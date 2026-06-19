„Egészséges erekció, pattogó petefészek tüszőkkel” – elmondta az államtitkár, miért kell sertéshúst fogyasztani

Évek óta válságban van a hazai sertéságazat, ezen változtatna a kormány, a gondok mögött az európai sertéshús-túltermelés áll elsősorban, a helyzetet azonban tovább rontotta, hogy a hónap elején afrikai sertéspestis-fertőzést fedeztek fel egy szabolcsi telepen.

Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter szerint fontos a sertéshúsfogyasztás, mindenkit arra kért, hogy a következő két hónapban az átlagosnál öt adaggal több sertéshúst fogyasszanak.