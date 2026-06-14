Diplomáciai csörte: a szlovák államfő is nehezményezi Magyar Péter kijelentését

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Peter Pellegrini szerint óvatosan kell bánni azokkal a kijelentésekkel, amelyek a szlovák-magyar viszonyt terhelhetik. A szlovák államfő Magyar Péter „saját magával szomszédos” mondatára reagálva azt mondta: ez nem olyan retorika, amely jószomszédi kapcsolatokhoz vezetne.
Peter Pellegrini szlovák államfő egy vasárnapi televíziós beszélgetős műsorban bírálta Magyar Péter miniszterelnöknek azt a korábban tett kijelentését, miszerint „Magyarország saját magával szomszédos”. A magyar kormányfő részéről ez a nemzeti összetartozás napján elmondott beszédében hangzott el.
Peter Pellegrini a szlovák JOJ 24 kereskedelmi hírcsatorna politikai műsorában több más belpolitikai téma mellett a szlovák-magyar kapcsolatok időszerűségeire is kitért. Ezzel összefüggésben Magyar Péter – korábban a szlovák külügyminiszter által nehezményezett – kijelentését is véleményezte.
Azt mondta: nem szeretné, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok olyan témává váljanak, amelyek ronthatják a kétoldalú viszonyt, és a szlovákiai választások előtt polarizálják a szlovák társadalmat.
Nem tartom jó retorikának, amely jószomszédi kapcsolatokhoz vezetne”
– mondta a TASR szlovák hírügynökség jelentése szerint Peter Pellegrini Magyar Péter korábbi megfogalmazása és Felvidékkel kapcsolatos kijelentései kapcsán.
A szlovák államfő kijelentette: bízik benne, hogy a szlovák és a magyar miniszterelnök, Robert Fico és Magyar Péter tervezett találkozójuk során megtalálják a módot a helyzet megnyugtatására.
(MTI)
Nyitókép: Zuzana Gogova / AFP