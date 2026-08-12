Tiltakozik a Magosz az ellen, hogy a kormány politikai felügyelet alá vette az agrárkamarát

tartós építkezés aligha képzelhető olyan keretek között, amikor a jogállamisági kritériumokra „fittyet hányva”, visszamenőleges jogalkotással szüntetik meg a kamarai tisztségviselők jelentős részének mandátumát.

A Magosz szerint lehet vádolni „jobboldalisággal” ezeket a személyeket, de azzal nem, hogy ne dolgoztak volna teljes erőbedobással a megyéjük, az ország gazdatársadalmáért. Őket leváltva, rövidesen egy olyan rendszer következik, amely jóval kisebb súlyú kamarát hoz majd, jelentősen visszavágott hatáskörökkel és a kisgazdaságok ügyének háttérbe szorulásával – vélekednek a közleményben.

A jövő kamarája mennyiben tudja majd felvállalni a szakmai vitákat azzal a kormánnyal szemben, amely közvetlen felügyeletet gyakorol felette? Vállal-e majd vitákat a jövő kamarája úgy, hogy a miniszter által kirendelt biztos irányítja a szervezetet? – teszi fel a kérdést a szövetség.