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robert fico Brüsszel szlovákia magyarország Magyar Péter

Feszültség Magyarország és Szlovákia között: Fico előre megmondta, mit ajánl fel Magyar Péternek Brüsszelben

2026. június 15. 10:16

A szlovák kormányfő nem támogatja a kétoldalú témák politikai eszközzé tételét.

2026. június 15. 10:16
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Robert Fico szlovák miniszterelnök bejelentette, hogy a magyar kormányfővel, Magyar Péterrel Brüsszelben találkozik, és meghívja őt Szlovákiába egy részletesebb egyeztetésre.

A Hospodárske noviny cikke alapján

Fico úgy véli, fontos megőrizni a jó szomszédi viszonyokat Magyarországgal, annak ellenére is, hogy szerinte Magyar Péter korábbi nyilatkozatai feszültséget okoztak.

Fico hangsúlyozta: nem támogatja a kétoldalú témák politikai eszközzé tételét. 

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Nyitókép: AFP/Robert Nemeti

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A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 40 komment

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Sorrend:
buktoragyufaarus
2026. június 15. 12:25
Robert Fico szlovák miniszterelnök bejelentette, utája a magyarokat. EZt tudtuk régóta de sajnos neki az 5 db 6,35 ös sem volt elég.
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makapaka2
2026. június 15. 12:23
Fico nem kedveli a Brüsszel csicskákat.
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Búvár Kund
2026. június 15. 12:03
Poloska csak naciolanistát játszik, ezzel akarja magához csalni a jobboldali szavazókat meg a határon túliakat hogy most keménykedik Ficoval. De ugyanolyan nylonnáci, mint Vona meg Jakab.
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buktor-viktor
2026. június 15. 11:52
Tény, hogy az ukránok sokkal nagyvonalúbbak a magyar kisebbséggel szemben, mint ez a magyarfaló tót maffiavezér. Mindenesetre Magyar Péterrel nehezebb dolga lesz, mint a Kreml ügynökével, a internacionalista Orbánnal. A Tisza a nemzeti érdeket nézi, nem a globális illiberális hálózatot szolgálja.
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