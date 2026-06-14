Diplomáciai csörte: a szlovák államfő is nehezményezi Magyar Péter kijelentését

Peter Pellegrini szlovák államfő egy vasárnapi televíziós beszélgetős műsorban bírálta Magyar Péter miniszterelnöknek azt a korábban tett kijelentését, miszerint „Magyarország saját magával szomszédos”. A magyar kormányfő részéről ez a nemzeti összetartozás napján elmondott beszédében hangzott el.

Peter Pellegrini a szlovák JOJ 24 kereskedelmi hírcsatorna politikai műsorában több más belpolitikai téma mellett a szlovák-magyar kapcsolatok időszerűségeire is kitért. Ezzel összefüggésben Magyar Péter – korábban a szlovák külügyminiszter által nehezményezett – kijelentését is véleményezte.