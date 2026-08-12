„ENERGIAJOGÁSZOK MÁRPEDIG VANNAK

Miközben a Kormány - helyesen - elrendelte az eddig gúnyolt ötletem, egy paksi ideiglenes vízterelő létesítését, a heves parlamenti adok-kapokban Paks kapcsán rám is fröccsent. Na nem a Duna vize, abból kevés van: Magyar Péter a szokásos személyeskedős vagdalkozásában engem is szájára vett - szerinte nem vagyok energiajogász, csak “kiírom a Facebookra”: én csak dezinformációt terjesztek Paks kapcsán.

Dezinformációt. Semmilyen dezinformációt nem osztottam meg, tisztelt Miniszterelnök Úr, így a “‘83-as dezinformációt” sem: itt nyilván az 1983-as paksi beavatkozásra gondol, ahol teljesen más körülmények közt az erőmű akkor még egyetlen blokkját mentették meg. Igaza van ugyanis abban, hogy az egy egészen más helyzet volt: én is elmondtam ezt mindenhol és nem is olvastam ilyet a Kormány fejére, tényszerűen igazságtalan is lett volna másképp.

Viszont fogalmaztam meg hosszú távú és azonnali javaslatokat is, hogy milyen eszközök, lehetőségek vannak. Amiben megint: semmi dezinformáció nincsen. Sem a “sarkantyúzásban”, fenékküszöbben, sem a szivattyútelepben vízszintemelő mobil eszközökben, sem az erőművi tartalékkapacitásokban, sem a helyettesítő áram mikori szerződésében - vagyis az azonnali eszközökben. Sem a hűtőtornyokban, a felső Duna-szakasz vízlépcsőivel kapcsolatos gondolatokban - vagyis a hosszú távú eszközökben. Ezek szakmai felvetések, amiket vizsgálni kell. Semmi dezinformáció.

Ezekre a kérdésekre a dezinformációval vádolás, a személyeskedés, vagdalkozás meg gyalázkodás nem válasz, Miniszterelnök Úr. Pláne miután még nekünk is követhetetlen volt, hogy hol azt mondták, 72 órán belül le kell állítani a teljes erőművet, hol 24 órán belül le kell állítani az utolsó blokk utolsó turbináját, hol csodálatos vízemelkedés miatt mégse kell leállítani, hol lakossági spórolás hozott állítólag 700 MW-ot, ami a Mavir honlapja szerint se nem 700, se nem a lakosság spórolta…

Most meg - nagyon helyesen - elrendelte egy ideiglenes, azonnali vízterelő megoldás, egy fenékküszöb előkészítését a paksi atomerőmű hűtővíz-ellátásának biztosítására. Mégegyszer: nagyon helyesen. Ám én is pontosan ezt; ezeket az ideiglenes eszközöket mondtam! A válasz meg tudjuk mi volt. Hogy ez csak dezinforáció, meg csak kiírom a Facebook-ra, hogy energiajogász vagyok.

Tisztelt Miniszterelnök Úr, egyáltalán nem szégyen hallgatni az energiajogászokra.

Mert energiajogászok márpedig vannak, miniszterelnök úr, én sem csak “kiírom a Facebookra”, ahogy a Parlamentben fogalmazott. Méghozzá éppen azért vannak, hogy az energetikát illető szabályozási-jogi kérdésekben hallgassanak rájuk, például úszóműben, szivattyúban, fenékküszöbben. Igen, ahova épp megérkeztünk.

Ez az energiajog értelme. Amúgy ha dolgozott volna életében csak egyetlen napot is jogászként és nem csak NER-es kifizetőállásokban ücsörög, akkor talán hallott volna a jogágról.”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert