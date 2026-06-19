„Egészséges erekció, pattogó petefészek tüszőkkel” – elmondta az államtitkár, miért kell sertéshúst fogyasztani

Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
Nem várt fordulatokat hozott Búza László élelmiszer-gazdaságért, -kereskedelemért és -műveltségért felelős államtitkár sajtótájékoztatója.
Évek óta válságban van a hazai sertéságazat, ezen változtatna a kormány, a gondok mögött az európai sertéshús-túltermelés áll elsősorban, a helyzetet azonban tovább rontotta, hogy a hónap elején afrikai sertéspestis-fertőzést fedeztek fel egy szabolcsi telepen.
Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter szerint fontos a sertéshúsfogyasztás, mindenkit arra kért, hogy a következő két hónapban az átlagosnál öt adaggal több sertéshúst fogyasszanak.
Nem felhizlalni akarjuk Magyarországot, hanem arra hívjuk fel, hogy támogassák a sertéságazatban dolgozó embereket”
– fogalmazott már Búza László élelmiszer-gazdaságért, -kereskedelemért és -műveltségért felelős államtitkár.
Az államtitkár a sertéshúsfogyasztás melletti érvként sorolta, hogy természetes cinkben gazdag, ami abban segít, hogy a „szexuális hormonháztartásunk is a topon legyen”, hogy legyen egészséges populáció, „egészséges erekció, pattogó petefészek tüszőkkel” – tudósít a HVG.
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