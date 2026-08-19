Magyar Péter: Egy hét múlva ismét teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Jövő csütörtök-péntekre teljes kapacitással működhet az atomerőmű - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szerdán Pakson, ahonnan élő Facebook-videóban jelentkezett be.
Elmondta: már biztos, hogy nem kell lekapcsolni az atomerőmű egyik turbináját sem.
Hozzátette: a munkálatoknak köszönhetően emelkedett a vízszint, így vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat.
Jövő csütörtök-péntekre újra 2000 megawatt kapacitással termelhet az atomerőmű - közölte Magyar Péter.
A kormányfő Gajdos László élő környezetért felelős miniszterrel tartott bejárást a Duna partján.
Nyitókép: www.benczezoltan.hu