő kis makrogazdasági hörcsög lenne, amelynek csak elég gyorsan kellene futnia a saját kerekében, akkor érdemes megmutatni neki ezt az ábrát” – emelte ki Sebestyén Géza, majd hozzátette: 

„Mert Magyarország nyitott, exportorientált gazdaság.

 Nem tudja teljesen függetleníteni magát attól, hogy Európa legnagyobb gazdasága éppen ipari depresszióval, fogyasztói pesszimizmussal és beruházási bizonytalansággal küzd.”

Forrás: Facebook

A nyitókép illusztráció (Frank Hoermann / SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP) 

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
2026. május 24. 19:42
Három okból kellett annyi külföldi (nem német) beruházás az Orbán-kormányok alatt: 1. Ami a cikk témájából is következik: minél kevésbé legyünk kitéve Németország gazdasági teljesítményének. 2. Minél több képzett munkaerő találjon munkát, csökkenjen a munkanélküliség. 3. Eme új beruházásokból származó adóbevételek mérsékeljék, ellensúlyozzák valamelyest az uniós támogatások hiányát.
Búvár Kund
2026. május 24. 18:53
Legalább két éve írogatom ide, hogy lehet kárörvendezni a német gazdaságon, de ameddig a németek nem indulnak meg, addig jelentős, tartós növekedés nálunk sem várható.
massivement6
2026. május 24. 18:48
Sebestyén Géza, fideszpropagandista, narancssztendup humorista, népi nemzethy tapsonc, nyalonc bértollnok.
pollip
2026. május 24. 18:48
MP simán megoldja! Javítani fogja a német gazdaságot, hogy itthon jobb legyen . Hiszen messiás:-))))
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!