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peter pellegrini magyarország kapcsolat miniszterelnök

Diplomáciai csörte: a szlovák államfő is nehezményezi Magyar Péter kijelentését

2026. június 14. 14:56

Peter Pellegrini szerint óvatosan kell bánni azokkal a kijelentésekkel, amelyek a szlovák-magyar viszonyt terhelhetik. A szlovák államfő Magyar Péter „saját magával szomszédos” mondatára reagálva azt mondta: ez nem olyan retorika, amely jószomszédi kapcsolatokhoz vezetne.

2026. június 14. 14:56
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Peter Pellegrini szlovák államfő egy vasárnapi televíziós beszélgetős műsorban bírálta Magyar Péter miniszterelnöknek azt a korábban tett kijelentését, miszerint „Magyarország saját magával szomszédos”. A magyar kormányfő részéről ez a nemzeti összetartozás napján elmondott beszédében hangzott el.

Peter Pellegrini a szlovák JOJ 24 kereskedelmi hírcsatorna politikai műsorában több más belpolitikai téma mellett a szlovák-magyar kapcsolatok időszerűségeire is kitért. Ezzel összefüggésben Magyar Péter – korábban a szlovák külügyminiszter által nehezményezett – kijelentését is véleményezte.

Azt mondta: nem szeretné, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok olyan témává váljanak, amelyek ronthatják a kétoldalú viszonyt, és a szlovákiai választások előtt polarizálják a szlovák társadalmat.

Nem tartom jó retorikának, amely jószomszédi kapcsolatokhoz vezetne”

 – mondta a TASR szlovák hírügynökség jelentése szerint Peter Pellegrini Magyar Péter korábbi megfogalmazása és Felvidékkel kapcsolatos kijelentései kapcsán. 

A szlovák államfő kijelentette: bízik benne, hogy a szlovák és a magyar miniszterelnök, Robert Fico és Magyar Péter tervezett találkozójuk során megtalálják a módot a helyzet megnyugtatására.

(MTI)

Nyitókép: Zuzana Gogova / AFP

Összesen 5 komment

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Magyarorszag-elveszett
2026. június 14. 15:46
Utálom mint a szart Poloskát, de azért lenne mit söprögetni a tót atyafiaknak is. Nem gondolják, hogy a Benes féle fasizmus is pont annyit árt?
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0
0
ördöngös pepecselés
2026. június 14. 15:27
ellenségeink is látják, hogy egy felfuvalkodott Poloskával állnak szemben, ezért bottal piszkálják akkor is ha igaza van Szerintem az ukránok is le fogják szarni, sőt még az EU is
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2
0
csulak
2026. június 14. 15:11
az igazsag neha faj, megertjuk
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1
1
sanya55-2
2026. június 14. 15:02
Megnyugtatták, Magyarországról, a fiú egy beteg f..sz, nem kell figyelembe venni
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3
1
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