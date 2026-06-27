Történelmet írhatnak a magyar gazdák

A fogyasztás növekedése a túlélést jelentheti a magyar sertéstartóknak

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Segítségre szorulnak az állattartók

Az egyre súlyosabb aszály nemcsak a növény­termesztőknek, hanem az állattartóknak is gondot okoz. Jelentősen megnőtt a szálastakarmány ára: az átlagosan egymillió tonna körüli hazai szénamennyiségnek csupán a töredéke áll rendelkezésre idén – hívja fel a figyelmet a Magyar Gazda­körök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz). A legnagyobb hazai érdekképviselet szerint a kínálathiány is próbára teszi a gazdákat, mivel az akár háromszoros áron beszerzett takarmányért sokszor több száz kilométert kell megtennie a vevőnek, ami tovább növeli az önköltséget. A Magosz arra is figyelmeztet, hogy a nyerészkedők tovább hajtják az árakat felfelé.

A magas takarmányárak ellenére a felvásárlási árak nem emelkedtek. Sőt, a sertés- és tejágazat súlyos válságban van.

A sertéságazat európai válsága 2025-ben kezdődött a túlkínálat miatt. Az EU piacát meghatározó Spanyolországban ismét felütötte fejét az afrikai sertéspestis, ami miatt a legfontosabb, főként távol-keleti exportpiacok azonnal leállították a behozatalt. A felesleg európai uniós forgalmazásba került, ami lenyomja a felvásárlási árakat.

A hazai ágazat helyzetét tovább rontotta, hogy a hónap elején itthon is újra azonosították az afrikai sertéspestis vírusát. A hatóságok megtették a szükséges intézkedéseket, de a vírus felbukkanása itt is a kivitel visszaesését okozta. Bóna Szabolcs miniszter és a szakmai szervezetek ezért arra figyelmeztetnek, a szorult helyzetbe került magyar gazdáknak a fogyasztók is érdemben segítenek azzal, ha több hazai sertéshúst vásárolnak.

A tej felvásárlási ára szintén az európai túlkínálat és a kínai kereslet elapadása miatt kezdett zuhanni, már a múlt év második felében. A piac lassan stabilizálódik, ám az európai áraknak való kitettség, a hazai ágazat sebezhetősége jelzi a változás szükségességét.

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Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Ami rossz hír a gazdáknak, az jó hír a vásárlóknak: mind a sertéshús, mind a tej bolti ára jelentősen csökkent az előző hónapokban. Az árréskorlátozás a piac stabilizálódásával járó későbbi áremelkedéstől nem védi meg a fogyasztót, mivel az azt van hivatva megakadályozni, hogy az üzletláncok ezeken az élelmiszereken realizáljanak többletbevételt.

A Tisza-kormány agrárpolitikája több területen a Fidesz–KDNP-kormányok irányvonalának folytatását jelenti. Egyre égetőbb kérdés, hogy a magyar mezőgazdaság át tud-e állni záros határidőn belül az alapanyag-termelésről és a mennyiségi szemléletről a minőségi, magas feldolgozottságú élelmiszer gyártására. Gyakorlatilag mindenki egyetért azzal, hogy mennyiségi szemlélettel és az alapanyag-termelésre való berendezkedéssel a jövőben már nem lesz mozgástér a versenyképesség megőrzésére és az ország adottságainak kihasználására. A cél a kormányváltástól függetlenül az, hogy az alapanyag-értékesítésről a feldolgozásra való átállással, az élelmiszeripar régóta elmaradt fejlesztésével biztosítsák a mezőgazdaság jövőjét. A minőségi alapanyag-termeléshez és -feldolgozáshoz azonban jelentős forrásokra van szükség, és azt is el kell fogadni, hogy a valóban meghatározó piaci jelenlét csak összefogással valósulhat meg, az egyéni értékesítés és a széttagoltság miatt ugyanis régóta hátrányt szenvednek a termelők.

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Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt