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irán egyesült államok donald trump

Trump: az Iránnal kapcsolatos helyzet „nagyon jó”

2026. augusztus 19. 19:06

Donald Trump amerikai elnök szerint "egy bizonyos ponton" újraindulhatnak tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, de ez jelenleg nincs napirenden.

2026. augusztus 19. 19:06
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Az elnök a Fehér Ház udvarán zajló építkezésen tartott szerdai bejárás alkalmával újságírói kérdésekre válaszolva úgy vélte, hogy az Iránnal kapcsolatos helyzet "nagyon jó" amerikai szempontból.

Megismételte, hogy Iránt illetően egyetlen célja, hogy ne engedje atomfegyverhez jutni. A célkitűzést magyarázva hozzátette, hogy amennyiben Irán birtokába jutna nukleáris fegyvernek, akkor "azt használná is".

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A Hormuzi-szorossal kapcsolatban megismételte, hogy az nyitva van, teljes amerikai ellenőrzés alatt működik, és azon rengeteg hajót és kőolaj átjut, ugyanakkor elismerte, hogy Irán képes "kellemetlenségeket" okozni, amikor elindít egy-egy katonai drónt.

Arra a kérdésre, hogy még idén találkozik-e Kim Dzsongün észak-koreai vezetővel annyit mondott, hogy "Igen, fogok".

Azt hangoztatta, hogy a jól kijön az észak-koreai vezetővel, amivel kapcsolatban megjegyezte, hogy ez a tény a világ számára jó hír, ugyanis - szavai szerint - Észak-Korea "57 nagy erejű atomfegyverrel" rendelkezik.

Nyitókép: Donald Trump X-oldala

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Összesen 6 komment

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Sorrend:
Nasi12
2026. augusztus 19. 21:08
Már az is jó ha nem "fokozódik" :)
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0
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b-kanya-3
2026. augusztus 19. 20:16
🤡🤡🤡
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formaegy-2
2026. augusztus 19. 19:44
"...az Iránnal kapcsolatos helyzet "nagyon jó" amerikai szempontból" )))))))))))))))))))) Juuuuuuuuuuuuuujjjjj, de nevetek!!!))))))))))))))))))))) Na kérem. Ez egy USA elnök.))))))))))) Így kell nyilatkozni.))))))))))))))))) Akkor üzenem az amcsi újságíróknak, hogy most menjenek el Iránba, és kérdezzék meg Maszúdot.)))))))))))) Mit is fog mondani???? Mit is???? "...az USA-val kapcsolatos helyzet "nagyon jó" iráni szempontból" Vagy mégsem? )))))))))))))))))))))))))) Érdemes lenne összeszámolni, hogy Trump hányszor csinált a szájából segget.))))))))))))))))
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2
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negyedik-kokrowatz-3
•••
2026. augusztus 19. 19:31 Szerkesztve
gyakorlatilag semmi jelentősége annak, hogy mit beszél. trump regnálásával amerika elveszteget legalább 4 évet, közben az ellenségei fejlődnek, erősödnek.
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