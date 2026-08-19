Trump: az Iránnal kapcsolatos helyzet „nagyon jó”

Az elnök a Fehér Ház udvarán zajló építkezésen tartott szerdai bejárás alkalmával újságírói kérdésekre válaszolva úgy vélte, hogy az Iránnal kapcsolatos helyzet "nagyon jó" amerikai szempontból.

Megismételte, hogy Iránt illetően egyetlen célja, hogy ne engedje atomfegyverhez jutni. A célkitűzést magyarázva hozzátette, hogy amennyiben Irán birtokába jutna nukleáris fegyvernek, akkor "azt használná is".