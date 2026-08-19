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Magyar Péter atomerőmű paks

Magyar Péter: Egy hét múlva ismét teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű

2026. augusztus 19. 20:34

Jövő csütörtök-péntekre teljes kapacitással működhet az atomerőmű - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szerdán Pakson, ahonnan élő Facebook-videóban jelentkezett be.

2026. augusztus 19. 20:34
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Elmondta: már biztos, hogy nem kell lekapcsolni az atomerőmű egyik turbináját sem.

Hozzátette: a munkálatoknak köszönhetően emelkedett a vízszint, így vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat.

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Jövő csütörtök-péntekre újra 2000 megawatt kapacitással termelhet az atomerőmű - közölte Magyar Péter.

A kormányfő Gajdos László élő környezetért felelős miniszterrel tartott bejárást a Duna partján.

Nyitókép: www.benczezoltan.hu

 

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Összesen 67 komment

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Sorrend:
buzizsido2-2
2026. augusztus 19. 23:04
Jelentősen csökkent a zsidóbuzik száma Magyarországon miután a kormány bejelentette a ZSIDÓADÓT, valamit azt, hogy az adó- és egyéb kedvezményeket a fityma felmutatásával lehet érvényesíteni. Akinek ez nem tetszik, az meg mehet szépen a levágottfaszú buzik országába. Minek nektek ide CSOK zsidóbuzik, mikor lefitymált fasszal úgyse tudtok itt gyereket csinálni??? Legfeljebb a jó kurva anyátoknak A Bëlga együttes "Buzi-e vagy?" című száma is új értelmet nyer: "Vágott a faszod? Buzi-e vagy? "Nem eszel disznót? Buzi-e vagy?" Majd most adunk nektek olyan kettős mércét, meg új világrendet hogy beszartok, és a kis lefitymált pöcsötökkel megbaszhatjátok az anyátokat a levágottfaszú buzik szent földjén !
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tapir32
2026. augusztus 19. 22:53
Ha több esze lett volna és előbb intézkedik nem kellett volna leállni. Magyar Péter felelőtlen kis hülye.
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Cogito ergo sum
2026. augusztus 19. 22:24
Akkor most megint kiderült, Bogárka hazudott rémhírt terjesztett.
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kobi40
•••
2026. augusztus 19. 22:19 Szerkesztve
PAKSI Hapsi elintézte. Begyalogolt, és menten kiöntött a Duna. Máshol apadt, Zagyvánál áradt.
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