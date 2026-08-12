Tiltakozik a Magosz az ellen, hogy a kormány politikai felügyelet alá vette az agrárkamarát

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Miközben a Tisza-kormány politikamentesítésre hivatkozva maga alá gyűrte az agrárkamarát, a Magosz arra figyelmeztet: tartós építkezés aligha képzelhető el a jogállamisági kritériumokra „fittyet hányva”.
Többek között
a közvetlen politikai felügyeletet, a tagok személyes adataihoz való hozzáférést és a miniszter által irányított kamarai biztos posztjának bevezetését kifogásolta az agrárkamaráról szóló és az Országgyűlés által kedden elfogadott törvényben a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) szerdán kiadott közleményében.
Mint írták,
tartós építkezés aligha képzelhető olyan keretek között, amikor a jogállamisági kritériumokra „fittyet hányva”, visszamenőleges jogalkotással szüntetik meg a kamarai tisztségviselők jelentős részének mandátumát.
A Magosz szerint lehet vádolni „jobboldalisággal” ezeket a személyeket, de azzal nem, hogy ne dolgoztak volna teljes erőbedobással a megyéjük, az ország gazdatársadalmáért. Őket leváltva, rövidesen egy olyan rendszer következik, amely jóval kisebb súlyú kamarát hoz majd, jelentősen visszavágott hatáskörökkel és a kisgazdaságok ügyének háttérbe szorulásával – vélekednek a közleményben.
A jövő kamarája mennyiben tudja majd felvállalni a szakmai vitákat azzal a kormánnyal szemben, amely közvetlen felügyeletet gyakorol felette? Vállal-e majd vitákat a jövő kamarája úgy, hogy a miniszter által kirendelt biztos irányítja a szervezetet? – teszi fel a kérdést a szövetség.
A Magosz ellentmondásosnak tartja azt is, hogy az agrárminiszter nemcsak felügyeleti jogot kapott a kedden megszavazott törvénymódosítással, hanem hozzáférést is a kamarai tagok személyes adataihoz.
A közlemény kitér arra is, hogy a törvénymódosítás az ágazatok szerinti arányos képviselet jelszavával átalakítja a kamarai választási rendszert. „A valóság viszont az, hogy ha valami biztosította az ágazatok közötti, arányos képviseletet, az a közel húsz szakmai szervezet által létrehozott választási szövetség, melyben a Magosz vezetésével az ágazat szinte teljes egészét átfogó szövetség jött létre és áll fenn közel másfél évtizede” – jelezték.
A Magosz hivatkozik arra is, hogy Bóna Szabolcs agrárminiszter a kezdetektől fogva tisztséget töltött be a kamarában, sőt a kamarai költségvetések és a választási szabályok csaknem mindegyikét megszavazta.
A Magosz ellenzi a kamarai tisztségviselők tiszteletdíjának megszüntetését is, értékelésük szerint ugyanis ez a lépés érdemi megtakarításhoz aligha vezet, ellenben érdemi akadályát jelenti a kisebb gazdák közéleti szerepvállalásának.
„A kamara ellehetetlenítése azonban csak az első lépés a vidék ellehetetlenítéséhez vezető úton” – vélekedett végezetül a Magosz.
Az Országgyűlés kedden 146 támogató és 44 ellenszavazattal fogadta el a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításáról szóló javaslatot.
A kormánypárti érvelés szerint a kezdeményezés célja, hogy kiszabadítsák a kamarát abból a pártpolitikai függőségből, amelybe az a kabinet álláspontja szerint az előző kormányzat idején került. Ehelyett egységes, pártpolitikától mentes kamarát hoznak létre, amely tényleges segítséget nyújt tagjainak, és amely egyszerre erősíti a versenyképességet, elősegíti az alkalmazkodást a változó gazdasági és éghajlati kihívásokhoz, és hozzájárul az agrárium hosszú távú, fenntartható fejlődéséhez.
A javaslat szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokat vezet be, és kimondja azt, hogy az agrárkamarai tisztségviselő nem szerepelhet választási pártlistán, nem tölthet be párttisztséget, nem lehet kormányzati felsővezető vagy az agrárium finanszírozásában ügydöntő jelleggel résztvevő kormánytisztviselő. A kamara választott tisztségviselői költségtérítésen felül személyi juttatást nem kaphatnak.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd