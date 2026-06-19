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bóna szabolcs hvg sertéshús

„Egészséges erekció, pattogó petefészek tüszőkkel” – elmondta az államtitkár, miért kell sertéshúst fogyasztani

2026. június 19. 20:10

Nem várt fordulatokat hozott Búza László élelmiszer-gazdaságért, -kereskedelemért és -műveltségért felelős államtitkár sajtótájékoztatója.

2026. június 19. 20:10
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Évek óta válságban van a hazai sertéságazat, ezen változtatna a kormány, a gondok mögött az európai sertéshús-túltermelés áll elsősorban, a helyzetet azonban tovább rontotta, hogy a hónap elején afrikai sertéspestis-fertőzést fedeztek fel egy szabolcsi telepen. 

Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter szerint fontos a sertéshúsfogyasztás, mindenkit arra kért, hogy a következő két hónapban az átlagosnál öt adaggal több sertéshúst fogyasszanak. 

Nem felhizlalni akarjuk Magyarországot, hanem arra hívjuk fel, hogy támogassák a sertéságazatban dolgozó embereket”

– fogalmazott már Búza László élelmiszer-gazdaságért, -kereskedelemért és -műveltségért felelős államtitkár.

Az államtitkár a sertéshúsfogyasztás melletti érvként sorolta, hogy természetes cinkben gazdag, ami abban segít, hogy a „szexuális hormonháztartásunk is a topon legyen”, hogy legyen egészséges populáció, „egészséges erekció, pattogó petefészek tüszőkkel” –  tudósít a HVG.

Nyitókép: Sergei GAPON / AFP

 

Összesen 7 komment

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dryanflowd__
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2026. június 19. 20:38 Szerkesztve
"Kérek szépen akkor két ilyen puncsmignont" (🐖) (nem gyöngyöspatai)
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desdichado2026
2026. június 19. 20:35
Gute morgen! Én már jó ötven éve tudom, hogy a disznóhús kurva jó. Minden politikai kamuzás nélkül. 😉😆
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Sróf
2026. június 19. 20:32
"Nem felhizlalni akarjuk Magyarországot, hanem arra hívjuk fel, hogy támogassák a sertéságazatban dolgozó embereket (...) hogy a szexuális hormonháztartásunk is a topon legyen (...) egészséges erekció, pattogó petefészek tüszőkkel." Ebben gyakorlatilag minden benne van, ami egy kutató számára magyarázatot ad arra, hogy az átlag tiszás politikushoz miért vonzódik az átlag tiszás szavazó. Ezek nem sima szellemi fogyatékosok, leginkább a filmekből ismert zombikhoz hasonlítanak.
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isler111
2026. június 19. 20:30
Ilyen az amikor hülyéket neveznek ki!!!!
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