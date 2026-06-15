Feszültség Magyarország és Szlovákia között: Fico előre megmondta, mit ajánl fel Magyar Péternek Brüsszelben

Diplomáciai csörte: a szlovák államfő is nehezményezi Magyar Péter kijelentését
Peter Pellegrini a magyar kormányfő „saját magával szomszédos” mondatára reagálva azt mondta: ez nem olyan retorika, amely jószomszédi kapcsolatokhoz vezetne.
A szlovák kormányfő nem támogatja a kétoldalú témák politikai eszközzé tételét.
Robert Fico szlovák miniszterelnök bejelentette, hogy a magyar kormányfővel, Magyar Péterrel Brüsszelben találkozik, és meghívja őt Szlovákiába egy részletesebb egyeztetésre.
A Hospodárske noviny cikke alapján
Fico úgy véli, fontos megőrizni a jó szomszédi viszonyokat Magyarországgal, annak ellenére is, hogy szerinte Magyar Péter korábbi nyilatkozatai feszültséget okoztak.
Fico hangsúlyozta: nem támogatja a kétoldalú témák politikai eszközzé tételét.
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Peter Pellegrini a magyar kormányfő „saját magával szomszédos” mondatára reagálva azt mondta: ez nem olyan retorika, amely jószomszédi kapcsolatokhoz vezetne.
Nyitókép: AFP/Robert Nemeti
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A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.